Що таке управління привілейованим доступом (Privileged Access Management, PAM)?

Управління привілейованим доступом (Privileged Access Management, PAM) — це важливий аспект сучасної стратегії кібербезпеки, який зосереджується на управлінні, контролі та моніторингу привілейованих облікових записів і прав доступу в організації. Привілейовані облікові записи мають підвищені дозволи, що робить їх основними цілями для кібер-зловмисників. Впровадження PAM допомагає зменшити ризики безпеки та забезпечити дотримання нормативних стандартів.

PAM включає в себе набір технологій і методів, призначених для контролю та моніторингу доступу до критично важливих систем і конфіденційної інформації користувачами з підвищеними дозволами. До них належать системні адміністратори, менеджери баз даних та інший ІТ-персонал. PAM має на меті гарантувати, що лише авторизовані особи мають доступ до основних систем і даних, таким чином мінімізуючи ризик несанкціонованого доступу та потенційних порушень безпеки.

Основні функції управління привілейованим доступом (PAM)

Управління привілейованим доступом (PAM) включає в себе різноманітні функції, призначені для підвищення безпеки та контролю над привілейованими обліковими записами. Ось деякі з найважливіших функцій:

1. Управління привілейованим сеансом. Контролює та записує сеанси користувачів, пов’язані з операціями з високим ризиком або конфіденційними операціями.

- Допомагає у відповідності та перевірці, надаючи записи сеансів з можливістю пошуку, забезпечуючи видимість дій користувачів.

2. Привілейоване сховище паролів. Надійно зберігає та управляє обліковими даними привілейованого облікового запису.

- Автоматизує зміну пароля та забезпечує доступ на основі ролей, зменшуючи ризик злому пароля.

3. Привілейований аналіз загроз. Аналізує записи сеансу, щоб ідентифікувати користувачів із високим ризиком і відстежувати підозрілу поведінку.

- Дозволяє раннє виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз, уможливлюючи профілактичні заходи безпеки.

4. Найменш привілейований доступ. Гарантує, що користувачам надаються лише дозволи, необхідні для виконання їхніх завдань.

- Зменшує площу атаки шляхом мінімізації кількості користувачів з підвищеними привілеями.

5. Уніфіковане управління доступом. Централізоване управління дозволами користувачів і контролем доступу в рамках єдиної платформи безпеки.

- Спрощує управління привілеями на різних системах і платформах, покращуючи ефективність управління та операційну ефективність.

6. Багатофакторна аутентифікація (MFA).

Забезпечує додатковий рівень безпеки і гарантує, що навіть якщо один фактор скомпрометовано, несанкціонований доступ все одно не відбудеться.

7. Автоматизовані робочі процеси. Спрощує процеси надання, скасування та управління доступом для привілейованих облікових записів.

- Зменшує накладні витрати на адміністрування та гарантує, що дозволи на доступ оновлюються відповідно до організаційних змін.

8. Контроль доступу на основі ролей (RBAC). Призначає права доступу на основі ролей користувачів в організації.

- Забезпечує користувачам доступ лише до ресурсів, необхідних для виконання їхніх ролей, зменшуючи ризик неправильного використання.

9. Відповідність і звітність про аудит. Надає докладні звіти та журнали для цілей аудиту та відповідності.

- Допомагає організаціям відповідати нормативним вимогам і забезпечує прозорість управління доступом.

10. Just-In-Time (JIT) доступ. Надає тимчасовий доступ до привілейованих облікових записів з обмеженим часом.

- Зменшує ризик постійного привілейованого доступу шляхом обмеження тривалості та обсягу доступу.

Яким компаніям потрібне керування привілейованим доступом (PAM)?

Управління привілейованим доступом (PAM) має важливе значення для будь-якої організації, якій потрібно захистити конфіденційні дані та забезпечити надійну кібербезпеку. Ось деякі типи компаній, які особливо виграють від впровадження PAM:

Фінансові установи:

- Банки та кредитні організації: фінансові установи обробляють величезну кількість конфіденційних фінансових даних, зокрема інформацію про клієнтів і записи транзакцій. PAM допомагає захистити ці дані, контролюючи доступ до критично важливих систем і програм.

- Інвестиційні фірми: такі організації керують великими портфелями та фінансовими активами, що робить їх основними цілями для кібератак. PAM гарантує, що лише авторизований персонал може отримати доступ до конфіденційних інвестиційних даних і фінансових систем.

Організації охорони здоров’я:

- Медичні заклади: постачальники медичних послуг повинні захищати інформацію пацієнтів. PAM допомагає керувати доступом до електронних медичних записів (EHR) та інших важливих медичних систем.

- Фармацевтичні компанії: ці компанії обробляють конфіденційні дані досліджень і конфіденційну інформацію. PAM допомагає захистити інтелектуальну власність і забезпечити дотримання нормативних стандартів.

Державні установи:

- Державні агентства: державні установи управляють секретною інформацією та критичною інфраструктурою. PAM допомагає захистити доступ до конфіденційних даних і систем, запобігаючи несанкціонованому доступу та можливим порушенням безпеки.

- Оборонні підрядники: компанії, які працюють з державними оборонними замовленнями, повинні забезпечити захист конфіденційної інформації. PAM забезпечує надійний контроль доступу для захисту цієї інформації.

Енергетика та комунальні послуги:

- Енергетичні та комунальні компанії: ці компанії керують критично важливою інфраструктурою та мають захищати свої системи від кіберзагроз. PAM гарантує, що лише авторизований персонал може отримати доступ до систем керування та оперативних даних.

- Нафтові та газові компанії: ці фірми управляють конфіденційними операційними та фінансовими даними. PAM допомагає забезпечити захищений доступ до цих даних, запобігаючи зламам і забезпечуючи дотримання галузевих норм.

Технологічні компанії:

- Програмне забезпечення та ІТ-послуги: компанії в технологічному секторі часто мають конфіденційні дані клієнтів та інтелектуальну власність, які потребують захисту. PAM допомагає контролювати доступ до середовищ розробки, виробничих систем і даних клієнтів.

- Постачальники хмарних послуг: такі провайдери управляють хмарними середовищами та повинні гарантувати, що лише авторизований персонал може отримати доступ і керувати ними.

Як вибрати рішення для управління привілейованим доступом (PAM)

Вибір правильного рішення управління привілейованим доступом (PAM) має вирішальне значення для підвищення рівня безпеки вашої організації. Ось кілька ключових міркувань і кроків, які допоможуть вам вибрати найкраще рішення PAM:

1. Оцініть свої потреби та вимоги

- Почніть із визначення всіх привілейованих облікових записів у вашій організації, включаючи облікові записи користувачів, облікові записи служб і облікові записи програм.

- Розгляньте обсяг своїх потреб у PAM, зокрема кількість користувачів, типи систем (локальна, хмарна, гібридна) і вимоги до відповідності.

- Визначте свої цілі та завдання безпеки, як-от зменшення ризику витоку даних, забезпечення дотримання нормативних вимог і підвищення ефективності роботи.

2. Ключові функції, на які варто звернути увагу

- Зберігання паролів: переконайтеся, що рішення пропонує безпечне сховище для зберігання привілейованих облікових даних і управління ними.

- Моніторинг і запис сеансів: знайдіть функції, які дозволяють відстежувати та записувати привілейовані сеанси в реальному часі.

- Застосування найменших привілеїв: рішення має забезпечити дотримання принципу найменших привілеїв, забезпечуючи користувачам лише той доступ, який їм потрібен.

- Багатофакторна автентифікація (MFA): перевірте, чи підтримує провайдер рішення MFA, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки.

- Автоматизація та робочі процеси: можливості автоматизації для надання та керування доступом можуть значно зменшити адміністративні витрати.

- Звітність про відповідність: рішення має забезпечувати комплексні можливості звітності та аудиту, щоб допомогти відповідати нормативним вимогам.

- Інтеграція: переконайтеся, що рішення PAM може інтегруватися з наявною ІТ-інфраструктурою, включаючи такі каталоги, як Active Directory (AD) і хмарні служби.

3. Оцініть рішення постачальника

- Зверніть увагу на репутацію постачальника, досвід у галузі та відгуки клієнтів.

- Переконайтеся, що рішення може масштабуватися відповідно до зростання та потреб вашої організації.

- Оцініть служби підтримки постачальника, навчальні програми та обслуговування клієнтів.

- Переконайтеся, що постачальник дотримується передових методів безпеки та стандартів відповідності.

4. Розгляд вартості рішення

- Уточніть про модель ліцензування (наприклад, на користувача, на сервер) і переконайтеся, що вона відповідає вашому бюджету.

- Порахуйте загальну вартість впровадження, включаючи початкове налаштування, обслуговування та будь-які додаткові витрати на підтримку чи навчання.

5. Перегляньте тематичні дослідження та посилання

- Перегляньте приклади та історії успіху подібних організацій, щоб зрозуміти практичні переваги та потенційні проблеми рішення.

- Запитайте у постачальника рекомендації та спілкуйтеся з наявними клієнтами, щоб отримати уявлення про їхній досвід роботи з рішенням.

6. Прийміть обґрунтоване рішення

- Порівняйте рішення на основі наведених вище критеріїв і виберіть те, яке найкраще відповідає потребам і бюджету вашої організації.

- Розробіть детальний план впровадження, включаючи терміни, обов’язки та основні етапи, щоб забезпечити плавне розгортання.

Популярні рішення PAM

1. CyberArk: відомий своїми комплексними функціями та надійною безпекою.

2. BeyondTrust: пропонує широкі можливості інтеграції та ефективне управління сеансами.

3. Delinea (Thycotic & Centrify): забезпечує гнучкі варіанти розгортання та надійне керування паролями.

4. ManageEngine PAM360: відомий простотою використання та можливостями інтеграції.

5. Okta ASA: підходить для хмарних середовищ із потужними функціями контролю доступу.

Виконуючи ці кроки та ретельно оцінюючи свої варіанти, ви можете вибрати рішення PAM, яке покращить вашу безпеку, відповідає вашим вимогам та підтримує безпечний розвиток вашої організації.

Наслідки невикористання управління привілейованим доступом (PAM)

Відмова від реалізації управління привілейованим доступом (PAM) може призвести до значних ризиків безпеки та операційних проблем для організацій. Ось деякі з основних наслідків:

1. Підвищений ризик витоку даних

Привілейовані облікові записи мають підвищені дозволи, які можна використати для доступу до критичних систем і конфіденційних даних. Без PAM ці облікові записи більш вразливі до таких атак, як фішинг, крадіжка облікових даних і Brute force атаки. Згідно зі звітом Verizon про розслідування порушень даних, зловживання привілеями було пов’язане з 74% порушень даних.

2. Порушення комплаєнсу

Багато норм і галузевих стандартів, такі як GDPR, ISO 27001, SOC 2 та PCI DSS, вимагають суворого контролю над привілейованим доступом. Недотримання вимог може призвести до великих штрафів, юридичних наслідків і шкоди репутації організації. У звіті IBM Cost of a Data Breach Report за 2023 рік зазначено, що середня вартість витоку даних, пов’язаного з невідповідністю, становить 5,65 мільйонів доларів.

3. Операційна неефективність

Без PAM управління привілейованими обліковими записами стає громіздким процесом. Це може призвести до неправильної конфігурації, випадкового підвищення привілеїв і адміністративних витрат. Неправильне управління привілеями може порушити бізнес-операції, спричинити простої та вплинути на продуктивність.

4. Внутрішні загрози

Співробітники або підрядники з надмірними або некерованими привілеями можуть навмисно чи ненавмисно зловживати своїм доступом. Внутрішні загрози важко виявити, і вони можуть завдати значної шкоди. Gartner повідомляє, що організації зі слабким контролем привілейованого доступу стикаються з інцидентами, пов’язаними з інсайдерськими загрозами, на 50% частіше, ніж організації з впровадженим PAM.

5. Втрата інтелектуальної власності

Привілейовані облікові записи часто мають доступ до конфіденційної інформації та інтелектуальної власності. Несанкціонований доступ до цих активів може призвести до невигідного конкурентного становища та фінансових втрат. PAM допомагає захистити цінні активи, забезпечуючи доступ до конфіденційної інформації лише авторизованим особам.

6. Збільшена поверхня атаки

Без PAM збільшується кількість користувачів із надмірними привілеями, розширюючи зону атаки для кібер-зловмисників. Це полегшує зловмисникам пошук і використання слабких місць в інфраструктурі безпеки організації.

7. Відсутність підзвітності та видимості

Без належного управління та моніторингу привілейованих облікових записів важко відстежувати та перевіряти дії користувачів. Така відсутність видимості перешкоджає здатності організації виявляти підозрілу поведінку та оперативно реагувати на неї. PAM надає детальні журнали аудиту та можливості моніторингу, покращуючи видимість і підзвітність.

Приклади інцидентів з використанням привілейованого доступу у реальному світі

1. Порушення даних Target (2013): зловмисники отримали доступ до мережі Target, використовуючи вкрадені облікові дані від стороннього постачальника. Зловмисники розкрили інформацію про кредитні картки 40 мільйонів клієнтів, що призвело до значної фінансової та репутаційної шкоди. Цей інцидент підкреслює важливість контролю та моніторингу доступу третіх сторін.

2. Порушення даних Anthem (2015): Хакери використали привілейований доступ, щоб проникнути в мережу Anthem, скомпрометувавши особисту інформацію 78,8 мільйонів людей. Порушенню сприяло неправомірне використання привілейованих облікових даних, що підкреслювало потребу в надійних методах PAM.

3. Едвард Сноуден (2013): Сноуден, колишній співробітник NSA, використовував свій привілейований доступ до витоку секретної інформації. Цей випадок демонструє потенційний вплив внутрішніх загроз і критичну потребу в суворому контролі привілейованого доступу.

Наслідки невикористання PAM є серйозними та можуть вплинути на безпеку організації, дотримання вимог, ефективність роботи та репутацію. Впровадження надійного рішення PAM має важливе значення для пом’якшення цих ризиків і захисту критичних активів.