SEO-просування допомагає бізнесу підвищувати видимість сайту в Google, залучати цільову аудиторію з органічного пошуку та отримувати нових клієнтів без постійного збільшення рекламного бюджету. SEO-компанії України відрізняються досвідом, спеціалізацією, підходами до просування та переліком послуг. Під час вибору партнера важливо враховувати не лише вартість послуг, а й досвід команди, її експертизу та здатність працювати з необхідними бізнес-цілями компанії. У матеріалі розглянемо п'ять SEO-агенцій України, їхню спеціалізацію та основні послуги з пошукового просування у 2026 році.

Ланет CLICK

Ланет CLICK – українська digital-агенція повного циклу, що утворилася у 2018 році з маркетингового відділу інтернет-провайдера Мережа Ланет. Компанія спеціалізується на комплексних рішеннях з інтернет-маркетингу та просуванні бізнесу в цифровому середовищі.

Основні напрями роботи: SEO-оптимізація та просування сайтів, контекстна та медійна реклама (PPC), SMM, таргетована реклама, email-маркетинг, дизайн і розробка сайтів, вебаналітика.

Серед послуг SEO-напряму:

SEO-аудит – технічний, комерційний і контентний аналіз сайту;

e-commerce SEO – оптимізація інтернет-магазинів, товарних сторінок і категорій;

просування нових сайтів – розробка стратегії ще на етапі створення ресурсу;

GEO-просування та просування в Google Maps – оптимізація для локального пошуку;

SEO англомовних сайтів – вихід вебпроєктів на міжнародні ринки;

просування корпоративних, медичних, будівельних та інших тематичних сайтів.

Однією з переваг Ланет CLICK є команда фахівців із різних напрямів інтернет-маркетингу, що дає змогу комплексно працювати над просуванням бізнесу. Водночас агенція не використовує універсальні рішення для всіх клієнтів, натомість стратегію кожного проєкту розробляють з урахуванням специфіки ніші, конкурентного середовища та цілей компанії.

Ланет CLICK працює з різними типами сайтів, пропонуючи послуги пошукової оптимізації з урахуванням специфіки бізнесу.

Netpeak

Серед основних послуг SEO-напряму:

технічний аудит та оптимізація сайтів;

SEO-супровід на етапі розробки нового ресурсу;

проєктування структури сайту та збір семантичного ядра;

просування в Google та адаптація контенту під AI-пошук;

локальне й регіональне SEO;

спеціалізоване просування SaaS-платформ і SPA-сайтів, міграція ресурсів між CMS.

Перед формуванням стратегії команда вивчає продукт, специфіку ніші, маржинальність і процеси продажів клієнта. Над проєктами працюють профільні спеціалісти з різних напрямів маркетингу, а ефективність їхньої роботи відстежується за допомогою наскрізної аналітики та регулярної звітності. Netpeak поєднує послуги пошукової оптимізації, вебаналітики та інтернет-маркетингу, а також працює з міжнародними проєктами.

Seok

Seok – українська IT- та digital-агенція, резидент Дія.City, що спеціалізується на розробці сайтів, пошуковій оптимізації та інтернет-маркетингу. Компанія працює з бізнесом різних масштабів і галузей, зокрема в медицині, e-commerce, будівництві, промисловості й освіті.

Серед основних SEO-послуг агенції:

комплексне просування інтернет-магазинів, сайтів послуг, локального бізнесу й англомовних ресурсів;

технічний SEO-аудит та оптимізація сайтів;

збір семантичного ядра, підготовка SEO-текстів і технічних завдань для копірайтерів;

створення SEO-оптимізованих сайтів під ключ на основі аналізу пошукового попиту;

SEO-супровід і технічна підтримка вебресурсів.

Inweb

Inweb – українська агенція digital- та performance-маркетингу, яка працює з 2011 року та входить до Netpeak Group. Компанія надає послуги SEO, PPC і SMM для малого, середнього та великого бізнесу в Україні та за кордоном.

Серед основних послуг SEO-напряму:

комплексне просування сайтів, зокрема технічна оптимізація та SEO-аудит;

контентне наповнення та лінкбілдинг;

GEO-оптимізація для підвищення видимості в AI-пошуку, зокрема ChatGPT, Gemini та Perplexity.

Також агенція займається контекстною і таргетованою рекламою, SMM, просуванням мобільних застосунків та вебаналітикою. Особливість Inweb – мультиканальний підхід, що дає змогу узгоджувати різні інструменти маркетингу та оцінювати їхню ефективність за бізнес-показниками. Належність до Netpeak Group розширює ресурсні можливості агенції для роботи з комплексними digital-проєктами.

Sprava

Sprava Agency – українська digital-агенція повного циклу з досвідом понад 20 років у сфері інтернет-маркетингу та веброзробки. Основні напрями роботи охоплюють SEO, контекстну та таргетовану рекламу, performance-маркетинг і створення сайтів під ключ.

Серед послуг пошукового просування:

комплексний SEO-аудит, аналіз ніші та конкурентів;

технічна оптимізація, робота із семантикою та контентом;

зовнішня оптимізація та лінкбілдинг;

GEO та AI-оптимізація для підвищення видимості брендів у відповідях штучного інтелекту.

Особливість Sprava Agency – поєднання багаторічного досвіду в SEO з веброзробкою та performance-маркетингом. Команда враховує вимоги пошукових систем ще під час створення сайтів, а ефективність просування оцінює за даними вебаналітики та показниками конверсії.

Як вибрати SEO-агенцію для просування свого бізнесу

Вибір підрядника впливає на ефективність пошукового просування та результативність інвестицій у маркетинг. Щоб підібрати найкращу SEO-агенцію саме для вашого бізнесу, варто врахувати кілька критеріїв:

Досвід у вашій ніші. Розуміння специфіки ринку допомагає швидше визначити точки зростання та ефективні стратегії. Портфоліо. Реальні кейси та результати попередніх проєктів дають змогу оцінити компетентність команди та підходи до роботи. Склад команди. Важливо, щоб над проєктом працювали SEO-фахівці, аналітики та контент-спеціалісти. Прозорість процесів. Зрозумілий план робіт, регулярна звітність і доступ до результатів допомагають контролювати прогрес та оцінювати ефективність співпраці.

Огляд SEO-компаній дає змогу ознайомитися з послугами агенцій, їхньою спеціалізацією та підходами до пошукового просування. Однак остаточний вибір варто робити з огляду на цілі бізнесу, особливості ніші та можливості команди, яка працюватиме над проєктом. Перед початком співпраці обговоріть очікувані результати, стратегію та критерії оцінювання ефективності.