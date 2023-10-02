Топ-мислителі світу поділяться баченням України майбутнього на форумі Facing The Future.ReіnforceUA від Бізнес-школи МІМ

Що? Facing The Future. ReіnforceUA – міжнародний освітній форум від Бізнес-школи МІМ*

Де? Готель InterContinental, вулиця Велика Житомирська, 2A, Київ

Коли? 6 жовтня 2023 року, п’ятниця

Масштабна освітня подія цієї осені від Бізнес-школи МІМ. Міжнародний форум Facing The Future. ReіnforceUA стане майданчиком для спілкування з провідними мислителями сучасності, лідерами глобального рейтингу Thinkers50, спікерами проєкту ReіnforceUA.

Цифрова трансформація, відповідальність бізнесу і його залученість в захисті прав людей, виклики і можливості підтримки людей у складні часи, у тому числі, за допомогою базового безумовного доходу – це лише частина тем, яких торкнуться іноземні спікери у своїх виступах. Крім того, зарубіжні гості форуму поділяться досвідом реалізованих практик відновлення територій і тим, як сучасні технології допомагають повернутися до повноцінного життя людям, які зазнали серйозних фізичних травм.

Українці мають тяжкий і водночас унікальний досвід стійкості та адаптації в умовах війни, а ще – виклик, якою має бути повоєнна країна, про що слід подумати вже зараз, і що треба зробити вже, доки війна триває, аби не згаяти час?

Саме для того, щоб оцінити можливе місце України у світовому контексті і розширити глобальне бачення можливостей, якими ми можемо скористатися у майбутньому, Бізнес-школа МІМ організовує живу зустріч з мислителями і науковцями, які поділяться своїми напрацюваннями, обравши ті, які найбільш актуально накладаються на український контекст.

Більше інформації про спікерів, детальна програма та квитки: https://ftf.mim.kyiv.ua.

Серед спікерів:

Ґай Стендінґ, відомий на весь світ економіст праці, автор концепції безумовного доходу. У межах теми “Відродження економіки: базовий дохід як інструмент невідкладної допомоги” спікер поділиться своїми напрацюваннями і тим, як вони можуть придатися до українських реалій

Джон Моррісон, генеральний директор Інституту прав людини та бізнесу, член консультативної ради ЄБРР, який був співголовою Глобальної Ради Майбутнього з Прав Людини Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі (2020-2022) і входить до топ-25 впливових осіб у боротьбі проти сучасного рабства, підніме тему відповідального бізнесу та майбутніх викликів для підприємців.

Крістіан Кетелс, професор Гарвардської школи бізнесу в Інституті стратегії та конкурентоспроможності професора Майкла Портера, який керував кластерними проєктами та проєктами конкурентоспроможності в багатьох країнах світу, поділиться думками щодо конкурентоспроможності України у майбутньому.

Марк Зігель, людина, яка стояла біля витоків розробки 14 стандартів ISO та ANSI щодо управління ризиками, стійкості та безпеки ланцюгів поставок, поділиться думками щодо переосмислення стійкості та управління ризиками.

Меттью Сіммонс, який має має великий досвід роботи з технологічними стартапами та інноваційними групами великих організацій, підніме тему створення цінності за допомогою цифрової трансформації та цифрового здоров’я після Перемоги України.

Для довідки:

*Бізнес-школа МІМ (Міжнародний інститут менеджменту) очолює рейтинг українських бізнес-шкіл і входить до 5% кращих бізнес-шкіл світу за рейтингом Eduniversal.

МІМ надає системну бізнес-освіту для власників підприємств, топ-менеджерів, керівників структурних підрозділів компаній, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам і визнана світовою асоціацією МВА.

Бізнес-школа об’єднує 7000 випускників у спільноту тих, хто завжди прагне більшого, і бачить свою місію у розвитку відповідальних лідерів впливу на глобальну конкурентоспроможність України.

У червні 2022 року МІМ розпочав міжнародний освітній проєкт ReіnforceUA, який відкрив безкоштовний доступ до кращих інтелектуальних ресурсів світу тисячам українських підприємців, бізнесменів, управлінців, менеджерів, громадських діячів, готових взяти на себе відповідальність за відбудову України.

В межах проєкту відомі світові інтелектуали щотижня читали онлайн-лекції з найактуальніших питань розвитку економіки, бізнесу та гуманітарних наук. Мета ReіnforceUA полягала в активізації підприємницької діяльності, підтримці бізнесу, відновленні та зміцненні української економіки воєнного часу та після Перемоги. Серед спікерів проєкту були історик та автор бестселерів Ювал Ной Харарі, шеф-редакторка Financial Times Джилліан Тетт, «батько» маркетингу Філіп Котлер, автор «Business Model Canvas» Алекс Остервальдер, астронавт Чарлз Камарда, екс-директор з комунікацій Harley-Davidson Кен Шмідт, автор концепції базового доходу Ґай Стендінґ та інші.