В Україні та США стартував благодійний проєкт FARMERHOOD*: від Фермера до Фермера

Водночас із багатьма кризами, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України, зростає загроза для глобальної продовольчої безпеки, оскільки сільське господарство та експортні потужності України істотно постраждали через війну. Багато країн світу залежать від України та її фермерів, адже Україна є світовим постачальником багатьох видів сільгосппродукції. Допомога агровиробникам у форматі такого проєкту позитивно позначиться на підтримці глобальної мережі забезпечення продовольства, дасть змогу вижити малому українському аграрію і дозволить ефективно впроваджувати партнерські відносини між фермерами на багатьох рівнях.

Саме тому міжнародні та національні лідери об’єдналися в програмі FARMERHOOD, щоб підтримати сільське господарство в Україні й у такий спосіб не допустити продовольчої кризи у світі. Проєкт FARMERHOOD було створено для українських фермерів і за підтримки співзасновників, таких як український благодійний фонд «ДАР», міжнародний благодійний фонд Alight, компанії Syngenta, Feodal, EarthDaily Agro та Kernel Trade, а також низки партнерів, зокрема Growex, Agrilab, OKKO, Epicenter, Baker Tilly, Youcontrol, агенції Arriba!, Zeep, Медіахолдинг Latifundist.

Ідея і механізм проєкту були розроблені коаліцією лідерів агрогалузі, але здійснення операційного процесу проєкту було б неможливим без участі партнерів в агросекторі, у сферах земельного аудиту, податкового права та фінансів, юридичного контролю, цифрового маркетингу, міжнародного та локального благодійних фондів.

У фокусі проєкту — підтримка українських сільгоспвиробників із банком землі до 500 га, розташованих у регіонах, які постраждали від війни. На початковому етапі система реєстрації та донацій доступна українським агровиробникам та кооперативам і фермерським організаціям США. Більше інформації можна дізнатись тут.

«Ми не могли просто спостерігати за тим, як руйнуються українські господарства, в які фермери вкладали все своє життя, і як псується найбагатша у світі земля, що годує більше ніж 400 млн людей щороку. Це амбітна ініціатива, яка викликана сильним почуттям солідарності у фермерській спільноті не тільки в Україні та США, а й у всьому світі», - зазначає Інеса Кравченко, голова розвитку бізнесу EMEA компанії EarthDaily Agro.

«Ми в Syngenta глибоко віддані сільгоспвиробникам в Україні, які, незважаючи на всі жахи війни, продовжують виконувати свою місію на полях. Наша спільна мета передбачає не лише надання їм необхідної допомоги для розвитку агробізнесу в часи невизначеності, а й сприяння стійкості та посилення віри в майбутнє їхніх громад. Ми сподіваємося, що проєкт FARMERHOOD буде поштовхом для відновлення сільського господарства в Україні, і для нас велика честь стояти пліч-о-пліч з українськими виробниками зараз та в майбутньому», - наголошує Роман Хрипко, керівник підрозділу Керування агрономічними ризиками компанії Syngenta в Україні.

FARMERHOOD пропонує надійну платформу для донацій українським фермерам за п'ятьма напрямами:

Насіння та засоби захисту рослин. Послуги точного землеробства для підвищення ефективності використання обмежених ресурсів.

Паливні талони для проведення польових робіт.

Ваучери на будівельні матеріали для ремонту сільськогосподарських об'єктів.

Кошти на розрахунковий рахунок для часткового покриття зарплат сільськогосподарських працівників, сплати паїв та інших сільськогосподарських потреб.



Постачання якісних товарно-матеріальних цінностей та сервісів за обраними фермером напрямами підтримки буде здійснюватися партнерами з постачання — відомими та найбільш поширеними у сегменті компаніями OKKO, Growex, Epicentr, Agrilab.

Механізм донацій потребує найвищого рівня прозорості та довіри до обох сторін, донорів та одержувачів донацій, тому операційне функціонування проєкту забезпечують такі надійні фонди та компанії, як Feodal, Youcontrol, Baker Tilly.

«Разом із нашими партнерами нам вдалося створити прозорий і надійний інструмент, що дозволить іноземним колегам подати руку допомоги українським фермерам через зручну цифрову платформу. Це вже не перший благодійний проєкт, до якого долучається команда Feodal. І ми раді отримати ще одну можливість допомогти українським агровиробникам. Ми надаємо технологічне рішення для проєкту та виступаємо критичним фільтром в обробці й перевірці заявок», зазначає Андрій Дем’янович, керівник компанії Feodal.

Донори можуть бути впевнені, що їхня матеріальна підтримка надійде до кінцевого реципієнта. Лише за декілька кліків у системі українські фермери можуть подати заявку на реєстрацію у програмі, а іноземні колеги можуть легко перейти на сторінку донацій і обрати відповідну благодійну категорію та українських фермерів, яким вони бажають допомогти.

«У кожного партнера проєкту FARMERHOOD є свої завдання й алгоритм роботи по реалізації проєкту. Міжнародний благодійний фонд Alight збирає кошти від іноземних фермерів і корпоративних донорів, генерує податкові декларації та здійснює грошові перекази до українського благодійного фонду «ДАР», який зі свого боку здійснює управління процесом нарахувань та передачі матеріальної допомоги українським фермерам. Майже 17 років БФ «ДАР» за підтримки міжнародної інвестиційної компанії Sigma Bleyzer надає найнеобхіднішу благодійну допомогу відповідно до правових і етичних вимог та фінансової звітності по всіх проєктах, у яких Фонд безпосередньо бере участь», — розповідає Катерина Конащук, керівник проєкту FARMERFHOOD у БФ «ДАР».

Компанія Kernel Trade — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії — надала фінансову підтримку для реалізації проєкту FARMERHOOD.

«Війна об’єднала зусилля людей, бізнесів, країн заради спільної мети. З перших днів повномасштабного вторгнення Kernel доєднався до допомоги ЗСУ та українцям. Водночас зараз, як ніколи раніше, підтримки потребують і українські агровиробники. Як великий гравець ринку, ми усвідомлюємо свою відповідальність за розвиток галузі не лише на макрорівні, тому підключаємося до проєкту FARMERHOOD, щоб допомагати відновлювати втрачений потенціал українського агро та забезпечувати агросектор новими точками опори», — зазначив Олександр Головін, Директор із закупівель і комерційної діяльності Kernel Trade.

Проєкт FARMERHOOD також отримав визнання і підтримку низки відомих компаній, що надають свій професійний супровід у його реалізації, а саме:

Youcontrol надає дані для валідації українських фермерів з єдиного державного реєстру, реєстру виконавчих проваджень, реєстру аграрних розписок та реєстру боржників для проведення перевірки всіх контрагентів.

Агенція Arriba! розробила брендинг проєкту FARMERHOOD.



Медіахолдинг Latifundist — головний медіапартнер проєкту на ринку України. Основними каналами висвітлення проєкту будуть сайти www.kurkul.com , www.superagronom.com та www.zemliak.com з ключовою цільовою аудиторією представники малих та середніх фермерських господарств.



Zeep — українська аграрна маркетингова агенція, що розроблює контент і просуває проєкт у мережах Facebook, Instagram та на каналі YouTube.



Baker Tilly — надає професійний бухгалтерський та податковий супровід проєкту.



На меті благодійного проєкту FARMERHOOD допомогти українським агровиробникам, щоб вони почали відбудову і продовжили виробництво зернових та олійних культур і овочів, уже зараз і підтримувати їх у довгостроковій перспективі. Засновники сподіваються, що проєкт обов’язково доведе свою успішність і стане у майбутньому масштабною програмою для відновлення агросектора України після війни із залученістю надалі багатьох інших корпоративних лідерів сільського господарства, банків, трейдерів, бізнес-асоціацій.

* FARMERHOOD — укр. Фермерське Братерство — це довгостроковий проєкт, спрямований на допомогу українським фермерам, які зазнали наслідків через війну на територіях України і наразі потребують всебічної підтримки для забезпечення базової діяльності своїх фермерських господарств, утримання мінімальної робочої сили, відновлення об'єктів господарювання та власних осель. FARMERHOOD ґрунтується на принципах фермерського братерства — спільного покликання, духу єднання, товариськості та взаємодопомоги.