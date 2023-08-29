В 2023 році група компаній FAVBET значно посилила підтримку ЗСУ та глибше інтегрувалася в національну економіку

Українська група компаній FAVBET підвела підсумки діяльності у першій половині 2023 року. За результатами півріччя провідний iGaming-холдинг країни збільшив обсяги допомоги армії та внесків у держбюджет за рахунок регулярних ліцензійних платежів для продовження легального оперування. FAVBET також залишається одним з найбільших платників податків в Україні, лише за серпень сплативши до казни ₴500 млн.

Окрім підтримки економіки, останні шість місяців робота FAVBET була зосереджена й на впровадженні низки соціальних проєктів спільно з державними органами та власних благодійних ініціатив за кількома напрямами. Серед провідних — розвиток спорту, допомога українцям, що постраждали від війни, та забезпечення українського війська.

₴280 000 000 ліцензійних платежів

Протягом першої половини 2023 року FAVBET перерахувала до бюджету більше ₴280 млн у вигляді платежів за продовження діючих, а також за нові ліцензії. Всього ж станом на серпень 2023 року група компаній перерахувала до держбюджету більше ₴380 млн.

"Шоковий 2022-й змінився більш стабільним роком, завдяки чому ми змогли підвищити наш внесок в українську економіку. Легальна діяльність та консолідація зусиль — саме те, чого зараз потребує галузь, яка прагне бути корисною країні", — зазначають у FAVBET.

Понад ₴150 000 000 на ЗСУ: дрони, авто, сучасне обладнання

FAVBET та фонд FAVBET Foundation від початку війни активно долучаються до проєктів та ініціатив, націлених на підвищення обороноздатності України. Це й донати фонду "Повернись живим" та UNITED24, і перерахування коштів на спецрахунки Нацбанку.

В 2023 році системна робота з оснащення української армії тільки посилилась. Влітку FAVBET стали партнерами фандрейзингової платформи UNITED24 та долучились то її ключових ініціатив. Зокрема, компанія виділила 57 450 000 грн на закупівлю 53 нових пікапів для оснащення ударних рот БПЛА в межах програми "Армія дронів", що втілюється під егідою Мінцифри та оборонних відомств.

FAVBET також став найбільшим корпоративним донором спільного проєкту UNITED24, "Повернись живим" та monobank "Операція Єдність" із закупівлі 10 тисяч FPV-дронів, надавши ₴10 млн.

Своєю чергою, на середину 2023 року за сприяння Favbet Foundation підрозділи ЗСУ вже отримали понад 150 автомобілів різних типів та модифікацій — від броньованих позашляховиків до швидких для евакуації, а також більше 80 дронів різного типу.

Вирішення поточних гуманітарних викликів та фокус на майбутньому

Від початку повномасштабного вторгнення FAVBET та Favbet Foundation оперативно реагують на гуманітарні проблеми, спричинені війною. Співробітники групи компаній та фонду долучаються до евакуації з прифронтових регіонів, займаються доставкою гумвантажів, адаптацією переселенців.

У перші дні після підриву окупантами Каховської ГЕС команда фонду організувала доставку гуманітарної допомоги та ліків до Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського. Разом з тим компанія FAVBET спрямувала ₴5 млн на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС, підтримавши збір "Допоможемо рятувальникам" від UNITED 24.

Розвивається й медичний напрям. Так, у лютому 2023 року FAVBET виділила ₴4 млн на закупівлю сучасної ультразвукової системи для лікарні "Охматдит", яка дозволяє з великою точністю проводити складні операції з видалення уламків снарядів, а також проводити інші хірургічні маніпуляції у зв’язку з онкологічними захворюваннями та судинними патологіями.

Для Favbet Foundation 2023-й відзначився запуском великого проєкту "Клуб супергероїв", що присвячений всебічному розвитку українських дітей. Проєкт об’єднав одразу три тематичні ініціативи — базові ІТ-знання в форматі курсів, безкоштовний спорт та забезпечення канцелярією.

В межах "Клубу" понад 5000 дітей з родин військовослужбовців та ВПО отримали великі бокси канцелярського приладдя для навчання та творчості, 352 — пройшли курс програмування на Python, а ще понад 100 зараз безкоштовно займаються у секціях з футболу, баскетболу, боксу та боротьби у Києві.

Відповідальна гра та чистий спорт

Безпека та комфорт українських гравців є безумовним пріоритетом FAVBET. Саме тому в 2023 році компанія долучилась до першого в Україні дослідження ігрової залежності під егідою Міністерства охорони здоров’я та надала фахівцям безперебійний доступ до своїх закладів. Результати дослідження, оприлюднені 20 червня цього року, будуть використані для створення дієвих механізмів запобігання лудоманії як на рівні держави, так і всередині сервісів від компаній-організаторів.

Іншим важливим елементом у зусиллях FAVBET із побудови цивілізованого ринку азартних розваг стало підписання меморандуму з Мінмолодьспорту щодо захисту спортивної етики та очищення українського спорту від договірних матчів. Відповідно до тексту меморандуму, сторони обмінюватимуться інформацією щодо підозрілих результатів, проводитимуть спільні освітні заходи та співпрацюватимуть над поліпшенням антикорупційного законодавства у спортивній сфері.

"Розвиток галузі, підтримка ЗСУ та українців — головні напрями, на яких ми плануємо зосереджуватись і далі. Цей рік дозволив нам зайняти провідні позиції на ринку, і це важлива роль — показувати приклад відповідального бізнесу з безкомпромісною проукраїнською позицією", — підкреслюють у FAVBET.