В Киеве дорожает металлочерепица в 2021 году

Как сообщает Завод Модуль - цена металлочерепицы в 2021 году стремительно растет. За последние 40 дней рост цены зафиксирован на уровне +28% и если взять сталь с Европы, например производителя Arcelor Mittal из Германии в прошлом 2020 году цена металлочерепицы...

Как сообщает Завод Модуль - цена металлочерепицы в 2021 году стремительно растет. За последние 40 дней рост цены зафиксирован на уровне +28% и если взять сталь с Европы, например, производителя Arcelor Mittal из Германии - в прошлом 2020 году цена металлочерепицы была 157 грн/м2, то на конец февраля цена равна 217 грн, а это + 27,65%

Предоставим таблицу сравнения цен 2020/2021 года

Производитель Средняя цена в 2020 году Цена на фервраль Рост, % Украина Модуль 135 грн 168 грн + 19,12% Словакия USS Kosice 142 грн 185 грн + 23,24% Италия Arvedi 140 грн 180 грн + 22,22% Корея Dongbu 144 грн 184 грн + 21,79% Бельгия ArcelorMittal 147 грн 184 грн + 20,01% Германия ArcelorMittal 157 грн 217 грн + 27,65%

Почему растет цена на металлочерепицу?

Приведем суть процесса роста цены на металлочерепицу после 2020 года на примере роста цен на газоблок летом 2020 года. Прочитав эту информацию у Вас будет четкое понимание почему дорожает металлочерепица. Так вот:

В газоблоке есть постоянная потребность в Украине, это самый популярный в Украине стенообразующий материал в постройке коттеджа или другого здания. В марте 2020 года случилась ситуация с этим Коронавирусом, который заморозил производство всех материалов на несколько месяцев.

Возьмем, например, завод Стоунлайт в Броварах, точными цифрами не владеем но по сути опишем процес. Завод Стоунлайт, например, может производить в месяц 5 000 кубических метров газоблока и это максимальная возможность производства. А рынок в сезон с Мая по Октябрь нуждается в 10 000 кубических метров. Если работать четко под потребность, то в сезон не получиться удовлетворить потребность... Что и случилось.

Как правило все заводы по изготовлению газоблока зимой производят его на склад для реализации в сезон продаж, чтоб не было недостатка, но в 2020 году с паникой, жесткими карантинами, все производство остановилось в один день, а когда в Мае люди начали покупать еще больше то случилась ситуация с большим недостатком, соответсвенно блока не хватает и цена стремительно растет. Правда к концу года ситуация нормализовалась и цены снизились.

Если перенести это на металлочерепицу, то можна коротко сказать следующее - теперь очередь металла. Ситуация аналогичная, только в мировом масштабе. Весь 2020 год фиксировал падение по производству стали, а количество население все время растет. Потребность стали все больше и больше, а производство упало из-за каороновирусной болезни.

Когда ожидать понижение цены на металлочерепицу?

Цена на металл и соответственно металлочерепицу будет расти до того момента пока производство не выйдет на динамику последних 10 лет. Снижение цен на металлочерепицу в лучшем случае можно ожилать в конце 2021 года, но как говорять "это не точно".

Профнастил тоже растет в цене потому как это примерно один и тот же продукт как и металлочерепица, но имеет другую форму, а економически привязан к тем же процессам.