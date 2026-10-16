Спортивний одяг PUMA X HYROX із технологією dryCELL та особливості відведення вологи

Інтенсивні фізичні навантаження супроводжуються активним потовиділенням, тому тканина спортивної форми має швидко відводити вологу. Колекція PUMA X HYROX поєднує функціональний дизайн із технологіями для занять високої інтенсивності. Особливу увагу приділено комфорту під час бігу та силових вправ. Одним із рішень стала технологія dryCELL, яка сприяє швидшому висиханню матеріалу.

Як технологія dryCELL впливає на комфорт?

Звичайна бавовна вбирає піт і довго залишається вологою. Технологія dryCELL сприяє переміщенню вологи від шкіри до зовнішньої поверхні тканини, де вона може швидше випаровуватися.

У спортивній колекції PUMA ця технологія використовується в окремих моделях шортів і майок. Вона особливо актуальна для занять із чергуванням різних навантажень.

Ефективність відведення вологи залежить і від конструкції одягу. Основні характеристики таких виробів:

синтетична тканина – швидше висихає після намокання;

сітчасті вставки – покращують вентиляцію;

еластичні волокна – забезпечують свободу рухів;

продуманий крій – зменшує зайве тертя об шкіру.

Навіть технологічна тканина не гарантує повної сухості під час інтенсивних вправ. Проте вона допомагає зменшити дискомфорт від накопичення поту.

Які речі входять до спортивної колекції?

Лінійка PUMA охоплює функціональні речі для чоловіків і жінок. Наприклад, одяг для тренувань у вигляді легких майок та шортів із технологією dryCELL підходить для занять із високим рівнем активності.

У майках PUMA X HYROX використовуються вентиляційні вставки. Вони сприяють повітрообміну під час фізичних навантажень. Шорти з еластичними волокнами забезпечують свободу рухів. Окремі моделі мають конструкцію 2-в-1 із внутрішнім шаром для додаткового комфорту.

На що звернути увагу під час купівлі?

Для активних занять важлива посадка без надмірного стискання. Футболка має залишатися зручною під час піднімання рук, а шорти – не обмежувати присідання.

PUMA також використовує в колекції матеріали CLOUDSPUN і технологію Thermoadapt. Їхні властивості відрізняються від dryCELL, тому характеристики конкретного виробу мають значення.

PUMA пропонує спеціалізований спортивний одяг із функціональних тканин і зручним кроєм. В офіційному інтернет-магазині бренду можна придбати речі колекції з доставленням по Україні. Також PUMA має фірмові магазини в Києві та інших містах країни. Там можна приміряти одяг і підібрати комплект для регулярних занять.