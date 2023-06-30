Унікальність та довершеність: пиво "SEÑOR CARTEL" виготовлено за особливою рецептурою

На українському ринку з’явився новий високоякісний продукт – преміум-лагер «SEÑOR CARTEL», що вирізняється своєю унікальною рецептурою.

Пиво «SEÑOR CARTEL» розроблене у співпраці з мексиканською пивоварнею «Cerveceria Allende», а його виробництво здійснюється на потужностях Фастівського пивоварного заводу.

Однією з основних переваг «SEÑOR CARTEL» є унікальний склад, який включає добірні натуральні інгредієнти: хміль, солод, рис та кукурудзу. Ця комбінація ретельно підібраних компонентів надає пиву м’якості та відповідає мексиканським традиціям пивоваріння.

Особливість «SEÑOR CARTEL» полягає у його витонченості та легкості. Пиво має свіжий смак, який ідеально підходить для насолоди під час теплих літніх вечорів та зустрічей з друзями.

Завдяки своїй легкості, пиво «SEÑOR CARTEL» є ідеальним вибором для тих, хто цінує високу якість та вміє насолоджуватися приємними моментами.

У житті, наповненому робочими буднями, зустрічами, паперами, діловими переговорами, дуже важливо цінувати себе, вміти відкладати справи та присвятити час повноцінному релаксу. А пиво «SEÑOR CARTEL» допоможе спіймати момент, щоб сповна насолодитися життям та розслабитися.

SEÑOR CARTEL. OPEN TO RELAX!