Виробництво, яке росте під час війни: як ProCare масштабувалася у 2026 році

Український виробник косметики ProCare став переможцем бізнес-премії "Вибір року B2B" 2025 у номінації "Компанія року за динамікою розвитку косметичного виробництва". За десять років на ринку компанія перетворилася на фабрику б'юті-брендів. Вона має власне GMP-виробництво та R&D-центр, понад 7000 м² виробничих і складських приміщень, більше 1000 SKU та понад 300 оптових партнерів. Розповідаємо, які рішення забезпечили це зростання.

Інвестиції у виробництво

Попри війну, ProCare не ставить розвиток на паузу. Компанія інвестує в нове обладнання, запускає нові виробничі лінії та автоматизує процеси. Сертифіковане за стандартом GMP виробництво і власна лабораторія дають змогу проходити повний цикл, від ідеї та рецептури до готового продукту. Паралельно компанія виконує замовлення private label для партнерів.

Ще одна стратегічна інвестиція – власний відділ сертифікації та нотифікації. Близько чотирьох років тому ProCare почала готуватися до гармонізації українського законодавства з європейським Регламентом №1223/2009, спершу для власних брендів. Команда готує технічні досьє (PIF) і звіти про безпечність (CPSR), перевіряє маркування та вже нотифікувала сотні SKU. У 2026 році напрям став окремим бізнесом Beauty Partner, що супроводжує виробників, імпортерів і власників private label.

Мультибрендовість як стратегія

ProCare розвиває портфель власних брендів: Joko Blend, Tink і дитячу лінійку Tink k!ds, професійні Shelly та Joly:Lab, чоловічий Barbers, функціональний Re.Care. Останні два роки стали періодом найактивнішого розширення. У 2025 році з'явилися Medosan, бренд догляду за ротовою порожниною, та Balme, бальзами для губ зі смаком десертів. У 2026-му компанія запустила Only Hair – бренд догляду за волоссям і шкірою голови, AcneLab+ для проблемної шкіри та body:made бренд косметики, який бореться з проявами целюліту. Кожен новий бренд відкриває нову категорію, розширює асортимент і дозволяє рівномірніше завантажувати виробництво.

Власний контент-завод

У 2025 році ProCare створила контент-завод BrandFlow. Його від початку задумували як окремий бізнес, а модель спершу перевірили на власних брендах: ProCare стала для BrandFlow першим клієнтом, інвестором і тестовим майданчиком. Замість окремих зйомок працює система з десятками креаторів і сценаріїв, а її ефективність оцінюють за продажами конкретних SKU.

Виторг Medosan, бренду з консервативної категорії oral care, зріс з 5,1 млн грн за весь 2025 рік до майже 54 млн грн за перше півріччя 2026-го. Сьогодні бренд представлений у понад 10 000 торгових точок. Виторг Re.Care за пів року (174,7 млн грн) вже перевищив результат усього 2025-го (140,5 млн грн). За внутрішньою моделлю компанії, розрахунковий ROAS контент-напряму становить близько 13,8.

Вихід у Європу

Наступний етап зростання ProCare пов'язаний з міжнародними ринками. Компанія запустила власну компанію в Європі та виходить на нові ринки. У ЄС уже активно продаються три бренди: професійний Shelly для манікюру й педикюру, AcneLab+ для проблемної шкіри та Re.Care, функціональна косметика для обличчя. Для ProCare це доказ того, що продукт, створений в Україні, може на рівних конкурувати на одному з найвимогливіших б'юті-ринків світу.

Формула зростання

"Вибір року B2B" 2025 продовжує низку відзнак компанії, серед яких Forbes Ukraine Next 250 та Ukrainian Business Award 2025. Для ProCare це підтвердження обраної стратегії. Компанія інвестує у виробництво навіть у кризу, системно запускає нові бренди, сміливо тестує канали продажу та будує присутність за межами України.