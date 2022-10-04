Від креативного директора Gucci до власника бренду: історія Tom Ford

Він диктує правила сучасної моди та руйнує всі канони. Його колекції розривають шпальти модних глянців. Аромати, створені ним, пробуджують почуття та затуманюють мозок

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він диктує правила сучасної моди та руйнує всі канони. Його колекції розривають шпальти модних глянців. Аромати, створені ним, пробуджують почуття та затуманюють мозок. У цьому можна переконатися, якщо вибрати один із них на https://eva.ua/ua/brnd-81173/. Усе це — про геніального Тома Форда. Пропонуємо детальніше познайомитися з багатогранною особистістю дизайнера та його життям.

Університет, Європа та перша робота

Знаменитий модельєр народився в штаті Техас 27 серпня 1961 року в сім’ї рієлторів, які часто змінювали міста проживання. Уже в 17 років він розпочав самостійне життя, переїхавши до Нью-Йорку. Там хлопець рік провчився в місцевому університеті, але кинув навчання заради акторської кар’єри та знімання в рекламі.

Назбиравши грошей, Форд вступив до омріяного Parsons School of Design, випускниками якого були Донна Каран, Марк Джейкобс і Кельвін Кляйн. Спершу він обрав архітектуру, тоді перевівся на факультет моди, але зрештою таки отримав диплом архітектора, який часто приховував.

На старших курсах Том Форд пройшов піврічне стажування в офісі Chloé в Парижі. Атмосфера Європи допомогла йому сформувати власний почерк: стиль диско і 1970-х, яскравий гламур і сміливі експерименти, як у Джанні Версаче та відвідувачів нью-йоркського клубу Studio 54.

Після випуску дизайнер заходився наполегливо шукати роботу. Для цього він щодня протягом місяця телефонував Кеті Гардвік, яка таки оцінила цілеспрямованість молодика та віддала йому посаду помічника дизайнера у своєму бренді спортивного одягу. Саме там Форд познайомився зі своїм партнером редактором Річардом Барклі, з яким провів щасливих 35 років аж до його смерті.

Епоха Gucci

За кілька років талановитий модельєр став директором з дизайну жіночого одягу Perry Ellis під керівництвом Марка Джейкобса. Через два роки роботи Том втомився від американської культури та відчув, що вона руйнує його неповторний яскравий стиль, змушуючи стримувати творчий порив. Так він знову опинився в Європі.

1990 року в житті дизайнера з’явився модний дім Gucci. Тоді італійський бренд переживав значні фінансові проблеми та стрімко втрачав популярність, тому не був привабливим для відомих модельєрів. Але, пройшовши шлях від дизайнера жіночого одягу до креативного директора, Том Форд усього за 9 років зміг відновити колишню славу Gucci.

Він кардинально змінив стиль модного дому, але зберіг провокативність, експресію та сміливість, закладені в ДНК Gucci. Дизайнер особисто брав участь у розробці моделей взуття, чоловічих костюмів та ароматів. Також він створив кілька культових рекламних кампаній, які викликали захоплення, обурення та гучну дискусію у світі моди. Том Форд покинув італійський дім 2004 року, коли в нього змінилися власники.

Шлях до власного бренду

2006 рік став початком самостійної роботи дизайнера. Спершу він спільно з Ermenegildo Zegna презентував лінійку чоловічого одягу класу преміум, а тоді створив свій перший аромат — легендарний Black Orchid. Після світового успіху він відкрив двоповерховий бутик в Нью-Йорку та магазини по всьому світу.

Приблизно тоді Том Форд захопився кіноіндустрією і відкрив власну компанію Fade to Black. Як режисер він випустив два фільми: «Самотній чоловік» і «Під покровом ночі». Завдяки неймовірній естетиці, цікавим сюжетам і чуттєвій грі акторів, стрічки здобули кілька міжнародних премій.

Свою першу повну колекцію талановитий митець презентував 2010 року перед дуже вузькою аудиторією, а всі інші побачили творіння лише через кілька місяців на сторінках Vogue. У наступні роки Том Форд створив лінійку декоративної косметики та безліч геніальних образів, аксесуарів і ароматів.

А тепер час насолодитися творчістю дизайнера. Перегляньте його колекції одягу, оцініть оригінальність взуття та обов’язково замовте одну з яскравих парфумованих композицій.