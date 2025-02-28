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RAU HR Conference 2025: ключова подію для HR-спільноти
6 березня столиця України стане епіцентром головних HR-дискусій року – у Києві відбудеться RAU HR Conference 2025. Захід збере провідних фахівців у сфері управління персоналом, представників бізнесу та експертів, щоб обговорити актуальні виклики на ринку праці та знайти ефективні рішення для їх подолання.
Сучасний ринок праці стрімко змінюється: нестача кадрів, нові очікування співробітників, автоматизація HR-процесів, адаптація до реалій сьогодення – всі ці питання вимагають нових стратегічних підходів. RAU HR Conference 2025 стане платформою для обміну досвідом, генерації ідей та побудови нових бізнес-зв’язків.
Що очікувати?
- Панельні дискусії за участі провідних HR-експертів і представників державного сектору;
- Аналіз найкращих практик управління персоналом у великих українських компаніях;
- Практичні кейси щодо оптимізації HR-процесів та адаптації до змін на ринку;
- Новітні HR-інструменти та методики для залучення і утримання талантів;
- Можливість налагодження партнерств і нетворкінгу з колегами та потенційними роботодавцями.
Серед учасників конференції – представники Міністерства економіки та соціальної політики, а також топ-менеджери таких компаній, як ОККО, KFC, Подорожник, Аптека АНЦ, Аврора, Robota.ua, Suziria Group, Metro, Будинок іграшок та інших.
Ключові деталі заходу:
- 📅 Дата: 6 березня 2025 року
- 📍 Локація: Київ
- 🎯 Організатор: Retail Association of Ukraine
- 🔗 Реєстрація: https://hr.rau.ua/
RAU HR Conference 2025 – це подія, яка допоможе HR-фахівцям і керівникам компаній знайти ефективні рішення для подолання кадрових викликів, сформувати потужні HR-стратегії та зміцнити конкурентні позиції бізнесу. Не пропустіть шанс стати частиною ключової HR-події року!