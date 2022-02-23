Трендовые модели кроссовок

Сейчас, когда холода подходят к концу, и пора total sales уже не за горами, появляется шанс стать владелицей универсальной модели кроссовок, актуальной для сезона осень-зима. Купить кеды Kenzo и кроссовки других брендов вы можете в сети бутиков Cult Fashion Group.

Какой бы ни был аутфит, нужно помнить, что образ должен быть целостным. Обувь ― важная часть стиля, а кроссовки сегодня стали как никогда модными. Теперь вы с такой же вероятностью увидите их на подиумах и в образах фэшиониста, как в кэжуал вариациях, так и в деловых или романтичных. Брендовые кроссовки и кеды представлены в сети бутиков люкс-сегмента Cult Fashion Group.

Женская коллекция Axel Arigato

Передовой модный бренд полон утилитарной обуви классического и современного дизайна. Кроссовки Aeon Runner от Axel Arigato элегантные и стильные, с привлекательным логотипом. Натуральные оттенки делают эту модель универсальной для базового гардероба. Кеды бренда лаконичные, но не лишены декора. Украшение вышивкой, дизайн которой разработал художник Кит Харинг, придает моделям изюминку. Сочетайте с джинсами и футболкой или добавьте легкости мини-юбке или короткому платью.

Трендовые модели Balenciaga

Этот бренд внес революционные разработки в быстро меняющуюся индустрию обуви спортивного стиля. Грузинский дизайнер Демна Гвасалия в полной мере воспользовался такими тенденциями:

кроссовки с носками;

массивная обувь;

увлечение спортивной ретро одеждой.

За последние годы кроссовки бренда получили новое прочтение, что вывело бренд в абсолютные лидеры. Формы, размеры и стили кроссовок Balenciaga настолько разнообразны, что составить окончательный список лучших — непростая задача. Одними из самых популярных стали Speed, Track и Triple S. Хотя ассортимент кроссовок модного Дома выходит за рамки этих моделей, именно они заслужили благосклонность среди сникерхедов.

Женские кроссовки Кензо

Обновите свою коллекцию обуви модными аксессуарами. Кроссовки и кеды Kenzo представлены на сайтеhttps://cultboutique.com.ua/catalog/kedy--krossovki/brand-kenzo. Все модели изготовлены с особой тщательностью, каждая деталь продумана.

Коллекция сосредоточена на базовых моделях, которые сочетают стиль и универсальность. Они обязательно станут основой вашего гардероба. Женские кроссовки Кензо ценят за спортивную эстетику и характерную причудливость. Это ответ французского бренда на все ваши потребности в street-style.

Ассортимент женских кроссовок Kenzo включает черные и белые утепленные сникеры с логотипом Tiger Crest, а также модели Kourt без меха. Они отражают японско-французский характер бренда, благодаря чему остаются в авангарде моды.

Женские кеды Кензо ― это линейка обуви fashion-style, которая выделяется дизайном, комфортом и отделкой. Бренд использует высококачественные материалы, поэтому на изделия приятно не только смотреть, но и носить. Гладкий силуэт и прочная шнуровка делают их идеальным выбором в разнообразии стилей.

Стиль от Golden Goose

Итальянский бренд выпускает теннисную обувь культового статуса. Это повседневные, роскошные и сделанные вручную сникеры. Golden Goose объединяет изысканный и современный стиль с винтажным оттенком. Имитация износа — это то, что отличает кеды и сникеры, поэтому вы точно не останетесь незамеченными. Мастера бренда используют различные ручные инструменты, чтобы добиться идеально несовершенного вида.

Кроссовки стали неотъемлемой составляющей модного мира. Теперь это важная часть аутфита тех, кто хочет, чтобы он был непринужденным, но стильным. Все сводится к тому, какой силуэт обуви вы выберете и как стилизуете.

Сейчас, когда холода подходят к концу, и пора total sales уже не за горами, появляется шанс стать владелицей универсальной модели, актуальной для сезона осень-зима. Купить кеды Kenzo и кроссовки других брендов вы можете в сети бутиков Cult Fashion Group.

Автор: Стилист Cult Fashion Group