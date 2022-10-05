Важливі моменти при купівлі вживаних запчастин

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Коли автомобілю необхідна заміна запчастини, перед власником стоїть непростий вибір: купити оригінальну деталь чи вживану? Не секрет, що оригінальні запчастини на порядок дорожчі за ті, що були у вжитку. Але, і з вживаними деталями не все так просто. Ми умовно розділили усі запчастини на три категорії:

не варто купувати;

можна купити вживану;

варто подумати та порівняти перед покупкою.

Пропонуємо розглянути всі категорії запчастин і зважити, а чи завжди є сенс купити деталь б/у.

Які б/в деталі не варто купувати?

Відразу варто відмовитися від запчастин, які мають термін служби: ремені ГРМ, свічки, всі види рідин, фільтри тощо. Такі деталі мають термін зношування і, якщо купити їх вже вживаними, то у вашому авто вони прослужать зовсім недовго.

Також досвідчені автовласники не рекомендують витрачатися на деталі, які мають обмежений термін служби, наприклад складові підвіски. Звичайно, амортизатори, кермові наконечники та кульові можуть використовуватися повторно, але й запас ресурсу у них не такий великий. Особливо якщо машина експлуатувалася по поганих дорогах. У таких випадках краще придбати нові запчастини.

Які вживані деталі варто купити?

Зазвичай до таких деталей належать агрегати, які мають певного ресурсу. У хорошому стані та без механічних пошкоджень вони здатні служити ще дуже довго. Також часто оригінальні запчастини на порядок кращі за «китайські» аналоги. Але тільки в тому випадку, якщо це якісна оригінальна запчастина без видимих механічних пошкоджень.

Особливо це актуально для оптики, адже жодна нова альтернативна фара не зрівняється з оригінальною, яка світитиме краще та довше. Також до цієї категорії можна зарахувати оригінальний двигун. Якщо він у робочому стані, то жоден капітальний ремонт не зможе зрівнятися з оригінальною моделлю, тому купувати варто однозначно.

З якими деталями необхідно подумати?

Такі запчастини як елементи салону, навісне обладнання, радіатори, проводка, кліматичні системи в оригінальному виконанні коштують дорого. Але, не поспішайте купувати вживані аналоги. Для даної категорії раціональніше порівняти, скільки коштуватиме ремонт, покупка аналога або б/в оригінальної запчастини. Трапляються випадки, коли відремонтувати кондиціонер буде дешевше і простіше, ніж купити його на розбиранні.

Де купувати вживані запчастини?

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