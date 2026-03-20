Prof Build відкрив голосування за жінок-лідерок будівельного бізнесу

Журнал Prof Build на своєму сайті оголосив про старт голосування у Рейтингу найефективніших жінок будівельного бізнесу України.

Необхідність такого рейтингу, за словами головної редакторки журналу Світлани Шах, виникла через те, що дедалі більше жінок почали займати ТОП-позиції на будівельному ринку України, все більше їх відкривають свої компанії, все більше змінюють свій профіль діяльності через стрімкі зміни в економіці України.

Рейтинг охоплює усі сфери будівельного ринку.

Редакція запрошує всі компанії запропонувати для участі у проєктісвоїх топ-менеджерок – тих, хто формує галузь, впроваджує сучасні управлінські підходи, реалізує масштабні проєкти та зміцнює позиції українського будівельного бізнесу.

Кожен можете запропонувати свою кандидатку, а голосування триватиме до 30 березня включно.

Для цього потрібно надіслати на адресу [email protected] наступну інформацію:

прізвищета ім’я, фото кандидатки (квадратне, розміром не більше 1600х1600 px);

посаду та назву компанії;

короткий опис професійних досягнень у галузі (до 300 знаків).

Фіналісток обираються за результатами відкритого онлайн-голосування. Імена переможниць буде оприлюднено на сайті ProfBuild.in.ua та у квітневому номері журналу Prof Build 2026 року.

Кожен може підтримати одразу трьох учасниць рейтингу. Долучайтеся та допоможіть відзначити жінок, які змінюють українську будівельну індустрію!

Переможниці голосування (перших 5 місць рейтингу) також будуть нагороджені на Церемонії нагородження Лідерок будівельного ринку, яку журнал проведе в кінці квітня 2026 року.

Медіапартнери Рейтингу та Церемонії нагородження – TrueUa, Womo.ua.