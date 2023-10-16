Український досвід: “АВТЕК” і “СПЕЦМАШ” створили машини, які забезпечують чистоту міста

Українські виробники завжди відзначались швидкою реакцією на зміни ринкової кон'юнктури або ситуації у державі. Це стосується і сфери вивозу та утилізації сміття, яка до цього була під великим тиском імпорту. Один із прикладів такого підприємства — партнерство компаній “АВТЕК і “СПЕЦМАШ”.

“АВТЕК” — один із провідних постачальників комунальної техніки на ринок України з 1995 року. У 2021 році з прийняттям закону “про локалізацію”, команда “АВТЕК”, будучи найбільшим імпортером сміттєвозів та комунальної техніки, почала шукати шляхи, як зберегти конкурентні позиції, не втративши високої якості продуктів.

Було прийнято рішення про спільне виробництво техніки в Україні, питання технологічності та якості стояло у пріоритеті.

Враховуючи багаторічний партнерський досвід із провідним світовим виробником сміттєвозів — Hidro-Mak, “АВТЕК” заключила ліцензійний договір.

Виробничою площадкою цього проєкту стало українське підприємство “СПЕЦМАШ”, з яким “АВТЕК” пов'язують багаторічні партнерські відносини. А виробничі потужності компанії та обладнання, яке потрібно для виготовлення сміттєвозів у відповідності до вимог Hidro-Mak, відіграло важливу роль.

Особливості виробництва українських сміттєвозів

Зараз компанія виробляє два найбільш затребуваних сміттєвози на 10 м3 та 15 м3. На першому етапі в Україні виготовляється основний корпус, виштовхувальна плита, а задня частина поки постачається з Туреччини. У такому форматі локалізація перевищує 30%, а в 2025-2026 роках компанія планує виготовляти до 70% виробу в Україні.

Які переваги отримує Україна та українські споживачі?

Клієнти отримують сміттєвоз преміального класу з великим життєвим циклом. Український виробник отримує доступ до сучасних інженерних розробок, які надалі можна впроваджувати у власному виробництві. З'являються нові робочі місця.

Цей проєкт дійсно є втіленням державної політики, яка стала ще більш актуальною під час війни, саме у контексті розвитку національного виробництва. Українські сміттєвози — це приклад того, як передові технології втілюються українськими руками та за допомогою української сировини.

"КомунТех" — можливість побачити сучасні сміттєвози

З 17 по 19 жовтня 2023 року всі охочі матимуть можливість побачити сучасні сміттєвози на міжнародній спеціалізованій виставці "КомунТех", яка проходитиме в Києві. Це подія, де представники комунальних служб, інженери та фахівці з утилізації сміття зможуть познайомитися з останніми розробками у цій сфері та обговорити можливість співпраці.

Дізнатися про подію більше: “КомунТех”.