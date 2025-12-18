- Категорія
Премія "Вибір року" – це індикатор довіри споживачів та орієнтир для ринку. Результати національного дослідження 2025 оголошено
Премія "Вибір року" – це індикатор довіри, орієнтир для ринку та чесний зріз того, як українці голосують гривнею й лояльністю. У рік високої конкуренції перемога стала підтвердженням репутації, стабільності та здатності брендів відповідати очікуванням споживачів.
Український ринок продовжує змінюватися: посилюється роль національних виробників, сервісів і технологічних рішень, а вимоги до співвідношення ціна-якість стрімко зростають. Тому участь у премії стає важливим маркером, який підсилює імідж, маркетингові комунікації та комерційну впізнаваність брендів.
Цього року переможцями головної бізнес-премії країни “Вибір року” стали компанії, що задають стандарти у своїх категоріях:
- Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Андроід – TORSSEN
- Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST
- Дитячий порошок року українського виробництва – ВУХАСТИК
- Український освіжувач повітря року – IFresh
- Виробник модульних будинків року – SCANDI
- Український бренд року одягу для жінок – VOVK
- Автобусні тури року – АККОРД-ТУР
- Майонез року – Королівський смак
- Хот-дог року – Mr.Grill
- Сметана року – Président
- Виробник хлібобулочних виробів року – КИЇВХЛІБ
- Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр
- Шкільні рюкзаки і ранці року – Kite
- Кухонні товари року – Фрекен БОК
- Вологі гігієнічні серветки року – Smile
- Ватна продукція року – Lady Cotton
- Комбуча року – spraga
- Мережа аптек року – Аптека АНЦ
- Мережа барбершопів року – ЦирульниК
- Мережа центрів року косметології та лазерної епіляції – Лазерхауз
- Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife
- Протеїновий коктейль року – Формула 1 (Herbalife)
- Дієтичні добавки року – Herbalife
- Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) – Lemarix
- Антипігментний засіб року для обличчя – NIVEA
- Антивіковий крем року по догляду за обличчям – NIVEA
- Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м.Буча) – ЖК "Гранд Бурже"
- Торгово-розважальний центр року – LAVINA
- Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м.Вишневе) – ЖК "АТМОСФЕРА".
- Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (Софіївська Борщагівка) – ЖК "Park Residence"
- Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група "СИНЕРГІЯ"
- Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва – ЖК "Синергія Сіті"
- Житловий комплекс бізнес-класу року у м. Львів – ЖК "SILENT PARK"
- Кліматична техніка року комфорт-класу – HYUNDAI
- ЖК бізнес-класу року з підземним паркінгом (м. Ірпінь) – Центральний Premium
- Кав’ярня самообслуговування року – FASTKAVA
- Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – ДЕТРАЛЕКС®
- Венотонік року (в таблетках) – ДЕТРАЛЕКС®
- Засіб року для загоєння пошкодженої та подразненої шкіри – Бепантен®
- Вітамінно-мінеральний комплекс року підтримки вагітності та грудного вигодовування – Елевіт
- Ферменти (засіб для покращення травлення) року – Креон®
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Переможці про участь у премії, про здобутки та виклики:
Премія розвивається разом із ринком, тому стартували ще два стратегічні напрями. B2B-блок відзначає найкращих постачальників, сервісні компанії та професійні рішення для бізнесу. AGRO формує рейтинг провідних брендів і технологій аграрної галузі.
Якщо ваш бренд прагне офіційного підтвердження довіри та позицій на ринку - запрошуємо подати заявку на участь у премії "Вибір року". Це можливість посилити репутацію, здобути визнання серед споживачів і професійної спільноти.