В Україні стартував перший етап національного дослідження ігрової залежності за підтримки головного мецената FAVBET

Велике дослідження, ініційоване державним Міністерством охорони здоров’я, проводить громадська спілка "Центр відповідальної гри" (RGC) з залученням фахівців Центру соціологічних досліджень Соціоінформ, а також Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Група компаній FAVBET також бере участь. FAVBET виступив меценатом першого в країні масштабного дослідження ігрової залежності, ініційованого Міністерством охорони здоров’я України. А першим ігровим закладом, який відкрив свої двері та надав спеціалістам можливість провести дослідження, стало найбільше легальне казино столиці Favbet Casino.

За результатами дослідження, яке проводитиметься як серед гравців гральних закладів, так і серед осіб, які страждають від ігрової залежності та звернулися по медичну допомогу до лікарів, будуть розроблені рекомендації для бізнесу щодо виявлення та допомоги особам з вираженою ігровою залежністю.

Крім цього, висновки дослідників стануть базою для розробки протоколу лікування осіб із залежністю від азартних ігор, а також будуть передані КРАІЛ для використання в роботі.

Дослідження триватиме до кінця березня 2023 року. Долучитися до нього можуть всі організатори грального бізнесу, підтримавши проведення опитування серед своїх гравців.

"Подібні дослідження є розповсюдженою світовою практикою і ми дуже раді стати частиною першого проєкту такого рівня у нашій державі. Український ринок азартних розваг досі знаходиться на етапі становлення, тому такі ініціативи мають надважливе значення з точки зору формування культури відповідальної гри та створення комфортного середовища для гравців як у наземних, так і в онлайн-закладах. Сподіваємось, що дослідження знайде підтримку у більшості легальних операторів, що зараз працюють в Україні", — прокоментували початок дослідження у FAVBET.