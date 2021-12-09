“Вибір року” 2021. Споживачі обрали товари та послуги №1 в Україні

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні оголосив список товарів та послуг №1 в Україні. Він сформований на основі щорічного маркетингового дослідження споживчих уподобань, а також думок високого та професійного журі.

Всеукраїнське дослідження на замовлення фестивалю-конкурсу провела команда Ipsos Ukraine. Найбільший вплив (близько 40%) на позицію бренду чи компанії у номінації мали споживачі.

Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Festivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Серед основних пріоритетів організаторів фестивалю-конкурсу – полегшити життя покупцеві та спростити вибір товарів у момент «кульмінації» – біля полиці у супермаркеті, торговому центрі чи у інтернет-магазині, коли за увагу споживача конкурують десятки і навіть сотні товарних позицій.

Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» – 2021:

Мережа центрів лазерної епіляції та косметології року – Лазерхауз

Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр

Змішувач року – hansgrohe

Сервіс та обслуговування року у торговельних мережах (супермаркети/гіпермаркети) – AШАН

Онлайн кредитування року – Moneyveo

Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Система інсталяції року – GROHE

Виробник шкільних та офісних дощок року – UKRBOARDS

Світлодіодне освітлення року – Videx

Небулайзер року – Gamma

Тонометр року – Gamma

Майонез року – Королівський смак

Твердий сир року – КОМО

Телевізор року економ-класу – KIVI

Пральна машина року – LG Electronics

Холодильник року – LG Electronics

Житловий комплекс року курортного типу в передмісті Києва – Уютний Квартал

М'ясорубка року – Tefal

Електрогриль року – Tefal

Мультиварка року – Tefal

Прибиральна техніка року – Kärcher

Садова техніка року – Kärcher

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група «Синергія»

Девелоперська компанія року в місті Києві – ENSO

Житловий комплекс року бізнес-класу в передмісті Києва – Krona Park II

Гель-лаки для нігтів та засоби для манікюру року – Kodi Professional

Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite

Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition

Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition

Мережа магазинів одягу для жінок (вітчизняне виробництво) – VOVK

Системи безпеки року – AJAX

Медичні рукавички року – MedTouch

Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер

Венотонік року (в таблетках) – Детралекс

Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ

Косметика для догляду за обличчям – Mary Kay

Магазин року краси та здоров'я – EVA

Корм для котів (українське виробництво у сегменті «стандарт») – Мяу!

Корм для собак (українське виробництво у сегменті «стандарт») – Гав!

Інтернет-магазин товарів для немовлят – Pampik

Витяжка року – Pyramida

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Маркетплейс модного одягу, взуття та аксесуарів – Lamoda.ua

Мережа аптек року – Аптека АНЦ

Розважальний центр року для дітей – GALAXY Blockbuster Mall

Дитячі підгузки від українського виробника – Bambik

Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей – Rehau

Мережа бутиків натуральної косметики – Yves Rocher

Шоколад року – Millennium

Паперові вироби року – Selpak

Кожна із компаній та торгових марок використовує відзнаку на ринку у власний спосіб, однак найбільше її цінують за впізнаваність, бездоганну репутацію та можливість продемонструвати результат роботи команди та висловити вдячність українцям за підтримку.

Перемога у номінації «Вибір року» – доказ того, що цінності нашої компанії збігаються з цінностями людей. На першому місці для нас – давати найкраще, виправдовувати сподівання нашого пацієнта, щоб у нас він почувався, як вдома, та сприймав процедури не як рутинний догляд, а як ще одну сходинку на шляху до вдосконалення себе. 2021 рік був далеко не з найлегших, але він ще раз показав, що ми здатні подолати будь-які труднощі разом заради наших пацієнтів. Ірина Чигрин генеральний директор компанії "Лазерхауз"

Ірина Чигрин, генеральний директор компанії "Лазерхауз":

"2021 рік навчив нас тому, що немає нічого неможливого. Пандемія вносила свої корективи, але разом ми змогли зробити усе, щоб вчасно надати споживачу якісний товар. Ми вдячні нашій команді за те, що вона працювала на максимум. Але найбільша радість для нас — любов та визнання від наших клієнтів. Премія «Вибір року» — престижна нагорода для бренда. Вона вкотре підтверджує лідерство Kite та додає команді впевненості у своєму продукті. Допомагає відмежуватись від конкурентів та продемонструвати клієнтам свої провідні позиції". Світлана Митник бренд-менеджер Kite

Спробувати свої сили у змаганні за першість на ринку можна, заповнивши заявку на участь в національному опитуванні споживчих вподобань.