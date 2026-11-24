Ні, мова не про «iHerb проти аптеки». Мова про аптеку проти аптеки.

Вітамін D3 від NOW на 2000 МО, 30 капсул, продають 7 460 аптек. Ціна — від 154 до 441 ₴. Купили не там — переплатили майже втричі. А на iHerb та сама баночка коштує 152 ₴.

Ми в Badseller щодня порівнюємо ціни на 4 810 однакових товарів: той самий бренд, дозування й кількість капсул. Ось що видно з даних на 23 листопада.

Ті самі товари NOW Foods: ціни від найдешевшої до найдорожчої аптеки і на iHerb. Дані: Badseller

Найбільша переплата — між аптеками

Половина товарів коштує однаково в усіх аптеках. Але кожен дванадцятий товар у найдорожчій аптеці коштує в півтора-три рази більше, ніж у найдешевшій.

І це не рідкісні позиції — їх продають тисячі аптек. Омега-3 NOW на 30 капсул коштує від 190 до 551 ₴, на iHerb — 182 ₴. Вітаміни групи B — від 437 до 1 347 ₴, на iHerb — 579 ₴.

iHerb дешевший у 80 % випадків, але не завжди

За нашими даними, iHerb дешевший за найнижчу ціну в Україні у чотирьох товарах з п'яти. Найбільше можна заощадити на коензимі Q10, пробіотиках і вітаміні B12 — до 15–20 %. На вітаміні D та омега-3 — близько 10 %.

Буває й навпаки. Велика банка омега-3 NOW у найдешевшій аптеці коштує 549 ₴, а на iHerb — 800 ₴. Великі банки протеїну теж бувають дешевшими в Україні.

На скільки iHerb дешевший за найнижчу ціну в Україні — за категоріями. Дані: Badseller

З промокодом різниця ще більша

Усі ціни вище — без знижок. А на iHerb майже завжди діє якийсь код: новачкам — −15 % на перше замовлення, усім — регулярний −10 % на добавки, а час від часу бренди на кшталт NOW чи Solgar дають до −20 %.

З кодом на −10 % iHerb дешевший за найдешевшу аптеку вже майже у 9 товарах з 10, а типова економія зростає з 12 до 21 %. І це з доставкою з-за кордону: від $55 вона безкоштовна. Та сама баночка D3 у такому кошику з кодом обійдеться приблизно в 137 ₴.

Чинний промокод iHerb варто перевірити перед оплатою: коди змінюються, а два одночасно не працюють.

«Помер Айхерб чи ні?»

Таке питання покупці ставлять у соцмережах. Кілька років тому iHerb був у моді, а тепер про нього згадують рідше. На мамських форумах можна прочитати й таке: нинішні −30 % відчуваються як колишні −10 %.

Але за ціною iHerb нікуди не дівся. Змінились самі покупці — вони стали прагматичнішими. Ті, хто переходить на iHerb з нашого сайту, збирають кошик приблизно на $90. Дрібних замовлень мало, і це правильно: на товарі за $10 доставка з'їдає майже половину ціни, а від $55 вона безкоштовна.

Код блогера — не завжди найвигідніший

Коди з соцмереж часто виявляються кодами програми винагород: бонус отримує автор, а знижка для покупця буває меншою, ніж у звичайного промокоду. Два коди при цьому не сумуються — iHerb залишить один. Тож перш ніж вводити код блогера, порівняйте його з перевіреними кодами на сайтах промокодів.

Висновок

За ту саму баночку вітамінів можна заплатити втричі більше — просто через вибір аптеки. iHerb здебільшого дешевший навіть за найдешевшу аптеку, а з промокодом і кошиком від $55 — майже завжди. Порівняйте ціни, зберіть кошик і перевірте код. Три хвилини — і ви гарантовано не переплатите втричі за ту саму баночку. Бо здоров'я не має коштувати дорожче, ніж треба.