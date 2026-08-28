Q4 починається у вересні: чому великі імпортери вже зараз бронюють ставки під зиму

Для закупівельників вересень є одним з найвідповідальніших періодів року. Практика показує, що доставка з Азії займає 55–70 днів. У вересні закривається "вікно", коли ще можна керувати ціною і сроком поставки, щоб вона була виконана наприкінці осені або на початку грудня. Плануючи сезонні закупівлі, варто враховувати весь логістичний цикл – від виробництва та підготовки партії до транзиту й можливих затримок на маршруті.

Вересень – точка зворотного відліку

Закупівлі, заплановані на вересень, фактично визначають готовність бізнесу до грудневого сезону. Для закупівельників це не лише період підвищеного попиту, а й час, коли потрібно заздалегідь зафіксувати логістичні умови: ще є можливість скористатися фіксованою ціною і планувати часові рамки поставок. Пізніше бронювання може означати вищу ціну та ризик зриву календаря – восени починає зростати навантаження на транспортні маршрути.

Календар закупівель повинен формуватися від дати, коли товар має бути доступним для продажу. Від неї віднімаються виробництво, підготовка партії, транзит і часовий буфер. Тоді видно не лише дату замовлення, а й момент, коли потрібно бронювати транспорт та погоджувати бюджет.

Можна звернутися до BSA Global, щоб отримати розрахунок вартості доставки заздалегідь: ціна фіксується до відправлення, тому логістичні витрати можна одразу закласти в собівартість товару.

Другий фактор – Китайський Новий рік

6 лютого 2027 року припадає на Китайський Новий рік. Фабрики зазвичай починають згортати виробництво приблизно за два тижні до свята, повернення до звичного ритму може займати ще 2–4 тижні. Ріст ставок починається вже в грудні–січні в період передсвяткового ажіотажу. Після свята виникає друга хвиля – відновлення роботи та розбір накопичених замовлень.

Між двома піками немає повноцінного спокійного "вікна": спочатку зростає попит на вивезення до Нового року, потім ринок наздоганяє відкладені відправлення. Якщо транзит займає 55–70 днів, то для наявності товару на складі у листопаді–грудні відправлення з Китаю повинно бути організовано у вересні.

Що робить ставку непередбачуваною

Коли багато імпортерів одночасно бронюють місця, застосовуються сезонні надбавки та може виникати дефіцит доступного ресурсу. За пізнього букінгу умови можуть переглядатися, а перенесення на наступний рейс або судно змінює календар поставки.

Фінансовому директору важливо бачити не абстрактну "середню ставку", а конкретну ціну під конкретний обсяг і маршрут. У BSA Global ціна фіксується до моменту відправлення. Звернувшись за послугами в цю логістичну компанію, можна дізнатися собівартість логістики ще на етапі планування, а не отримати її як постфактум.

Що зробити у вересні

Щоб груднева поставка не перетворилася на авральну закупівлю, основні рішення варто прийняти вже у вересні:

Перерахувати календар від дати продажу назад до відправлення.

Законтрактувати потрібний обсяг із постачальником.

Зафіксувати ціну логістики та включити її в бюджет.

Перевірити кілька маршрутів за строком і вартістю.

Закласти часовий буфер на виробництво та транспорт.

Чим раніше закупівельник виконає ці кроки, тим менше ризиків виникне на фінальному етапі доставки вантажів з Китаю.

Для планування поставок з Азії на осінь або зиму доцільно заздалегідь визначити маршрут, строки та бюджет перевезення. BSA Global розраховує вартість доставки, організовує перевезення та контролює рух вантажу на всьому шляху – від відправлення до прибуття. Це дає змогу ще на етапі планування оцінити логістичні витрати та прогнозований термін надходження товару й врахувати їх у плані закупівель.