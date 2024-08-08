Професійне прибирання квартир в Києві - новий рівень чистоти Вашої оселі

Підтримувати чистоту та порядок в помешканні - не проблема. Труднощі виникають лише з виділенням часу на прибирання та необхідністю мати цілий арсенал миючих засобів, інвентаря та техніки. Тому все більше киян вирішують свої побутові справи за допомогою сервісу професійних клінінгових компаній. Тим паче, що на прибирання квартир ціна доволі прийнятна, а результат робіт - неперевершений. А головне, що клінінгові послуги вивільняють для Вас величезну купу часу та сил, які можна використати з більшою користю.

Що пропонує сервіс сучасної клінінгової компанії

Професійний клінінг квартир Київ направлений на вирішення максимальної кількості запитів клієнтів. Зважаючи на власні потреби, в клінінговій компанії Mister Cleaner Ви можете замовити прибирання з абсолютно різним обсягом робіт:

Базове наведення порядку дозволить позбутись щоденного побутового бруду на всіх поверхнях. Генеральний клінінг квартири передбачає глобальне чищення всього життєвого простору; Прибирання після надзвичайних подій (пожежа, затоплення, задимлення) гарантує швидке відновлення гігієни внутрішнього простору квартири, будинку, офісу; Клінінг приміщення після будівельних робіт, ремонту, реставраційних робіт. Фахівці клінінгової компанії ретельно відчистять сліди будматеріалів без ризику пошкодження структури поверхні; Регулярне прибирання виручає тоді, коли Ви бажаєте отримувати клінінгові послуги з певною періодичністю довгий строк. Бригада спеціалістів буде приїздити на об’єкт за встановленим графіком і проводити визначений перелік робіт.

До того ж, сервіс компанії передбачає можливість розширення стандартних пакетів послуг за бажанням клієнта. До свого замовлення Ви можете додати:

хімчистку м’яких меблів, штор, ковроліну;

комплексне чищення вікон;

обробка зовнішніх фасадів будівлі;

прасування одягу, миття посуду, вивіз сміття;

наведення порядку на ділянці біля будинку, чищення басейнів, приватних пляжів та багато іншого.

Професійне обладнання, спеціалізовані миючі засоби та досвідчений персонал дозволяють нам вдало виконувати замовлення різного рівня складності. Ми можемо сміливо говорити про те, що клієнти компанії Mister Cleaner не знають обмежень при замовленні клінінгових послуг.

Що входить в базовий пакет прибирання квартири

Перелік робіт змінюється в залежності від типу обраної послуги, а також індивідуальних побажань замовника. Стандартний перелік клінінгових заходів передбачає обов’язкове виконання наступних дій:

Комплексне знепилення всіх поверхонь, м’яких меблів, коврів в житлових кімнатах, кухні, вітальні. Вологе прибирання підвіконників, системи внутрішнього опалення (радіатор та труби до нього), вентиляції, дверних пройомів, вимикачів, підлоги та плінтуса. Дезінфекція сантехніки, кахелю та підлоги. Обробляються всі скляні та дзеркальні елементи інтер’єру, видаляється вапняний наліт та пліснява. Видалення жирових відкладень на робочих поверхнях в кухні. Проводиться поверхнева обробка кухонної техніки та корпусних меблів. У вітальні приводяться до ладу речі, прибирається павутиння та пил, виконується волога обробка підлоги та зовнішньої частини меблів.

Генеральне або післяремонтне прибирання квартир потребує більшого набору клінінгових робіт, про які детально розписано на нашому сайті. Ми зробили все, щоб кожен наш клієнт міг насолодитись не лише чистотою своєї квартири, але і комфортним сервісом компанії Містер Клінер.