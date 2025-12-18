Премія "Вибір року" – це індикатор довіри споживачів та орієнтир для ринку. Результати національного дослідження 2025 оголошено

Премія "Вибір року" – це індикатор довіри, орієнтир для ринку та чесний зріз того, як українці голосують гривнею й лояльністю. У рік високої конкуренції перемога стала підтвердженням репутації, стабільності та здатності брендів відповідати очікуванням споживачів.

Український ринок продовжує змінюватися: посилюється роль національних виробників, сервісів і технологічних рішень, а вимоги до співвідношення ціна-якість стрімко зростають. Тому участь у премії стає важливим маркером, який підсилює імідж, маркетингові комунікації та комерційну впізнаваність брендів.

Цього року переможцями головної бізнес-премії країни “Вибір року” стали компанії, що задають стандарти у своїх категоріях:

Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Андроід – TORSSEN

Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST

Дитячий порошок року українського виробництва – ВУХАСТИК

Український освіжувач повітря року – IFresh

Виробник модульних будинків року – SCANDI

Український бренд року одягу для жінок – VOVK

Автобусні тури року – АККОРД-ТУР

Майонез року – Королівський смак

Хот-дог року – Mr.Grill

Сметана року – Président

Виробник хлібобулочних виробів року – КИЇВХЛІБ

Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр

Шкільні рюкзаки і ранці року – Kite

Кухонні товари року – Фрекен БОК

Вологі гігієнічні серветки року – Smile

Ватна продукція року – Lady Cotton

Комбуча року – spraga

Мережа аптек року – Аптека АНЦ

Мережа барбершопів року – ЦирульниК

Мережа центрів року косметології та лазерної епіляції – Лазерхауз

Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife

Протеїновий коктейль року – Формула 1 (Herbalife)

Дієтичні добавки року – Herbalife

Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) – Lemarix

Антипігментний засіб року для обличчя – NIVEA

Антивіковий крем року по догляду за обличчям – NIVEA

Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м.Буча) – ЖК "Гранд Бурже"

Торгово-розважальний центр року – LAVINA

Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м.Вишневе) – ЖК "АТМОСФЕРА".

Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (Софіївська Борщагівка) – ЖК "Park Residence"

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група "СИНЕРГІЯ"

Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва – ЖК "Синергія Сіті"

Житловий комплекс бізнес-класу року у м. Львів – ЖК "SILENT PARK"

Кліматична техніка року комфорт-класу – HYUNDAI

ЖК бізнес-класу року з підземним паркінгом (м. Ірпінь) – Центральний Premium

Кав’ярня самообслуговування року – FASTKAVA

Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – ДЕТРАЛЕКС®

Венотонік року (в таблетках) – ДЕТРАЛЕКС®

Засіб року для загоєння пошкодженої та подразненої шкіри – Бепантен®

Вітамінно-мінеральний комплекс року підтримки вагітності та грудного вигодовування – Елевіт

Ферменти (засіб для покращення травлення) року – Креон®

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Переможці про участь у премії, про здобутки та виклики:

Команда Afina Group

Повторна перемога в премії “Вибір року” - це не лише визнання наших досягнень, а й висока планка, яку ми прагнемо тримати. Вона зміцнює позиції бренду на ринку й підсилює нашу впевненість у правильності обраної стратегії. Для команди це велика мотивація рухатися вперед, працювати з новими ідеями та швидше реалізовувати інноваційні рішення Світлана Попова, CMO AFINA Group

Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group

Нагорода “Вибір року” підтверджує, що наша щоденна праця, системність, увага до деталей і сучасне бачення стритфуду справді важливі для наших партнерів та споживачів. Сьогодні Mr.Grill – це бренд, який асоціюється з якісними хот-догами. Ми йшли до цього роками. Відзнака "Вибір року" – це, перш за все, показник довіри до бренду. Споживачі нас підтримують і обирають. І це найважливіше. Так ми розуміємо, що рухаємось у правильному напрямку й створюємо продукт, яким може пишатись вся країна. Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill

NIVEA – міжнародний бренд із більше ніж 140-річною історією, представлений по всьому світу. Премія "Вибір року" свідчить про нашу сучасність та відповідність очікуванням саме українців. Олена Макшик, начальник відділу маркетингу ТОВ "Байєрсдорф Україна"

Премія створює для нас додаткове вікно довіри. Коли ти виходиш з українським продуктом на ринки Німеччини та Нідерландів, важливо мати визнання вдома. Це додає ваги в переговорах із партнерами, інвесторами, банками й мотивує нас сміливіше масштабувати українську технологію в Європі. Для команди це, перш за все, відчуття сенсу. Наші архітектори, інженери, люди на виробництві щодня працюють з великою кількістю деталей, які клієнт часто навіть не бачить. Коли їхня робота отримує таке публічне визнання, з’являється просте, але важливе розуміння: те, що ми робимо, змінює ринок і життя людей. Сергій Лоцман, засновник SCANDI

Для нас перемога в бізнес-премії "Вибір року" – це підтвердження того, що ми обрали правильний шлях: дотримання високих стандартів якості, гарантії безпеки та задоволення потреб наших споживачів. Ми щиро дякуємо кожному, хто щодня обирає бренд Président на полицях магазинів. Ваша довіра – наша найбільша мотивація рухатись вперед і ставати ще кращими. Джагарян Олена, директорка з маркетингу Lactalis Ukraine

Премія розвивається разом із ринком, тому стартували ще два стратегічні напрями. B2B-блок відзначає найкращих постачальників, сервісні компанії та професійні рішення для бізнесу. AGRO формує рейтинг провідних брендів і технологій аграрної галузі.

Якщо ваш бренд прагне офіційного підтвердження довіри та позицій на ринку - запрошуємо подати заявку на участь у премії "Вибір року". Це можливість посилити репутацію, здобути визнання серед споживачів і професійної спільноти.