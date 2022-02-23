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Трендовые модели кроссовок

Трендовые модели кроссовок

Сейчас, когда холода подходят к концу, и пора total sales уже не за горами, появляется шанс стать владелицей универсальной модели кроссовок, актуальной для сезона осень-зима. Купить кеды Kenzo и кроссовки других брендов вы можете в сети бутиков Cult Fashion Group.

Какой бы ни был аутфит, нужно помнить, что образ должен быть целостным. Обувь ― важная часть стиля, а кроссовки сегодня стали как никогда модными. Теперь вы с такой же вероятностью увидите их на подиумах и в образах фэшиониста, как в кэжуал вариациях, так и в деловых или романтичных. Брендовые кроссовки и кеды представлены в сети бутиков люкс-сегмента Cult Fashion Group.

Женская коллекция Axel Arigato

Передовой модный бренд полон утилитарной обуви классического и современного дизайна. Кроссовки Aeon Runner от Axel Arigato элегантные и стильные, с привлекательным логотипом. Натуральные оттенки делают эту модель универсальной для базового гардероба. Кеды бренда лаконичные, но не лишены декора. Украшение вышивкой, дизайн которой разработал художник Кит Харинг, придает моделям изюминку. Сочетайте с джинсами и футболкой или добавьте легкости мини-юбке или короткому платью.

Трендовые модели Balenciaga

Этот бренд внес революционные разработки в быстро меняющуюся индустрию обуви спортивного стиля. Грузинский дизайнер Демна Гвасалия в полной мере воспользовался такими тенденциями:

  • кроссовки с носками;
  • массивная обувь;
  • увлечение спортивной ретро одеждой.

За последние годы кроссовки бренда получили новое прочтение, что вывело бренд в абсолютные лидеры. Формы, размеры и стили кроссовок Balenciaga настолько разнообразны, что составить окончательный список лучших — непростая задача. Одними из самых популярных стали Speed, Track и Triple S. Хотя ассортимент кроссовок модного Дома выходит за рамки этих моделей, именно они заслужили благосклонность среди сникерхедов.

Фото 2 — Трендовые модели кроссовок

Женские кроссовки Кензо

Обновите свою коллекцию обуви модными аксессуарами. Кроссовки и кеды Kenzo представлены на сайтеhttps://cultboutique.com.ua/catalog/kedy--krossovki/brand-kenzo. Все модели изготовлены с особой тщательностью, каждая деталь продумана.

Коллекция сосредоточена на базовых моделях, которые сочетают стиль и универсальность. Они обязательно станут основой вашего гардероба. Женские кроссовки Кензо ценят за спортивную эстетику и характерную причудливость. Это ответ французского бренда на все ваши потребности в street-style. 

Ассортимент женских кроссовок Kenzo включает черные и белые утепленные сникеры с логотипом Tiger Crest, а также модели Kourt без меха. Они отражают японско-французский характер бренда, благодаря чему остаются в авангарде моды.

Женские кеды Кензо ― это линейка обуви fashion-style, которая выделяется дизайном, комфортом и отделкой. Бренд использует высококачественные материалы, поэтому на изделия приятно не только смотреть, но и носить. Гладкий силуэт и прочная шнуровка делают их идеальным выбором в разнообразии стилей.

Стиль от Golden Goose

Итальянский бренд выпускает теннисную обувь культового статуса. Это повседневные, роскошные и сделанные вручную сникеры. Golden Goose объединяет изысканный и современный стиль с винтажным оттенком. Имитация износа — это то, что отличает кеды и сникеры, поэтому вы точно не останетесь незамеченными. Мастера бренда используют различные ручные инструменты, чтобы добиться идеально несовершенного вида. 

Фото 3 — Трендовые модели кроссовок

Кроссовки стали неотъемлемой составляющей модного мира. Теперь это важная часть аутфита тех, кто хочет, чтобы он был непринужденным, но стильным. Все сводится к тому, какой силуэт обуви вы выберете и как стилизуете. 

Сейчас, когда холода подходят к концу, и пора total sales уже не за горами, появляется шанс стать владелицей универсальной модели, актуальной для сезона осень-зима. Купить кеды Kenzo и кроссовки других брендов вы можете в сети бутиков Cult Fashion Group.

Автор: Стилист Cult Fashion Group