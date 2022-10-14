Вантажоперевезення з-за кордону та у зворотному напрямку: як під час війни організувати логістику

Через російсько-українську війну виникли колосальні труднощі з організацією вантажоперевезень. Більшість логістичних маршрутів, які раніше використовувалися для експорту та імпорту товарів, опинилися повністю заблокованими або у зоні високої небезпеки. Проте багатьом підприємцям вдалося адаптувати бізнес до нових реалій та змінити ланцюжки постачання. Як? Читайте у матеріалі.

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Через російсько-українську війну виникли колосальні труднощі з організацією вантажоперевезень. Більшість логістичних маршрутів, які раніше використовувалися для експорту та імпорту товарів, опинилися повністю заблокованими або у зоні високої небезпеки. Проте багатьом підприємцям вдалося адаптувати бізнес до нових реалій та змінити ланцюжки постачання. Як? Читайте у матеріалі.

Логістичні проблеми українського бізнесу під час війни

З початком нового етапу російсько-української війни система внутрішніх та міжнародних перевезень значно ускладнилася. Через безперервні атаки терміни доставки вантажів стали непередбачуваними, а звичні шляхи постачання — небезпечними. Бізнесу оперативно довелося змінювати логістичні маршрути та планувати запасні. Виникли прикрощі з обмеженістю асортименту та постачальників. На це безпосередньо вплинуло блокування портів та припинення авіасполучення.

Ускладнення логістичних операцій та труднощі з закупівлею товарів — далеко не всі виклики, з якими зіткнулися підприємці в Україні. Чимало продавців, які перебували в зоні бойових дій, втратили доступ до складів. Компанії, яким вдалося зберегти товари, були змушені швидко перевозити їх на безпечнішу територію.

Всупереч проблемам українські підприємці продовжують працювати та навіть шукати нові ніші й нові ринки. Закуповують товари за кордоном та продають їх в Україні чи у зворотному напрямку.

Щоб бути впевненими, що вантаж прибуде на склад, варто доручити організацію логістики спеціалістам з досвідом. Своєчасну доставку за прийнятними тарифами пропонує компанія Ukraine Express. Форвардер організовує міжнародні вантажні перевезення, сприяючи тим часом розвиткові українського бізнесу.

Чому варто скористатися послугами Ukraine Express?

Ukraine Express безпосередньо співпрацює з морехідними та авіакомпаніями, не залучаючи посередників. Відтак клієнти не переплачують за доставку.

Тарифи обговорюються індивідуально з кожним. Чим більший обсяг вантажу, тим кращу пропозицію може отримати клієнт.

Усі операції, які відбуваються з вантажем з моменту надходження на склад, можна відстежувати в особистому кабінеті на вебсайті ukraine-express.com.

ukraine-express.com. Передбачено можливість консолідації й розділення посилок, що дає змогу регулювати вартість доставки.

Український бізнес адаптується до складнощів воєнного часу. Разом з надійним партнером це вдасться швидше та легше.