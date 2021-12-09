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“Вибір року” 2021. Споживачі обрали товари та послуги №1 в Україні
Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні оголосив список товарів та послуг №1 в Україні. Він сформований на основі щорічного маркетингового дослідження споживчих уподобань, а також думок високого та професійного журі.
Всеукраїнське дослідження на замовлення фестивалю-конкурсу провела команда Ipsos Ukraine. Найбільший вплив (близько 40%) на позицію бренду чи компанії у номінації мали споживачі.
Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Festivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.
Серед основних пріоритетів організаторів фестивалю-конкурсу – полегшити життя покупцеві та спростити вибір товарів у момент «кульмінації» – біля полиці у супермаркеті, торговому центрі чи у інтернет-магазині, коли за увагу споживача конкурують десятки і навіть сотні товарних позицій.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» – 2021:
- Мережа центрів лазерної епіляції та косметології року – Лазерхауз
- Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр
- Змішувач року – hansgrohe
- Сервіс та обслуговування року у торговельних мережах (супермаркети/гіпермаркети) – AШАН
- Онлайн кредитування року – Moneyveo
- Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ
- Система інсталяції року – GROHE
- Виробник шкільних та офісних дощок року – UKRBOARDS
- Світлодіодне освітлення року – Videx
- Небулайзер року – Gamma
- Тонометр року – Gamma
- Майонез року – Королівський смак
- Твердий сир року – КОМО
- Телевізор року економ-класу – KIVI
- Пральна машина року – LG Electronics
- Холодильник року – LG Electronics
- Житловий комплекс року курортного типу в передмісті Києва – Уютний Квартал
- М'ясорубка року – Tefal
- Електрогриль року – Tefal
- Мультиварка року – Tefal
- Прибиральна техніка року – Kärcher
- Садова техніка року – Kärcher
- Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група «Синергія»
- Девелоперська компанія року в місті Києві – ENSO
- Житловий комплекс року бізнес-класу в передмісті Києва – Krona Park II
- Гель-лаки для нігтів та засоби для манікюру року – Kodi Professional
- Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite
- Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition
- Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition
- Мережа магазинів одягу для жінок (вітчизняне виробництво) – VOVK
- Системи безпеки року – AJAX
- Медичні рукавички року – MedTouch
- Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер
- Венотонік року (в таблетках) – Детралекс
- Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ
- Косметика для догляду за обличчям – Mary Kay
- Магазин року краси та здоров'я – EVA
- Корм для котів (українське виробництво у сегменті «стандарт») – Мяу!
- Корм для собак (українське виробництво у сегменті «стандарт») – Гав!
- Інтернет-магазин товарів для немовлят – Pampik
- Витяжка року – Pyramida
- Автобусні тури року – Аккорд-тур
- Маркетплейс модного одягу, взуття та аксесуарів – Lamoda.ua
- Мережа аптек року – Аптека АНЦ
- Розважальний центр року для дітей – GALAXY Blockbuster Mall
- Дитячі підгузки від українського виробника – Bambik
- Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей – Rehau
- Мережа бутиків натуральної косметики – Yves Rocher
- Шоколад року – Millennium
- Паперові вироби року – Selpak
Кожна із компаній та торгових марок використовує відзнаку на ринку у власний спосіб, однак найбільше її цінують за впізнаваність, бездоганну репутацію та можливість продемонструвати результат роботи команди та висловити вдячність українцям за підтримку.
Спробувати свої сили у змаганні за першість на ринку можна, заповнивши заявку на участь в національному опитуванні споживчих вподобань.