Продажа квартир возле метро Лесная в Киеве: какие есть варианты?

Деснянский район является популярным местом для покупки недвижимости на левом берегу Киева. В этом районе очень развит сектор первичного и вторичного рынка недвижимости

Деснянский район является популярным местом для покупки недвижимости на левом берегу Киева. В этом районе очень развит сектор первичного и вторичного рынка недвижимости. Огромное количество свежих и проверенных объявлений о продаже недвижимости возле метро Лесная в Киеве размещено на портале https://dom.ria.com/.

Почему выгодно покупать квартирное пространство возле станции метро Лесная?

Главные преимуществами приобретения недвижимости на Лесной в Деснянском районе:

Близкое расстояние до метро - наиболее существенное преимущество при выборе квартиры. что обеспечивает быструю доступность до разных мест столицы.

Развитая инфраструктура - все объекты учреждений образования, здравоохранения, правопорядка, а также продуктовые маркеты, торговые центры находяться рядом с друг другом, что обеспечивают комфортное проживание в этом районе.

Транспортная развязка - помимо метро здесь есть трамвайные, троллейбусные, автобусные маршруты.

Какие жилищные массивы находятся недалеко от станции метро Лесная?

ЖК Лесная сказка - локация находится в окружении соснового леса. Поблизости есть супермаркеты, продуктовые магазины, частный и государственные детские сады, школа, банк, бювет. До метро Лесная дорога занимает 5-10 минут на автомобиле или на общественном транспорте. Автобусы до метро ходят с интервалом в 10 минут. На нижних этажах комплекса расположены коммерческие объекты собственной инфраструктуры.

ЖК Курнатовского - неподалеку от него расположены фитнес-клубы, детские сады, школы, супермаркеты, больница и медицинский центр для детей. Рядом есть отделение Новой почты, строительный гипермаркет Эпицентр, кофе-шопы, автобусные и трамвайные линии.

ЖК Urban Park - расположен всего лишь в 500 метрах от метро Лесная. На территории доступны четыре подземных стоянки на 380 машиномест, также присутствуют гостевые парковки с зарядками для электромобилей. Рядом с домами располагаются развлекательный центр с местами для барбекю и настольных игр, тренажеры, мини-поле для футбола, скалодром, площадки для детей.

ЖК Днепровская Мрия - на территории комплекса Днепровская Мрия находятся маркеты, кафе, детская площадка и гостевые паркинги для автомобилей. Неподалеку с домом расположены кинотеатры, рестораны, торговые центры, также тренажерные залы с бассейном. Поблизости работают школы и детские сады, арт-завод «Платформа», ТЦ «Дарынок». До центра столицы дорога занимает всего лишь 15 минут на машине.

ЖК Q-smart - расположен в окружении различных объектов инфраструктуры. Пешком можно добраться до детских садов, школы, медицинских учреждений, остановки трамвая, ресторана, кинотеатра. Жилищный комплекс имеет подземный паркинг на 80 машиномест и гостевую автостоянку.