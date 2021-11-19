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В Киеве сгорел бар Gnezdo: Владельцы просят о помощи
В Киеве 14 ноября произошел пожар в баре Gnezdo на улице Андреевский спуск, 21. Владельцы начали восстанавливать заведение и просят неравнодушных о помощи. Об этом они написали на своей странице в Facebook.
Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 17:28, 14 ноября.
Когда спасатели прибыли на место, то установили, что пожар возник на крыше здания, на площади около 15 м кв. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Спасатели ликвидировали огонь за час, но стихия успела нанести сильный ущерб. Огонь повредил стены, крышу, электричество, часть оборудования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Владельцы заведения уже начали заниматься восстановлением бара и просят неравнодушных киевлян о помощи.
Gnezdo просит всех, кто хочет помочь с восстановлением, отправить деньги с пометкой "ремонт" на карту — 5375411405652012. Владельцы просят присылать им скриншоты с переводами.
Всем, кто финансово поможет с восстановлением, дадут сертификат на коктейли/блюда из обновленного меню из расчета 1 позиция на каждые 300 гривен.
Напоминаем, ранее в Киеве сгорел ресторан сети пиццерий Mamamia. Владельцы констатировали, что смириться с последствиями пожара "тяжело и больно, но такова реальность", и просили киевлян помочь, заказывая побольше пиццы, чтобы компания могла поскорее оправиться от ущерба.