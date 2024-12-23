Скільки коштує кухня на замовлення: детальний розрахунок вартості

Ціна кухні - далеко не останній аргумент під час покупки нових меблів. В інтернет-магазинах можна побачити 2 варіанти прайсів: вартість готового гарнітура і ціна за погонний метр. Але часто трапляється так, що ми розраховуємо на одну цифру, а до сплати отримуємо зовсім іншу.

Про те, чому так відбувається і як порахувати ціни на кухні - розповідаємо у статті.

Як порахувати ціну кухні за погонний метр?

Погонний метр - це ціна кухні за 1 м. Він розраховується таким чином: повна ціна гарнітура ділиться на його довжину. Варто зауважити, що ціна кухні рахується в базовій комплектації і без стільниці.

Чому ціна кухні за метр настільки різна і як її порахувати?

1) Перше, що впливає на вартість - це матеріал корпусу. Найбільш цінним і дорогим є масив твердих порід натурального дерева. Він слугує десятки років і піддається відновленню. МДФ-корпус має нижчу ціну і хороші характеристики. Кухня з ДСП-основою має найнижчу вартість за погонний метр.

2) Другий фактор - це матеріал виготовлення і покриття фасадів. МДФ-фасади, покриті шпоном, фарбою, акрилом коштують дорожче, але це цілком виправдано їх високою якістю. ДСП-фасади мають нижчу ціну і дещо поступаються властивостям МДФ (нестійкі до вологи).

3) Клас фурнітури. Направляючі, петлі, підйомні механізми - чим вища їх якість, тим дорожча ціна. Лицьова фурнітура (ручки, ніжки) теж варіюються в широкому діапазоні.

4) Ціна стільниці не входить у погонний метр кухні. Адже вона залежить від матеріалів виготовлення, ширини і товщини поверхні. Зрозуміло, що стільниця із кварцу коштує в десятки разів дорожче, ніж з бюджетного постформінгу.

Готові кухні чи кухні на замовлення - що купувати дешевше?

Готові кухні - це укомплектовані всіма необхідними модулями меблі, які можна купити сьогодні і використовувати завтра. Вони виготовляються великими серіями і мають стандартні конструкції. Саме це дозволяє купити кухню недорого.

○ Переваги:

■ Доступна ціна.

■ Широкий вибір моделей і кольорів.

■ Швидка доставка та встановлення.

○ Недоліки:

■ Стандартні розміри можуть не підійти під ваше приміщення.

■ Обмежений вибір дизайнів.

Тим не менш, ціна готової кухні часто стає вирішальним фактором під час вибору. Це бюджетно, швидко і якісно.

Чому кухні на замовлення коштують дорожче?

Розрахувати вартість кухні на замовлення дещо складніше, ніж готової. Адже кожну деталь ви обираєте окремо, від корпусу до ручок. Вища ціна кухні на замовлення пояснюється наступними факторами:

● Розробка проєкту, підбір матеріалів, виготовлення за індивідуальними розмірами - все це вимагає додаткових витрат.

● Багато елементів кухні виготовляються вручну, що підвищує вартість.

● Використання дорогих матеріалів, таких як натуральний камінь або масив дерева, також збільшує ціну.

Де купити кухню недорого?

Інтернет-магазин Taburetka.ua пропонує кухні на замовлення і готові гарнітури за доступними цінами. У нас є абсолютно все: від бюджетних кухонь для смарт-квартир до розкішних моделей за індивідуальним проєктом.

Скільки коштує кухня? Важко сказати однозначно, адже на ціну впливають матеріали виготовлення, фурнітура, дизайн, розмір, планування. Головне - не економити на якості фурнітури, адже від неї залежить довговічність кухні. Купити кухню зі знижкою легко в Taburetka.ua!