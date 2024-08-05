Шлях солдата: у Києві відбувся допрем'єрний показ документального реаліті проєкту про мобілізацію

Це проєкт, ініційований ДБР і реалізований «Френдс Креатив Лаб» спільно з телеканалом “Ми-Україна+”.

Ще вчора вони жили цивільним життям, а вже сьогодні захищають Україну в лавах ЗСУ. Герої серіалу – двоє чоловіків і молода жінка, за якими глядач має можливість спостерігати з моменту мобілізації до завершення проходження базової військової підготовки в навчальних центрах ЗСУ.

Телеканал пропонує глядачу зазирнути за лаштунки того, що відбувається після отримання повістки або після прийняття рішення йти захищати країну добровільно: як розподіляють бійців за фахом, що питають в ТЦК, що брати з собою з дому, чим годують в НПЧ, чому навчають інструктори, як можна підготуватися до участі в реальних бойових діях?

Кожен учасник має свою реальну історію і розповідає про труднощі, навчання, ріст, зіткнення з реальністю війни.

Ідея розкриття всіх «таємниць» підготовки до служби належить Державному бюро розслідувань.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян: “Для того, аби зруйнувати численні російські міфи Державне бюро розслідувань виступило з ініціативою створення правдивого і реалістичного проєкту про мобілізацію і підготовку наших воїнів. Цю ініціативу зрозуміли та підтримали в генеральному штабі ЗСУ, а група «Ми-Україна+» відразу увімкнулася в роботу. Ми раді, що наша ідея, незважаючи на усі супутні труднощі, втілилася в життя і ми усі отримали гідний продукт. Це - ще один наш внесок у зміцнення обороноздатності країни. Державу боронимо разом!”

Учасники проєкту потрапили в різні навчальні центри. Щодня їх супроводжували три різних знімальних групи, які документували кожен етап підготовки і те, як цивільна людина трансформується у військову.

“Цей проєкт дуже важлива і цікава історія в момент, коли багато хто з нас мусить кардинально змінити своє життя. Невідомість лякає, тому ми вирішили показати, що відбувається після того, як ви стали на шлях солдата. Без прикрас, без наших коментарів, свої історії розповідають наші герої. А ми тільки фільмуємо”, - додала генеральний продюсер “Ми-Україна+” Наталія Стрибук.

Проєкт має 6 епізодів по 45 хвилин. Під час допрем’єрного показу була продемонстрована одна із них.

"Більшість військовослужбовців, які зараз боронять Україну - це саме ті військові, що були мобілізовані у 2022 році. Тема об'єктивної та справедливої розповіді про тих, хто захищає усіх українців дуже важлива. Адже на фоні жахливих реалій війни та загибелі людей, ворог постійно розповсюджує дезінформацію та фейки про діяльність та підготовку Сил Оборони України. Тож надзвичайно важливим є цей проєкт, який правдиво показує дійсний процес підготовки майбутніх воїнів. Ми разом із командою доклали максимум зусиль до того, аби у цьому проєкті показати все максимально правдиво без вигаданих історій та шоу", - заявив генерал-майор ЗСУ Олександр Голоднюк під час події.

Допрем’єрний показ відбувся 1 серпня у кінотеатрі ОСКАР (ТРЦ Gulliver).

Перша серія документального реаліті-проєкту “Шлях солдата. Мобілізація” була показана в ефірі телеканалу “Ми-Україна+” 4 серпня о 20:00.

https://youtu.be/tAPfnIGV1AQ