Raiseward Ventures: іноземні фонди взяли участь у понад половині досліджених угод українського Defense Tech

Іноземні венчурні фонди взяли участь у 10 із 18 досліджених інвестиційних подій із розкритими інвесторами за 2025 рік – 55,6% вибірки.

Минулого року обсяг публічно розкритих інвестицій в український Defense Tech сягнув $105,2 млн – у 3,7 раза більше, ніж роком раніше. Водночас дослідження Raiseward Ventures показало, які саме міжнародні фонди фінансували українські оборонні розробки та в яких технологічних напрямах вони представлені.

Куди іноземні фонди інвестують в українському Defense Tech

Найбільшу увагу міжнародних інвесторів у досліджених угодах привернули автономні системи, захищений зв’язок, сенсорні технології та рішення на основі ШІ. Для фондів важливі не лише результати застосування розробок у бойових умовах, а й можливість масштабувати технології та виводити їх на міжнародні ринки.

Серед найбільших оголошених раундів – $15 млн для Swarmer, яка розробляє програмне забезпечення для автономної координації безпілотників. Фінансування відбулося за участю американської Broadband Capital Investments. Ще $1,6 млн залучила Sky Spy, що працює над технологіями для безпілотних систем, за підтримки Expeditions та Superangel.

Іноземний капітал також спрямовували в технології зв’язку та виявлення загроз. Teletactica залучила $1,5 млн за участю Green Flag Ventures, який також інвестував у HIMERA та Falcons. Водночас Dropla Tech, яка розробляє рішення для виявлення мін і прихованих загроз із використанням ШІ, залучила €2,4 млн за участю міжнародних інвесторів.

Raiseward Ventures проаналізувала публічні повідомлення про фінансування українських оборонно-технологічних компаній у 2025 році. Після перевірки даних, виключення угод із придбання компаній та усунення можливого дублювання до фінальної вибірки увійшла 21 інвестиційна подія.

Українські Defense Tech-компанії продовжують залучати мільйонні інвестиції

Інвестиційна активність зберігається і у 2026 році. UFORCE оголосила про залучення $50 млн, а Buntar Aerospace – про два раунди на $10,4 млн та $16 млн. Серед інших угод – фінансування Osavul на €8,5 млн і Farsight Vision на €7,2 млн.

На думку аналітиків Raiseward Ventures, наступним етапом розвитку ринку стане забезпечення послідовного фінансування компаній на різних стадіях зростання. Важливу роль відіграватимуть підтверджений попит на технології, здатність масштабувати виробництво та стійкість бізнес-моделей.