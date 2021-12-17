В SHABO презентовали уникальную коллекцию Iukuridze Family Wine Heritage

Коллекцию представили миру в день 18-летия компании.

Впервые в Украине состоялось тизерное освещение уникальной коллекции вин Iukuridze Family Wine Heritage. Ее характеризуют как Великие вина Украины. Только отборный виноград с выделенных микроучастков терруара SHABO.

Исключительно особенные годы урожая с виноградников, лозам которых больше 20 лет. Купажи Iukuridze Family Wine Heritage отобраны лично основателем SHABO Важей Иукуридзе совместно с международными экспертами и консультантами компании Derenoncourt (это одна из известнейших организаций винного мира).

Коллекцию представили миру в день 18-летия компании SHABO.

“Естественное желание каждого человека – найти свой жизненный путь. Вино всегда было моей большой страстью, потому что это уникальное сочетание природы и человечества, и найти это идеальное сочетание – моя истинная цель”, – поделился Важа Иукуридзе, основатель компании и данной коллекции.

Над созданием Iukuridze Family Wine Heritage работали с момента основания компании и сегодня, спустя 18 лет, подарили миру возможность познакомиться с этими винами.

На своей странице в Facebook СЕО и сооснователь SHABO Гиорги Иукуридзе заявил, что этот значимый подарок был сделан в честь его матери Белы, которая всю жизнь была и есть главной музой основателя компании — отца Гиорги.

Вина Iukuridze Family Wine Heritage — единственные в Украине вина со статусом Контролируемого наименования по происхождению (аналог франц. Appellation d’Origine Controlee). Они имеют большой потенциал бутылочной выдержки, а также идеальны для коллекционирования. Однако не каждый сможет пополнить ими свою энотеку, ведь такие вина нельзя купить просто так. Где, как и когда Великие вина SHABO будут доступны — пока неизвестно. Обо всех подробностях в пресс-службе SHABO обещали рассказать со временем.