Суспільне запрошує дітей та підлітків до квест-кімнати "Петля часу" у ТРЦ Gulliver

З 25 по 31 серпня Дитяча академія Суспільного Мовлення запрошує дітей та підлітків відвідати інтерактивну квест–кімнату з медіаграмотності “Петля часу”, яка буде розгорнута у столичному торгово-розважальному центрі Gulliver.

"Петля часу" — це інтерактивний квест, учасники якого стають інформаційними детективами та рятують підлітка Макса, який потрапив у цифрову пастку. Учасники пройдуть 7 унікальних кімнат, виконуючи завдання, аналізуючи інформацію, розпізнаючи фейки та маніпуляції, щоб зібрати ключі та звільнити хлопця. Квест триває 20 хвилин і розрахований на команди з 2–4 гравців. Участь безоплатна за умови попередньої реєстрації. Години роботи квесту з 11:00 до 20:00.

"Методи дезінформації розвиваються так швидко, що інструменти, які працювали ще рік тому, вже не встигають за нею. Особливо це стосується підлітків, які живуть у соцмережах. Тож ми вирішили ризикнути й спробувати щось нове — створити квест, який навчить їх розпізнавати фейки й думати критично. Зробити гру водночас цікавою і корисною — це ще той виклик! Ми поки на етапі прототипу, який і представили на GMF. Це все ще пошук нового методу навчання. Далі плануємо спершу протестувати все з українськими підлітками, а вже восени запустити проєкт на повну", — розповідає Олександр Дмитренко, керівник Академії Суспільного Мовлення.

За легендою, Макс — звичайний підліток, який гортав стрічку соцмереж, коли раптово екран телефона затягнув його в цифрову пастку — світ, де правда й брехня сплелися в небезпечну гру. Місія учасників — викрити підміну, зібрати підказки та знайти шлях до правди.

"Ми хотіли відійти від нудних лекцій і створити щось, що дійсно захоплює. В умовах війни, коли діти зазнають величезного психологічного та емоційного тиску, такий формат дозволяє легко й невимушено зануритися в тему медіаграмотності", — наголошує Владислава Місна, менеджерка Дитячої академії Суспільного Мовлення.

"Одне з найскладніших завдань у розробці навчальних продуктів — це зробити так, щоб при навчанні і дорослі, і діти відчували щирі емоції і задоволення від процесу навчання. Тому що саме емоційний зв’язок сприяє кращому запам’ятовуванню інформації, саме він мотивує заглибитись у тему. Звучить як щось дуже складне, але коли я бачила, як дорослі учасники GMF були у захваті розгадавши якесь із завдань цього квесту, я зрозуміла, що ми на правильному шляху", — зазначає Юлія Алєксєєва, проєкт-менеджерка програми з медіаграмотності в Україні у межах проєкту MediaFit DW Akademie.

Квест-кімната "Петля часу" — це не лише розвага, а й потужний інструмент для навчання медіаграмотності. Учасники навчаться:

Розпізнавати фейки, маніпуляції, та дезінформацію в соцмережах. Аналізувати інформацію та розвивати критичне мислення. Приймати зважені рішення в умовах цифрового світу.

"Для нас у Gulliver важливо, щоб наш простір пропонував щось більше, ніж просто шопінг. Ми прагнемо створювати середовище, де діти можуть не лише відпочивати, а й навчатися, розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Інтерактивна квест-кімната "Петля часу" — чудовий приклад того, як розваги можуть поєднуватися з корисним навчальним досвідом. Ми раді долучитися до проєктів, які допомагають молоді отримувати знання в цікавій та захопливій формі, тож запрошуємо всіх долучитися до гри та спробувати себе у ролі інформаційних детективів!" – додає Олена Таран, директорка з маркетингу ТРЦ Gulliver.

Вік учасників: 14–16 років (для дітей до 14 років потрібен супровід дорослого).

Дорослі також можуть долучитися до гри, щоб випробувати свої навички і допомогти врятувати Макса!

"Створення квест-кімнати було надзвичайно цікавим досвідом! Поєднання ігрового та навчального елементів стало справжнім випробуванням. Тренери Суспільного та DW Akademie зосередились на актуальних для підлітків темах, а команда "Замкнені" професійно втілила задуми, розробивши динамічну механіку та адаптувавши сценарій у реальний простір", — розповідає Наталія Шевченко, співзасновниця мережі квестів Замкнені.

Подія відбудеться у межах співпраці Суспільного з ТРЦ Gulliver. Створення інтерактивної кімнати є частиною спільного проєкту з медіаграмотності Дитячої академії Суспільного та DW Akademie за фінансової підтримки Євросоюзу та Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.