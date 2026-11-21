17 листопада 2026 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), призначила ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні.

Як повідомив Олексій Дубовський, Голова Біржового комітету УЕБ, сьогодні Біржа є організатором електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Статус NEMO дозволить біржі організовувати торгівлю на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в межах об’єднаного ринку (SDAC і SIDC) та за європейськими стандартами. Після запуску цих торгів учасники ринку отримають на УЕБ доступ до всіх сегментів фізичного ринку електричної енергії, як спотового, так і форвардного.

Підготовку до діяльності NEMO УЕБ здійснюватиме у стратегічній співпраці з Nord Pool, першою у світі багатонаціональною енергетичною біржею, що входить до міжнародної біржової групи Euronext. Nord Pool надаватиме консультації та експертизу щодо дизайну ринку, процесів та операційних засад, пов'язаних із цією діяльністю.

«Ми раді співпрацювати з УЕБ та ділитися досвідом Nord Pool у сфері управління ринками електроенергії по всій Європі. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість підтримати УЕБ на шляху подальшого розвитку ринку» Ліна Масюлієне Директорка зі стратегічних послуг Nord Pool

Перші торги в межах SDAC і SIDC очікуються у 2029-2030 роках. До того часу УЕБ має приєднатися до багатосторонніх угод європейських операторів ринку та операторів систем передачі, погодити з НКРЕКП правила торгів NEMO для нових сегментів і протестувати торгову та клірингову системи разом з учасниками. Чинні аукціони УЕБ працюють без змін, а про умови й порядок доступу до нових сегментів біржа повідомить окремо.

«Отримання статусу NEMO та партнерство з Nord Pool є стратегічним кроком для розбудови сучасної ринкової інфраструктури в Україні. Досвід Nord Pool на європейських ринках електроенергії — це саме те, що сьогодні потрібно Україні. Ця співпраця наближає нас до ринку, який відповідає європейським стандартам і працює в інтересах своїх учасників» Олексій Дубовський Голова Біржового комітету УЕБ

Про Nord Pool

Nord Pool — перша у світі багатонаціональна енергетична біржа та провідний європейський оператор ринку електроенергії. Заснована у 1996 році після створення першого транскордонного ринку електроенергії між Норвегією та Швецією, компанія Nord Pool відіграла новаторську роль у розвитку конкурентних і прозорих ринків електроенергії в Європі.

Діяльність Nord Pool охоплює функції комерційної енергетичної біржі (Nord Pool) та оператора з об’єднання ринків (Nord Pool European Market Coupling Operator). Компанія сприяє ефективному ціноутворенню та транскордонній торгівлі електроенергією, підтримуючи інтеграцію відновлюваних джерел енергії та розвиток європейського енергетичного ринку.

Про Euronext

Euronext — провідна інфраструктура ринків капіталу в Європі, що охоплює весь ланцюжок створення вартості на ринках капіталу: від лістингу, торгівлі, клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів до надання рішень для емітентів та інвесторів. Euronext управляє MTS — одним із провідних європейських електронних ринків торгівлі інструментами з фіксованим доходом, — а також Nord Pool, європейським ринком електроенергії. Euronext також надає послуги клірингу та розрахунків через Euronext Clearing та центральні депозитарії Euronext Securities у Данії, Італії, Норвегії та Португалії.

Станом на вересень 2026 року на регульованих біржах Euronext у Бельгії, Франції, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії та Португалії представлено понад 1800 емітентів із загальною ринковою капіталізацією 7 трильйонів євро. Ці біржі мають потужний сегмент «блакитних фішок» і є найбільшим у світі центром лістингу боргових інструментів та фондів. Маючи різноманітну базу внутрішніх та міжнародних клієнтів, Euronext забезпечує 29% європейської торгівлі акціями на майданчиках із відкритою книгою заявок.

Про ТОВ «Українська енергетична біржа»

ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) — головний центр біржової торгівлі енергоресурсами в Україні. Біржа має понад 16 років досвіду та забезпечує прозоре ціноутворення й відкриту конкуренцію на 7 ключових товарних ринках, зокрема електроенергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, скрапленого газу та необробленої деревини. УЕБ функціонує у повній відповідності до вимог REMIT, виконує функції Адміністратора передачі даних, проводить аукціони на платформі Prozorro.

Продажі та включена ДПС України до «Клубу білого бізнесу» за високий рівень податкової доброчесності. У 2024 році створено дочірню компанію – ТОВ «Український кліринговий дім», яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов’язань.

Місія УЕБ — побудова надійного, конкурентного, прозорого та ефективного організованого товарного ринку в Україні, інтегрованого з організованими ринками ЄС з метою максимізації спільного добробуту та посилення енергетичної безпеки і незалежності.