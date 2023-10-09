В компанії Global Bilgi розповіли про переваги аутсорсингу кол-центру

Одна з безперечних переваг будь-якого бізнесу — якісний клієнтський сервіс. Його важливими компонентами є швидка та якісна обробка клієнтських звернень у різних каналах комунікації: телефоном, у месенджерах, онлайн-чатах тощо. Щоб отримати послуги колл центру «під ключ», бізнесам найкраще звернутися до експертів ринку, якими є компанія Global Bilgi. Ця компанія надає послуги у сфері аутсорсингу бізнес-процесів світового рівня та має власні цифрові рішення для контакт-центрів.

Чому варто обрати аутсорсинговий колл центр?

Переведення кол-центру на аутсорс має наступні переваги:

бізнес може оптимізувати ресурси та зосередитися на профільній діяльності;

не потрібно займатися підбором та навчанням персоналу контакт-центру;

експертиза та досвід спеціалістів: call центр на аутсорсинг забезпечить високу якість послуг.

Global Bilgi — професіонали в індустрії аутсорсингу

Global Bilgi належить до міжнародної телекомунікаційної групи Turkcell та працює на ринку України з 2008 року. Серед послуг, що надає компанія: аутсорсинг контакт-центру, бек-офісу, проведення маркетингових досліджень та багато іншого. Global Bilgi орієнтується на довгострокові відносини з бізнес-клієнтами забезпечуючи якісний аутсорсинг клієнтського сервісу.

Досвід Global Bilgi

Експертиза компанії охоплює роботу зі світовими брендами у галузях телекому, авіа та транспорту, сервісів доставки тощо. Тільки за 2022 рік Global Bilgi встигла:

прийняти та обробити понад 10,5 млн дзвінків;

провести більш як 1,3 млн бесід в чатах.

Постійне вдосконалення

Спеціалісти компанії постійно вдосконалюють методи роботи з клієнтами, допомагаючи їм отримати відповіді на будь-які питання. В цьому їм допомагають різноманітні цифрові продукти. Одна з розробок Global Bilgi — хмарна платформа Sirius, що дає фахівцям можливість працювати з будь-якої точки світу.

Міжнародні нагороди

Якісне планування та забезпечення безперебійної роботи цифрової інфраструктури Global Bilgi під час повномасштабного вторгнення в Україну було відзначеного нагородою Silver Winner від Європейської програми нагород індустрії контактних центрів (European Contact Centre & Customer Service Awards 2022).

Сьогодні команда Global Bilgi готова до нових викликів та завжди дотримується філософії «Клієнт — понад усе»!