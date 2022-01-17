В понедельник, 17 января, с самого утра начнется Марафон, посвященный борьбе против действий властей проив оппозиционных сил Украины.

В 08:00 информационный день начнет ведущая Лариса Губина.

В 14:00 телеэстафету получит ведущая Анна Мирошниченко.

В 19:40 ведущий токшоу Роман Чайка вставит и свои "5 копеек" .

В 21:00 "Время Новостей. Итоги" с Виталием Ковачем. Подытожим главные события дня вместе.

В 22:00 "Час – Тайм" из студии в Вашингтоне расскажут о взгляде на эти события из-за океана.

В 22:20 Ночной эфир "Украина без диктатуры" !

Во время Марафона телеэфир будет насыщен информационными студиями, новостями, стримами и прямыми включениями наших журналистов. Съемочные группы будут дежурить во всех возможных местах, где будут проходить главные события этого понедельника. В информационных студиях "5 канала" ведущие вместе с гостями будут отслеживать важные процессы, которые будут проходить в стране. Будут анализировать внутренние и внешние угрозы и последствия для дальнейшей судьбы Украины.

Вниманию зрителей: многие аналитики и сюжеты, в том числе политические преследования Пятого Президента, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и его достижения на посту Президента Украины.

Ведущие Марафона : Лариса Губина, Анна Мирошниченко, Роман Чайка и Виталий Ковач.

Гости Марафона: политики, эксперты, политологи, депутаты, общественные деятели и лидеры мнений. Смотрите телемарафон "Украина без диктатуры" в эфире "5 канала" 17 января в 08:00.