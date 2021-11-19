В Киеве сгорел бар Gnezdo: Владельцы просят о помощи

В Киеве 14 ноября произошел пожар в баре Gnezdo на улице Андреевский спуск, 21. Владельцы начали восстанавливать заведение и просят неравнодушных о помощи. Об этом они написали на своей странице в Facebook.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 17:28, 14 ноября.

Когда спасатели прибыли на место, то установили, что пожар возник на крыше здания, на площади около 15 м кв. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали огонь за час, но стихия успела нанести сильный ущерб. Огонь повредил стены, крышу, электричество, часть оборудования.

Владельцы заведения уже начали заниматься восстановлением бара и просят неравнодушных киевлян о помощи.

"Каждого, кто захочет нам помочь "донатом" в скорейшем возвращении Гнезда к работе — отблагодарим сертификатом на коктейль или приятные бонусы, которыми можно будет воспользоваться после ремонта и открытия", – рассказали владельцы Gnezdo.

Gnezdo просит всех, кто хочет помочь с восстановлением, отправить деньги с пометкой "ремонт" на карту — 5375411405652012. Владельцы просят присылать им скриншоты с переводами.

Всем, кто финансово поможет с восстановлением, дадут сертификат на коктейли/блюда из обновленного меню из расчета 1 позиция на каждые 300 гривен.

Напоминаем, ранее в Киеве сгорел ресторан сети пиццерий Mamamia. Владельцы констатировали, что смириться с последствиями пожара "тяжело и больно, но такова реальность", и просили киевлян помочь, заказывая побольше пиццы, чтобы компания могла поскорее оправиться от ущерба.