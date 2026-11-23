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SEO-агенції України: огляд компаній та їхніх послуг
SEO-просування допомагає бізнесу підвищувати видимість сайту в Google, залучати цільову аудиторію з органічного пошуку та отримувати нових клієнтів без постійного збільшення рекламного бюджету. SEO-компанії України відрізняються досвідом, спеціалізацією, підходами до просування та переліком послуг. Під час вибору партнера важливо враховувати не лише вартість послуг, а й досвід команди, її експертизу та здатність працювати з необхідними бізнес-цілями компанії. У матеріалі розглянемо п'ять SEO-агенцій України, їхню спеціалізацію та основні послуги з пошукового просування у 2026 році.
Ланет CLICK
Ланет CLICK – українська digital-агенція повного циклу, що утворилася у 2018 році з маркетингового відділу інтернет-провайдера Мережа Ланет. Компанія спеціалізується на комплексних рішеннях з інтернет-маркетингу та просуванні бізнесу в цифровому середовищі.
Основні напрями роботи: SEO-оптимізація та просування сайтів, контекстна та медійна реклама (PPC), SMM, таргетована реклама, email-маркетинг, дизайн і розробка сайтів, вебаналітика.
Серед послуг SEO-напряму:
- SEO-аудит – технічний, комерційний і контентний аналіз сайту;
- e-commerce SEO – оптимізація інтернет-магазинів, товарних сторінок і категорій;
- просування нових сайтів – розробка стратегії ще на етапі створення ресурсу;
- GEO-просування та просування в Google Maps – оптимізація для локального пошуку;
- SEO англомовних сайтів – вихід вебпроєктів на міжнародні ринки;
- просування корпоративних, медичних, будівельних та інших тематичних сайтів.
Однією з переваг Ланет CLICK є команда фахівців із різних напрямів інтернет-маркетингу, що дає змогу комплексно працювати над просуванням бізнесу. Водночас агенція не використовує універсальні рішення для всіх клієнтів, натомість стратегію кожного проєкту розробляють з урахуванням специфіки ніші, конкурентного середовища та цілей компанії.
Ланет CLICK працює з різними типами сайтів, пропонуючи послуги пошукової оптимізації з урахуванням специфіки бізнесу.
Netpeak
Серед основних послуг SEO-напряму:
- технічний аудит та оптимізація сайтів;
- SEO-супровід на етапі розробки нового ресурсу;
- проєктування структури сайту та збір семантичного ядра;
- просування в Google та адаптація контенту під AI-пошук;
- локальне й регіональне SEO;
- спеціалізоване просування SaaS-платформ і SPA-сайтів, міграція ресурсів між CMS.
Перед формуванням стратегії команда вивчає продукт, специфіку ніші, маржинальність і процеси продажів клієнта. Над проєктами працюють профільні спеціалісти з різних напрямів маркетингу, а ефективність їхньої роботи відстежується за допомогою наскрізної аналітики та регулярної звітності. Netpeak поєднує послуги пошукової оптимізації, вебаналітики та інтернет-маркетингу, а також працює з міжнародними проєктами.
Seok
Seok – українська IT- та digital-агенція, резидент Дія.City, що спеціалізується на розробці сайтів, пошуковій оптимізації та інтернет-маркетингу. Компанія працює з бізнесом різних масштабів і галузей, зокрема в медицині, e-commerce, будівництві, промисловості й освіті.
Серед основних SEO-послуг агенції:
- комплексне просування інтернет-магазинів, сайтів послуг, локального бізнесу й англомовних ресурсів;
- технічний SEO-аудит та оптимізація сайтів;
- збір семантичного ядра, підготовка SEO-текстів і технічних завдань для копірайтерів;
- створення SEO-оптимізованих сайтів під ключ на основі аналізу пошукового попиту;
- SEO-супровід і технічна підтримка вебресурсів.
Inweb
Inweb – українська агенція digital- та performance-маркетингу, яка працює з 2011 року та входить до Netpeak Group. Компанія надає послуги SEO, PPC і SMM для малого, середнього та великого бізнесу в Україні та за кордоном.
Серед основних послуг SEO-напряму:
- комплексне просування сайтів, зокрема технічна оптимізація та SEO-аудит;
- контентне наповнення та лінкбілдинг;
- GEO-оптимізація для підвищення видимості в AI-пошуку, зокрема ChatGPT, Gemini та Perplexity.
Також агенція займається контекстною і таргетованою рекламою, SMM, просуванням мобільних застосунків та вебаналітикою. Особливість Inweb – мультиканальний підхід, що дає змогу узгоджувати різні інструменти маркетингу та оцінювати їхню ефективність за бізнес-показниками. Належність до Netpeak Group розширює ресурсні можливості агенції для роботи з комплексними digital-проєктами.
Sprava
Sprava Agency – українська digital-агенція повного циклу з досвідом понад 20 років у сфері інтернет-маркетингу та веброзробки. Основні напрями роботи охоплюють SEO, контекстну та таргетовану рекламу, performance-маркетинг і створення сайтів під ключ.
Серед послуг пошукового просування:
- комплексний SEO-аудит, аналіз ніші та конкурентів;
- технічна оптимізація, робота із семантикою та контентом;
- зовнішня оптимізація та лінкбілдинг;
- GEO та AI-оптимізація для підвищення видимості брендів у відповідях штучного інтелекту.
Особливість Sprava Agency – поєднання багаторічного досвіду в SEO з веброзробкою та performance-маркетингом. Команда враховує вимоги пошукових систем ще під час створення сайтів, а ефективність просування оцінює за даними вебаналітики та показниками конверсії.
Як вибрати SEO-агенцію для просування свого бізнесу
Вибір підрядника впливає на ефективність пошукового просування та результативність інвестицій у маркетинг. Щоб підібрати найкращу SEO-агенцію саме для вашого бізнесу, варто врахувати кілька критеріїв:
- Досвід у вашій ніші. Розуміння специфіки ринку допомагає швидше визначити точки зростання та ефективні стратегії.
- Портфоліо. Реальні кейси та результати попередніх проєктів дають змогу оцінити компетентність команди та підходи до роботи.
- Склад команди. Важливо, щоб над проєктом працювали SEO-фахівці, аналітики та контент-спеціалісти.
- Прозорість процесів. Зрозумілий план робіт, регулярна звітність і доступ до результатів допомагають контролювати прогрес та оцінювати ефективність співпраці.
Огляд SEO-компаній дає змогу ознайомитися з послугами агенцій, їхньою спеціалізацією та підходами до пошукового просування. Однак остаточний вибір варто робити з огляду на цілі бізнесу, особливості ніші та можливості команди, яка працюватиме над проєктом. Перед початком співпраці обговоріть очікувані результати, стратегію та критерії оцінювання ефективності.