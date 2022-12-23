Технічна допомога у блекаут. IT-команда NIX передасть 745 тисяч гривень Каразінському університету для закупівлі мережевого обладнання

Харківський національній університет ім. В. Н. Каразіна отримає 745 тис. грн на придбання швидкісних роутерів Juniper для забезпечення надійного інтернет-зв’язку. За словами Каразінців, потреба у такому обладнанні стала особливо важливою під час аварійних відключень електрики. Ця підтримка вищого навчального закладу з боку айтівців стала логічним розвитком їх багаторічного партнерства.

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Допомога університету в період війни

Автор фото: Вікторія Якименко

Прифронтовий Харків зазнав чималих руйнувань, які не обійшли й декілька корпусів ХНУ імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших українських університетів. Але заклад потребує не тільки реконструкції будівель. Не менше критичним є сучасне технічне оснащення для продовження наукової і освітньої діяльності. Задля вирішення цих питань нещодавно було створено благодійний фонд Kharkiv Karazin University Foundation.

Серед тих, хто першими підтримав ініціативу Каразінців, — IT-команда NIX. Як підкреслив Ігор Брагінський, президент NIX та член Наглядової ради Каразінського університету, в умовах війни та постійних блекаутів підтримка освітян має бути невідкладною та суттєвою. Тому Ніксівці передадуть кошти на придбання роутерів Juniper. Вони забезпечать високошвидкісний та безперебійний доступ до інтернету.

Сергій Махновський, виконавчий директор Kharkiv Karazin University Foundation:

"Таке обладнання дозволить створити в університеті структуровану кабельну систему. Адже одна з цілей Фонду — розбудова сучасного цифрового освітнього простору. Це передбачає наявність мережевої інфраструктури, дата-центру, системи цифрового менеджменту. Тож я особисто та від Фонду хочу подякувати команді NIX за підтримку Каразінського університету! Впевнений, співпраця буде надалі розширюватися. Адже IT-бізнес має необхідні досвід та ресурси для задоволення освітніх потреб".

Плідна співпраця тривалістю у десятиріччя

Партнерство NIX і ХНУ імені В. Н. Каразіна розпочалося понад 10 років тому. Чимало фахівців з IT-команди навчалися в цьому університеті. А коли Ніксівці запустили безкоштовні курси з популярних IT-напрямів, каразінців у команді стало ще більше. Окрім того, експерти NIX ділились досвідом зі студентами харківського університету на лекціях, воркшопах та інших заходах. А найбільш успішні випускники Каразінського побудували кар’єру вже в команді своїх менторів.

До повномасштабної війни ХНУ ім. В. Н. Каразіна та NIX створили чимало спільних проєктів. Наприклад, Ніксівці регулярно проводили професійні тестування, де студенти могли перевірити свої знання та обрати напрям для навчання на курсах в команді. Також NIX неодноразово була головним спонсором та преміум-роботодавцем на щорічних ярмарках вакансій у Каразінському університеті.

В 2021 році із підписанням угоди про співпрацю партнерство айтівців та освітян вийшло на новий рівень. Згідно документу, експерти NIX аналізували навчальні матеріали за спеціальністю "Комп’ютерні науки" та оновлювали їх разом із викладачами. Завдяки цьому студенти мали можливість отримувати актуальні знання про новітні технології та ставати всебічно підготовленими фахівцями для старту кар’єри в Ніксовій команді.

Стійке та дієве партнерство NIX і Каразінського університету має спільну мету — підвищення рівня IT-освіти в Україні та зростання кваліфікованих спеціалістів. Адже за будь-яких умов якісна освіта завжди буде на часі.