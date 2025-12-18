Запланована подія 2

Премія "Вибір року" – це індикатор довіри споживачів та орієнтир для ринку. Результати національного дослідження 2025 оголошено

Премія "Вибір року" – це індикатор довіри, орієнтир для ринку та чесний зріз того, як українці голосують гривнею й лояльністю. У рік високої конкуренції перемога стала підтвердженням репутації, стабільності та здатності брендів відповідати очікуванням споживачів.

Український ринок продовжує змінюватися: посилюється роль національних виробників, сервісів і технологічних рішень, а вимоги до співвідношення ціна-якість стрімко зростають. Тому участь у премії стає важливим маркером, який підсилює імідж, маркетингові комунікації та комерційну впізнаваність брендів.

Цього року переможцями головної бізнес-премії країни “Вибір року” стали компанії, що задають стандарти у своїх категоріях:

  • Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Андроід – TORSSEN
  • Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST
  • Дитячий порошок року українського виробництва – ВУХАСТИК
  • Український освіжувач повітря року – IFresh
  • Виробник модульних будинків року – SCANDI
  • Український бренд року одягу для жінок – VOVK
  • Автобусні тури року – АККОРД-ТУР
  • Майонез року – Королівський смак
  • Хот-дог року – Mr.Grill
  • Сметана року – Président
  • Виробник хлібобулочних виробів року – КИЇВХЛІБ
  • Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр
  • Шкільні рюкзаки і ранці року – Kite
  • Кухонні товари року – Фрекен БОК
  • Вологі гігієнічні серветки року – Smile
  • Ватна продукція року – Lady Cotton
  • Комбуча року – spraga
  • Мережа аптек року – Аптека АНЦ
  • Мережа барбершопів року – ЦирульниК
  • Мережа центрів року косметології та лазерної епіляції – Лазерхауз
  • Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife
  • Протеїновий коктейль року – Формула 1 (Herbalife)
  • Дієтичні добавки року – Herbalife
  • Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) – Lemarix
  • Антипігментний засіб року для обличчя – NIVEA
  • Антивіковий крем року по догляду за обличчям – NIVEA
  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м.Буча) – ЖК "Гранд Бурже"
  • Торгово-розважальний центр року – LAVINA
  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м.Вишневе) – ЖК "АТМОСФЕРА".
  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (Софіївська Борщагівка) – ЖК "Park Residence"
  • Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група "СИНЕРГІЯ"
  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва – ЖК "Синергія Сіті"
  • Житловий комплекс бізнес-класу року у м. Львів – ЖК "SILENT PARK"
  • Кліматична техніка року комфорт-класу – HYUNDAI
  • ЖК бізнес-класу року з підземним паркінгом (м. Ірпінь) – Центральний Premium
  • Кав’ярня самообслуговування року – FASTKAVA
  • Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – ДЕТРАЛЕКС®
  • Венотонік року (в таблетках) – ДЕТРАЛЕКС®
  • Засіб року для загоєння пошкодженої та подразненої шкіри – Бепантен®
  • Вітамінно-мінеральний комплекс року підтримки вагітності та грудного вигодовування – Елевіт
  • Ферменти (засіб для покращення травлення) року – Креон®

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Переможці про участь у премії, про здобутки та виклики:

Фото 2 — Премія "Вибір року" – це індикатор довіри споживачів та орієнтир для ринку. Результати національного дослідження 2025 оголошено
Команда Afina Group

Повторна перемога в премії “Вибір року” - це не лише визнання наших досягнень, а й висока планка, яку ми прагнемо тримати. Вона зміцнює позиції бренду на ринку й підсилює нашу впевненість у правильності обраної стратегії. Для команди це велика мотивація рухатися вперед, працювати з новими ідеями та швидше реалізовувати інноваційні рішення

Світлана Попова, CMO AFINA Group
Фото 3 — Премія "Вибір року" – це індикатор довіри споживачів та орієнтир для ринку. Результати національного дослідження 2025 оголошено
Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group

Нагорода “Вибір року” підтверджує, що наша щоденна праця, системність, увага до деталей і сучасне бачення стритфуду справді важливі для наших партнерів та споживачів. Сьогодні Mr.Grill – це бренд, який асоціюється з якісними хот-догами. Ми йшли до цього роками. Відзнака "Вибір року" – це, перш за все, показник довіри до бренду. Споживачі нас підтримують і обирають. І це найважливіше. Так ми розуміємо, що рухаємось у правильному напрямку й створюємо продукт, яким може пишатись вся країна. 

Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill

NIVEA – міжнародний бренд із більше ніж 140-річною історією, представлений по всьому світу. Премія "Вибір року" свідчить про нашу сучасність та відповідність очікуванням саме українців. 

Олена Макшик, начальник відділу маркетингу ТОВ "Байєрсдорф Україна"

Премія створює для нас додаткове вікно довіри. Коли ти виходиш з українським продуктом на ринки Німеччини та Нідерландів, важливо мати визнання вдома. Це додає ваги в переговорах із партнерами, інвесторами, банками й мотивує нас сміливіше масштабувати українську технологію в Європі. Для команди це, перш за все, відчуття сенсу. Наші архітектори, інженери, люди на виробництві щодня працюють з великою кількістю деталей, які клієнт часто навіть не бачить. Коли їхня робота отримує таке публічне визнання, з’являється просте, але важливе розуміння: те, що ми робимо, змінює ринок і життя людей. 

Сергій Лоцман, засновник SCANDI

Для нас перемога в бізнес-премії "Вибір року" – це підтвердження того, що ми обрали правильний шлях: дотримання високих стандартів якості, гарантії безпеки та задоволення потреб наших споживачів. Ми щиро дякуємо кожному, хто щодня обирає бренд Président на полицях магазинів. Ваша довіра – наша найбільша мотивація рухатись вперед і ставати ще кращими. 

Джагарян Олена, директорка з маркетингу Lactalis Ukraine

Премія розвивається разом із ринком, тому стартували ще два стратегічні напрями. B2B-блок відзначає найкращих постачальників, сервісні компанії та професійні рішення для бізнесу. AGRO формує рейтинг провідних брендів і технологій аграрної галузі. 

Якщо ваш бренд прагне офіційного підтвердження довіри та позицій на ринку - запрошуємо подати заявку на участь у премії "Вибір року". Це можливість посилити репутацію, здобути визнання серед споживачів і професійної спільноти.