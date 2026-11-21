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УЕБ отримала статус NEMO і разом із Nord Pool готується до інтеграції з європейським ринком електроенергії
17 листопада 2026 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), призначила ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні.
Як повідомив Олексій Дубовський, Голова Біржового комітету УЕБ, сьогодні Біржа є організатором електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Статус NEMO дозволить біржі організовувати торгівлю на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в межах об’єднаного ринку (SDAC і SIDC) та за європейськими стандартами. Після запуску цих торгів учасники ринку отримають на УЕБ доступ до всіх сегментів фізичного ринку електричної енергії, як спотового, так і форвардного.
Підготовку до діяльності NEMO УЕБ здійснюватиме у стратегічній співпраці з Nord Pool, першою у світі багатонаціональною енергетичною біржею, що входить до міжнародної біржової групи Euronext. Nord Pool надаватиме консультації та експертизу щодо дизайну ринку, процесів та операційних засад, пов'язаних із цією діяльністю.
Перші торги в межах SDAC і SIDC очікуються у 2029-2030 роках. До того часу УЕБ має приєднатися до багатосторонніх угод європейських операторів ринку та операторів систем передачі, погодити з НКРЕКП правила торгів NEMO для нових сегментів і протестувати торгову та клірингову системи разом з учасниками. Чинні аукціони УЕБ працюють без змін, а про умови й порядок доступу до нових сегментів біржа повідомить окремо.
Про Nord Pool
Nord Pool — перша у світі багатонаціональна енергетична біржа та провідний європейський оператор ринку електроенергії. Заснована у 1996 році після створення першого транскордонного ринку електроенергії між Норвегією та Швецією, компанія Nord Pool відіграла новаторську роль у розвитку конкурентних і прозорих ринків електроенергії в Європі.
Діяльність Nord Pool охоплює функції комерційної енергетичної біржі (Nord Pool) та оператора з об’єднання ринків (Nord Pool European Market Coupling Operator). Компанія сприяє ефективному ціноутворенню та транскордонній торгівлі електроенергією, підтримуючи інтеграцію відновлюваних джерел енергії та розвиток європейського енергетичного ринку.
Про Euronext
Euronext — провідна інфраструктура ринків капіталу в Європі, що охоплює весь ланцюжок створення вартості на ринках капіталу: від лістингу, торгівлі, клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів до надання рішень для емітентів та інвесторів. Euronext управляє MTS — одним із провідних європейських електронних ринків торгівлі інструментами з фіксованим доходом, — а також Nord Pool, європейським ринком електроенергії. Euronext також надає послуги клірингу та розрахунків через Euronext Clearing та центральні депозитарії Euronext Securities у Данії, Італії, Норвегії та Португалії.
Станом на вересень 2026 року на регульованих біржах Euronext у Бельгії, Франції, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії та Португалії представлено понад 1800 емітентів із загальною ринковою капіталізацією 7 трильйонів євро. Ці біржі мають потужний сегмент «блакитних фішок» і є найбільшим у світі центром лістингу боргових інструментів та фондів. Маючи різноманітну базу внутрішніх та міжнародних клієнтів, Euronext забезпечує 29% європейської торгівлі акціями на майданчиках із відкритою книгою заявок.
Про ТОВ «Українська енергетична біржа»
ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) — головний центр біржової торгівлі енергоресурсами в Україні. Біржа має понад 16 років досвіду та забезпечує прозоре ціноутворення й відкриту конкуренцію на 7 ключових товарних ринках, зокрема електроенергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, скрапленого газу та необробленої деревини. УЕБ функціонує у повній відповідності до вимог REMIT, виконує функції Адміністратора передачі даних, проводить аукціони на платформі Prozorro.
Продажі та включена ДПС України до «Клубу білого бізнесу» за високий рівень податкової доброчесності. У 2024 році створено дочірню компанію – ТОВ «Український кліринговий дім», яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов’язань.
Місія УЕБ — побудова надійного, конкурентного, прозорого та ефективного організованого товарного ринку в Україні, інтегрованого з організованими ринками ЄС з метою максимізації спільного добробуту та посилення енергетичної безпеки і незалежності.