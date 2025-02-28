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Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

RAU HR Conference 2025: ключова подію для HR-спільноти

RAU HR Conference 2025: ключова подію для HR-спільноти

6 березня столиця України стане епіцентром головних HR-дискусій року – у Києві відбудеться RAU HR Conference 2025. Захід збере провідних фахівців у сфері управління персоналом, представників бізнесу та експертів, щоб обговорити актуальні виклики на ринку праці та знайти ефективні рішення для їх подолання.

Сучасний ринок праці стрімко змінюється: нестача кадрів, нові очікування співробітників, автоматизація HR-процесів, адаптація до реалій сьогодення – всі ці питання вимагають нових стратегічних підходів. RAU HR Conference 2025 стане платформою для обміну досвідом, генерації ідей та побудови нових бізнес-зв’язків.

Що очікувати?

  • Панельні дискусії за участі провідних HR-експертів і представників державного сектору;
  • Аналіз найкращих практик управління персоналом у великих українських компаніях;
  • Практичні кейси щодо оптимізації HR-процесів та адаптації до змін на ринку;
  • Новітні HR-інструменти та методики для залучення і утримання талантів;
  • Можливість налагодження партнерств і нетворкінгу з колегами та потенційними роботодавцями.

Серед учасників конференції – представники Міністерства економіки та соціальної політики, а також топ-менеджери таких компаній, як ОККО, KFC, Подорожник, Аптека АНЦ, Аврора, Robota.ua, Suziria Group, Metro, Будинок іграшок та інших.

Фото 2 — RAU HR Conference 2025: ключова подію для HR-спільноти

Ключові деталі заходу:

RAU HR Conference 2025 – це подія, яка допоможе HR-фахівцям і керівникам компаній знайти ефективні рішення для подолання кадрових викликів, сформувати потужні HR-стратегії та зміцнити конкурентні позиції бізнесу. Не пропустіть шанс стати частиною ключової HR-події року!