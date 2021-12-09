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“Вибір року” 2021. Споживачі обрали товари та послуги №1 в Україні

“Вибір року” 2021. Споживачі обрали товари та послуги №1 в Україні

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні оголосив список товарів та послуг №1 в Україні. Він сформований на основі щорічного маркетингового дослідження споживчих уподобань, а також думок високого та професійного журі. 

Всеукраїнське дослідження на замовлення фестивалю-конкурсу провела команда Ipsos Ukraine. Найбільший вплив (близько 40%) на позицію бренду чи компанії у номінації мали споживачі.

Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Festivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Серед основних пріоритетів організаторів фестивалю-конкурсу – полегшити життя покупцеві та спростити вибір товарів  у момент «кульмінації» – біля полиці у супермаркеті, торговому центрі чи у інтернет-магазині, коли за увагу споживача конкурують десятки і навіть сотні товарних позицій. 

Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» – 2021:

  • Мережа центрів лазерної епіляції та косметології року – Лазерхауз
  • Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр
  • Змішувач року – hansgrohe
  • Сервіс та обслуговування року у торговельних мережах (супермаркети/гіпермаркети) – AШАН
  • Онлайн кредитування року – Moneyveo 
  • Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ
  • Система інсталяції року – GROHE
  • Виробник шкільних та офісних дощок року – UKRBOARDS
  • Світлодіодне освітлення року – Videx
  • Небулайзер року – Gamma
  • Тонометр року – Gamma
  • Майонез року – Королівський смак
  • Твердий сир року – КОМО
  • Телевізор року економ-класу – KIVI
  • Пральна машина року – LG Electronics
  • Холодильник року – LG Electronics
  • Житловий комплекс року курортного типу в передмісті Києва – Уютний Квартал
  • М'ясорубка року – Tefal
  • Електрогриль року – Tefal
  • Мультиварка року – Tefal
  • Прибиральна техніка року – Kärcher
  • Садова техніка року – Kärcher
  • Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група «Синергія» 
  • Девелоперська компанія року в місті Києві – ENSO
  • Житловий комплекс року бізнес-класу в передмісті Києва – Krona Park II
  • Гель-лаки для нігтів та засоби для манікюру року – Kodi Professional
  • Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite
  • Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition
  • Програма року для корекції та зниження маси тіла Herbalife Nutrition
  • Мережа магазинів одягу для жінок (вітчизняне виробництво) – VOVK
  • Системи безпеки року – AJAX
  • Медичні рукавички року –  MedTouch
  • Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер
  • Венотонік року (в таблетках) – Детралекс 
  • Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ
  • Косметика для догляду за обличчям – Mary Kay
  • Магазин року краси та здоров'я –  EVA
  • Корм для котів (українське виробництво у сегменті «стандарт») – Мяу!
  • Корм для собак (українське виробництво у сегменті «стандарт») – Гав!
  • Інтернет-магазин товарів для немовлят – Pampik
  • Витяжка року – Pyramida
  • Автобусні тури року – Аккорд-тур
  • Маркетплейс модного одягу, взуття та аксесуарів –  Lamoda.ua
  • Мережа аптек року – Аптека АНЦ
  • Розважальний центр року для дітей – GALAXY Blockbuster Mall
  • Дитячі підгузки від українського виробника – Bambik
  • Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей –  Rehau
  • Мережа бутиків натуральної косметики – Yves Rocher
  • Шоколад року – Millennium
  • Паперові вироби року – Selpak

Кожна із компаній та торгових марок використовує відзнаку на ринку у власний спосіб, однак найбільше її цінують за впізнаваність, бездоганну репутацію та можливість продемонструвати результат роботи команди та висловити вдячність українцям за підтримку.

Перемога у номінації «Вибір року» – доказ того, що цінності нашої компанії збігаються з цінностями людей. На першому місці для нас – давати найкраще, виправдовувати сподівання нашого пацієнта, щоб у нас він почувався, як вдома, та сприймав процедури не як рутинний догляд, а як ще одну сходинку на шляху до вдосконалення себе. 2021 рік був далеко не з найлегших, але він ще раз показав, що ми здатні подолати будь-які труднощі разом заради наших пацієнтів. 

Ірина Чигрин генеральний директор компанії "Лазерхауз"
Фото 2 — “Вибір року” 2021. Споживачі обрали товари та послуги №1 в Україні
Ірина Чигрин, генеральний директор компанії "Лазерхауз":

"2021 рік навчив нас тому, що немає нічого неможливого. Пандемія вносила свої корективи, але разом ми змогли зробити усе, щоб вчасно надати споживачу якісний товар. Ми вдячні нашій команді за те, що вона працювала на максимум. Але найбільша радість для нас — любов та визнання від наших клієнтів. Премія «Вибір року» — престижна нагорода для бренда. Вона вкотре підтверджує лідерство Kite та додає команді впевненості у своєму продукті. Допомагає відмежуватись від конкурентів та продемонструвати клієнтам свої провідні позиції".

Світлана Митник бренд-менеджер Kite

Спробувати свої сили у змаганні за першість на ринку можна, заповнивши заявку на участь в національному опитуванні споживчих вподобань. 