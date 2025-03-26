Умови державної програми доступного фінансового лізингу

Навіть в складних умовах російського повномасштабного вторгнення в Україну держава продовжує дію програм, які допомагають вітчизняним підприємцям. Зокрема «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» спрямований на допомогу суб’єктам малого та середнього бізнесу. Програма призначена для того, щоб модернізувати обладнання, купити транспортні засоби та іншу техніку на спрощених підставах.

Які особливості програми

За програмою можна оформити договір фінансового лізингу зі зниженням витрати на сплату базової (компенсаційної винагороди). Розмір цього зниження залежить від річного доходу підприємства та його статусу:

11% для суб’єктів малого та мікро підприємництва з річним доходом 10-50 млн євро;

9% для малого та середнього бізнесу, якщо вдасться створити не менше двох нових робочих місць за календарний рік;

7% для середнього бізнесу з річним доходом на рівні 10-50 млн євро;

5% для малого та макро бізнесу з прибутком менш ніж 10 млн євро за рік.

Якщо підприємство створює нові робочі місця, то зможе зменшити компенсаційну винагороду на 0,5% за кожного нового робітника. Відповідно при скороченнях робочого колективу вона навпаки буде підвищуватись. Оформити фінансовий лізинг на оновлених умовах можна буде з початком нового календарного року, подавши відповідну заяву.

Які критерії вибору підприємств

Державна програма «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» діє для підприємств, які відповідають певним вимогам не лише за обсягом річного доходу та створених робочих місць. Також до уваги беруть наступні критерії:

географічне положення – спрощене оподаткування та лізинг не діють на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій; громадянство – засновники та кінцеві бенефіціари підприємства мають бути резидентами України; сфера діяльності – на допомогу не можуть розраховувати кредитні організації, інвестиційні фонди, страхові компанії, ломбарди, виробники зброї; розмір статків – підприємство не має бути визнаним банкрутом або знаходитись в процесі такого визнання.

Розраховувати на допомогу держави можуть виключно українські компанії, які надають реально корисні послуги громадянам. Оперативний та фінансовий лізинг розповсюджується на бізнеси, які справно сплачують податки, мають стабільний офіційний дохід, надали всі необхідні достовірні відомості про свою діяльність та не отримували іншої соціальної допомоги від державних організацій. Зокрема це можуть бути фермерські господарства, будівельні та логістичні компанії, служби таксі тощо.

Детальніше про фінансовий лізинг та бухоблік отриманого за нього майна можна дізнатись на сторінці української лізингової компанії OTP Leasing. Там представлена вся офіційна інформація про державну програму, документи для участі в ній, умови до юридичних осіб. Можна знайти відповідного дилера, який допоможе придбати легкові транспортні засоби, вантажівки, комерційний транспорт тощо за привабливою вартістю.