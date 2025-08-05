У яких МФО можна взяти кредит онлайн через мобільний додаток?

Оформити онлайн позику через програму в даний час не становить великих труднощів. Кредит через програму в Україні доступний усім власникам смартфонів, яким виповнилося 18 років.

Як взяти кредит через мобільний додаток

Слід вибрати надійну МФО, що пропонує кредити через мобільний додаток, який можна завантажити або з сайту організації, або з офіційного магазину (Google Play для Android або App Store для iOS). Після встановлення програми на смартфон користувач повинен пройти реєстрацію, вказавши свій номер телефону (email) та сформувати пароль. У деяких випадках потрібно сфотографувати паспорт та себе для підтвердження особистості. Деякі програми пропонують відеодзвінок із оператором.

Після завершення процедури реєстрації користувачеві необхідно у додатку вибрати потрібну суму кредиту та термін погашення. Додаток відразу покаже, яку суму позичальнику потрібно буде повернути з урахуванням відсотків. Після вибору параметрів кредиту, заявка клієнта відправляється на розгляд. У разі схвалення заявки клієнту необхідно ознайомитись з умовами договору та дати свою згоду з його умовами через код із SMS або іншу форму підтвердження. Після підтвердження гроші надійдуть на банківський рахунок або картку позичальника, вказану під час реєстрації.

Після успішного отримання кредиту позичальник має можливість відстежувати графік платежів та статус кредиту у додатку.

Коли з'явилися мобільні додатки

Мобільні додатки почали розвиватися з появою перших мобільних телефонів, що підтримують програмне забезпечення. На ранніх пристроях такі програми були дуже простими. Першу хвилю сучасних мобільних додатків пов'язують із виходом iPhone у 2007 році, після чого у 2008 році Apple відкрила App Store – магазин додатків, де розробники могли пропонувати свої програми користувачам. Цього ж року Google запустив свій магазин програм для пристроїв Android - Android Market (зараз Google Play).

В даний час мобільні програми стали дуже популярними у користувачів, оскільки вони надають зручний доступ до різних функцій та послуг порівняно з браузерними версіями сайтів. Основні переваги мобільних додатків:

Програми можуть використовувати вбудовані можливості смартфонів – камери, геолокацію, сенсори та інші функції.

Багато програм можуть працювати без підключення до інтернету, що робить їх корисними в умовах відсутності мережі.

Програми пропонують продуманіші інтерфейси, спеціально адаптовані для маленьких екранів.

Через програми можна надсилати повідомлення безпосередньо користувачеві, що допомагає підтримувати взаємодію та інформувати про важливі події або новини.

Переваги оформлення кредиту онлайн через мобільний додаток

Кредит онлайн через мобільний додаток можна оформити без відвідування офісу, перебуваючи у будь-якому місці, де є доступ до Інтернету. Заявка, подана через мобільний додаток, розглядається протягом кількох хвилин.

Для оформлення кредиту через додаток потрібен мінімальний пакет документів (паспорт та ІПН), без необхідності надання довідок про доходи, а процес реєстрації та подання заявки інтуїтивно зрозумілий.

Мобільні програми працюють 24/7, що дозволяє подати заявку в будь-який час доби. Програми зазвичай дозволяють не тільки брати кредити, а й відстежувати платежі, продовжувати термін кредиту або погашати його через кілька кліків.

МФО іноді пропонують пільгові умови при першому оформленні кредиту через додаток, такі як перша позика під 0% або знижки на відсотки.

Мобільний додаток є на сайтах більшості популярних МФО:

Недоліки

Швидке та зручне оформлення кредитів може спокушати брати позики частіше та у великих обсягах, що за недостатнього контролю над фінансами може призвести до накопичення боргів. Використання мобільних програм може бути пов'язане з ризиком витоку особистих даних, особливо якщо програма не має належного рівня захисту.

У МФО через мобільні програми зазвичай надаються невеликі суми на короткий термін, що не завжди підходить для великих покупок або довгострокових цілей, а прострочення платежу навіть на невелику суму негативно позначиться на кредитній історії позичальника.

Тому оформлення кредиту в МФО через мобільний додаток зручно та швидко, що важливо для тих клієнтів, кому терміново потрібні невеликі суми. Однак варто бути обережним із високими відсотковими ставками та ретельно планувати погашення кредиту, щоб уникнути фінансових проблем у майбутньому.