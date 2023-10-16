Trademastergroup і USAID анонсує зустріч для професіоналів DISTRIBUTIONMASTER-2023

20 жовтня в Києві відбудеться щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів усіх підрозділів дистрибуції та її партнерів DistributionMaster-2023 за підтримки програми USAID.

Конференція "DistributionMaster: Нова реальність-виклики та рішення" - це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів усіх підрозділів дистрибуції та її партнерів (виробників та рітейлу). Саме тут збираються з усіх областей України та країн ближнього зарубіжжя понад 200 ТОП-менеджерів дистрибуційних та торгово-виробничих компаній.

Спецпроекти в рамках конференції:

1. Галерея новинок

У рамках конференції проходить спеціальний проект провідних постачальників та роздрібних мереж України та зарубіжжя. Кожен учасник – виробник/рітейлер може подати зразки для представлення на полицях Галереї новинок.

2. Столи переговорів у форматі Виробник-Дистрибутор

Це унікальна можливість прямих переговорів з кількома компаніями на одному майданчику.

Відвідавши конференцію учасники зможуть:

Відстежити тренди/тенденції розвитку ринку дистрибуції,

Відстежити тренди/тенденції розвитку ринку дистрибуції, Отримати ідеї та нові практичні інструменти для розвитку бізнесу,

Отримати ідеї та нові практичні інструменти для розвитку бізнесу, Показати себе як надійного партнера та підкреслити статус Вашої компанії як сильного та прогресивного гравця ринку,

Показати себе як надійного партнера та підкреслити статус Вашої компанії як сильного та прогресивного гравця ринку, Відкоригувати стратегію розвитку бізнесу з урахуванням тенденцій та рекомендацій експертів,

Відкоригувати стратегію розвитку бізнесу з урахуванням тенденцій та рекомендацій експертів, Дізнатися кейси провідних компаній з оптимізації витрат та збільшення рентабельності бізнесу,

Дізнатися кейси провідних компаній з оптимізації витрат та збільшення рентабельності бізнесу, Представити свою компанію на міні-виставці, презентувавши новинки продукції та рішень,

Представити свою компанію на міні-виставці, презентувавши новинки продукції та рішень, Познайомитись та провести переговори з потенційними замовниками, партнерами.

Спікери та програма конференції DistributionMaster-2023:

1 ЗАЛА

Оксана Шевченко - керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами ТОВ “ТЕРРА”;

Марина Забарило - директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK;

Катерина Калюжна - Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine;

Борис Старинський - Founder ABM Cloud;

Володимир Губачов - директор компанії Trapeza;

Іван Даниленко - комерційний директор BERTA group;

Дмитро Сузий - керівник підрозділу планування та управління товарними запасами Савсервіс;

Сергій Даценко - бізнес-тренер, консультант з питань ефективного управління, навчання та розвитку персоналу, функціональної та міжфункціональної ефективності підприємства;

Олександр Махор - керівник регіону ЕЕСА компанія “VACO”;

Валентина Ляшенко - менеджер із сорсингових запитів (пошук українських компаній на запити від імпортерів) державних установ Державна Установа “Офіс з розвитку підприємництва та експорту”;

Юрій Поєнко та Ігор Литвиненко - директор департаменту логістики VARUS і Директор з логістики та клієнтського сервісу Карлсберг Україна.

Марина Борисова - иректорка з маркетингу ГК «Овостар Юніон»

2 ЗАЛА

Вас чекають 5 дискусійних панелей виробників та закупівельників в 5 різних напрямах виробництва товарів

Серед учасників:

ABM Cloud, Альфа прайд Україна ,Global Beveredge Trade, Деліця, СИРЕНА, Ту Сі Маркет, ТЕК РАС Логістик Південь, Ньютон – Промсервіс, Сингента, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Савсервіс, НЕСТЛЕ Україна, Істок Пак, Медіко, КАВАʼС, МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ, ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ, Альянс Логістик, Лакталіс-Україна, ДНІПРОШКІРГАЛАНТЕРЕЯ», Люстдорф, Чумак, ПроТек логістик, Космотех, Шериф, ІВА Україна, Конекс, ТЕРРА, Подільський край, Пан Соус. Командор 2000, Продуктова Хатка, Малбі Фуд, ТОРГОСНОВА, ЗАВОД 1991, СТВ Груп, ВІДЖИ ТРЕЙД (ТМ Верес), BERTA group, Kantar Ukraine, Trapeza, Савсервіс, VACO та інші.

Партнери конференції:

Технологічний Партнер: “ABM Cloud”

IT Партнер: “Спілка Автоматизаторів Бізнесу”

Офіційний Партнер з безпеки: “SHERIFF”

Партнер інновацій: “Goods Checker”

Коучинговий партнер: “European Academy of Leadership Coaching ”

Безпека:

У випадку повітряної тривоги учасники Конференції будуть евакуйовані до підземного паркінгу, який пристосований для подібних випадків. Укриття має надійне перекриття з монолітного бетону та обладнане приточно-витяжною вентиляцією й автономним дизель-генератором, санвузлом і кількома евакуаційними виходами.

Реєстрація тут

Контакти:

ТОВ “ТрейдМастерГрупп”

+38 067-502-99-00

[email protected]

Місце проведення: UBI Конференц-хол, м. Київ, вул. Дорогожицька 8