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В Киеве дорожает металлочерепица в 2021 году
Как сообщает Завод Модуль - цена металлочерепицы в 2021 году стремительно растет. За последние 40 дней рост цены зафиксирован на уровне +28% и если взять сталь с Европы, например производителя Arcelor Mittal из Германии в прошлом 2020 году цена металлочерепицы...
Как сообщает Завод Модуль - цена металлочерепицы в 2021 году стремительно растет. За последние 40 дней рост цены зафиксирован на уровне +28% и если взять сталь с Европы, например, производителя Arcelor Mittal из Германии - в прошлом 2020 году цена металлочерепицы была 157 грн/м2, то на конец февраля цена равна 217 грн, а это + 27,65%
Предоставим таблицу сравнения цен 2020/2021 года
|Производитель
|Средняя цена в 2020 году
|Цена на фервраль
|Рост, %
|Украина Модуль
|135 грн
|168 грн
|+ 19,12%
|Словакия USS Kosice
|142 грн
|185 грн
|+ 23,24%
|Италия Arvedi
|140 грн
|180 грн
|+ 22,22%
|Корея Dongbu
|144 грн
|184 грн
|+ 21,79%
|Бельгия ArcelorMittal
|147 грн
|184 грн
|+ 20,01%
|Германия ArcelorMittal
|157 грн
|217 грн
|+ 27,65%
Почему растет цена на металлочерепицу?
Приведем суть процесса роста цены на металлочерепицу после 2020 года на примере роста цен на газоблок летом 2020 года. Прочитав эту информацию у Вас будет четкое понимание почему дорожает металлочерепица. Так вот:Подписывайтесь на наш Telegram канал
В газоблоке есть постоянная потребность в Украине, это самый популярный в Украине стенообразующий материал в постройке коттеджа или другого здания. В марте 2020 года случилась ситуация с этим Коронавирусом, который заморозил производство всех материалов на несколько месяцев.
Возьмем, например, завод Стоунлайт в Броварах, точными цифрами не владеем но по сути опишем процес. Завод Стоунлайт, например, может производить в месяц 5 000 кубических метров газоблока и это максимальная возможность производства. А рынок в сезон с Мая по Октябрь нуждается в 10 000 кубических метров. Если работать четко под потребность, то в сезон не получиться удовлетворить потребность... Что и случилось.
Как правило все заводы по изготовлению газоблока зимой производят его на склад для реализации в сезон продаж, чтоб не было недостатка, но в 2020 году с паникой, жесткими карантинами, все производство остановилось в один день, а когда в Мае люди начали покупать еще больше то случилась ситуация с большим недостатком, соответсвенно блока не хватает и цена стремительно растет. Правда к концу года ситуация нормализовалась и цены снизились.
Если перенести это на металлочерепицу, то можна коротко сказать следующее - теперь очередь металла. Ситуация аналогичная, только в мировом масштабе. Весь 2020 год фиксировал падение по производству стали, а количество население все время растет. Потребность стали все больше и больше, а производство упало из-за каороновирусной болезни.
Когда ожидать понижение цены на металлочерепицу?
Цена на металл и соответственно металлочерепицу будет расти до того момента пока производство не выйдет на динамику последних 10 лет. Снижение цен на металлочерепицу в лучшем случае можно ожилать в конце 2021 года, но как говорять "это не точно".
Профнастил тоже растет в цене потому как это примерно один и тот же продукт как и металлочерепица, но имеет другую форму, а економически привязан к тем же процессам.