SmartTender презентував AI-рішення для закупівель бізнесу та держави на виставці "Своє ІТ"

9 травня майданчик SmartTender взяв участь у виставці "Своє ІТ" – головній технологічній події весни, яка об’єднала українських підприємців і розробників навколо цифрових рішень. Компанія презентувала одразу декілька інструментів на базі штучного інтелекту для бізнесу та сфери публічних і комерційних закупівель. Але про все по порядку.

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Технології, що змінюють ринок: підсумки "Своє ІТ"

"Своє ІТ" – це виставка-демонстрація найсучасніших ІТ-рішень для бізнесу, освіти та держави. Цього року вона зібрала понад 2000 учасників й десятки компаній, які ділились ідеями, створювали нові колаборації, а головне – показали, що Україна впевнено рухається до цифрового майбутнього.

Технологізації закупівель – бути

SmartTender опинився на заході не випадково. Майданчик першим почав впроваджувати інновації у сферу закупівель, тож команді було чим поділитись. Головна інтрига стосувалась теми: "Як штучний інтелект змінює правила гри в тендерній індустрії", і СЕО SmartTender Сергій Сагун детально розповів, про впровадження AI рішень, які вже допомагають державі та бізнесу співпрацювати ефективніше.

Що презентували?

Теорія, не підкріплена кейсами, несе мінімум користі, тож компанія також представила свої реальні продукти:

SmartCheck AI – інструмент на базі ШІ, який допомагає постачальникам публічних закупівель швидко й точно шукати вимоги замовників. Він всього за кілька хвилин аналізує будь-яку тендерну документацію та формує чекліст з готовими вимогами, до яких можна підвантажувати документи для участі в тендері. Аналітичний модуль із функціями AI-аналітики та CRM – комплексне рішення, яке дозволяє стежити за динамікою ринку в реальному часі, моніторити дії конкурентів, покращувати результати команди та будувати успішну стратегію участі в тендерах.

Крім AI-інструментів, команда також розповіла, як за допомогою платформи Smart Procurement бізнес може автоматизувати комерційні закупівлі та створювати тендери лише за декілька кліків.

Продавати державі – легше, ніж здається

З технологіями державні закупівлі стають ще простішими, але для тих, хто не готовий до участі в тендерах, є Prozorro Market. Це державний маркетплейс, що працює як звичайний інтернет-магазин. Тут не потрібно готувати тендерну документацію, проходити аукціони й чекати на результати. Достатньо розмістити товар через акредитований майданчик, і його побачать тисячі держзамовників.

Правила прості:

покупки до 50 тис. грн здійснюються простим додаванням товару у кошик;

з бюджетом до 200 тис. грн – проводиться Запит цінових пропозицій, де обирається краща ціна;

ніяких витрат на рекламу – 10 000+ замовників, які вже готові купувати;

мінімум бюрократії – максимум результату.

Звертайтесь до спеціалістів SmartTender за номером 0 800 75 10 10: вони підкажуть, які інструменти підійдуть саме вам!