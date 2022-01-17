С чем носить женский костюм?

Женский костюм и детали. Особенности сочетания с другими элементами гардероба. Подбор стильной обуви и красивого верха под пиджак. Рекомендации по комбинированию от стилистов.

Сторонницы строгого стиля в качестве базового элемента гардероба часто выбирают костюм женский. Такой комплект является универсальным. Он состоит из 2 или 3 вещей, которые уже представляют собой полноценный образ. Казалось, бы что в этом случае не должно возникать извечных трудностей с подбором нарядов.

Но в реальности ситуация обстоит иначе. Чтобы создать красивый образ с женским костюмом, необходимо подобрать дополнительные детали. Предлагаем узнать о них больше, а также ознакомиться с не пустыми рекомендациями.

Что можно надевать под пиджак?

Универсальным дополнением практически к любой модели является классическая женская рубашка. С ней хорошо сочетаются как женские костюмы тройка https://virna.ua/catalog/costumes/suit-three, так и комплекты, состоящие из двух вещей. Наиболее удачным сочетанием является белая рубашка и костюм черного цвета. Кроме рубашки под пиджак можно надевать другие вещи:

Блузу прямого кроя. Оптимальным решением станут классические варианты без дополнительного декора (оборки и рюши). Что касается материала, то стоит обратить внимание на шелковые и шифоновые ткани пастельных оттенков.

Майку в бельевом стиле. Такой верх делает образ более женственным и нежным. Майку стоит выбирать в тех случаях, когда нужно отойти от классических строгих нарядов.

Кроп-топ. Если хотите создать оригинальный образ, то такая вещь станет идеальным решением. Кроп-топ освежает классику, добавляет некую изюминку. Кроме этого, он подчеркивает стройную фигуру, выгодно выделяя линию талии.

Гольф с высоким горлом. Этот вариант верха можно смело выбирать в холодное время года. Он не только дополнит наряд, а еще и защитит от холода.

Футболку с оригинальным принтом или надписью. Последние модные веяния сделали возможным сочетание классики и свободного street-style. Это открыло новые возможности для создания стильных образов с женским костюм и футболкой.

Кроме этого, стилисты также одобряют комбинации комплекта с браллетами и бюстье. Такие варианты выглядят очень стильно и женственно.

Как выбрать обувь под женский костюм?

Многие модницы привыкли носить с указанной одеждой строгие лодочки и ботинки на каблуке. Современные стилисты значительно расширили этот список, добавив в него обувь на низкой подошве и даже спортивные варианты.

Со строгим женским костюмом сегодня можно носить сандалии без каблука, кроссовки, кеды, оксфорды, лоферы и слипоны. Выигрышно также будут смотреться босоножки на каблуке. Подбирая подходящую пару, стоит учитывать их фасон и время года.

Надеемся, что представленные рекомендации помогут вам с выбором идеальных деталей под женский костюм. Если все равно возникают трудности, стоит обратиться к опытному консультанту интернет-магазина женской одежды.

"Источник: virna.ua"