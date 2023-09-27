Волейболістка Юлія Герасимова — нова амбасадорка FAVBET

Найвідоміша українська волейболістка Юлія Герасимова приєднується до команди амбасадорів FAVBET та продовжить шлях до нових спортивних висот у партнерстві з провідною iGaming-компанією країни.

Юлія Герасимова — відома волейболістка, яка грала за національну збірну команди України, у складі якої брала участь у трьох чемпіонатах Європи та ставала переможницею Євроліги 2017 року.

"Юлія — дуже відома й талановита спортсменка. Її медійність додає популярності волейболу в Україні, привертає нових вболівальників. Впевнений, що партнерство FAVBET та Юлії стане драйвером для багатьох цікавих проєктів та об’єднає ще більше фанів навколо цього видовищного спорту", — каже Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

Юлія також відома за кордоном, оскільки грала в Польщі та Румунії. Однак спортсменка не втрачає зв’язку з Батьківщиною. Свою популярність вона використовує для того, щоб розповідати світу про війну в Україні та на кожен матч виходить з жовто-блакитним прапором на плечі.

Українська волейболістка стала другою в історії спортсменкою, підписаною FAVBET. Нові угоди — це важливі зусилля FAVBET з розвитку жіночого спорту та підтримки українських спортсменок.

Сьогодні FAVBET є одним з найбільш активних спонсорів українського спорту. Компанія підтримує професійний та аматорський спорт в Україні, є партнером провідних спортивних організацій країни, в тому числі Федерації хокею України, Федерації баскетболу України та інших.

Разом з Міністерством молоді та спорту України FAVBET співпрацює в межах Національної платформи доброчесності спорту, діяльність якої спрямована протидію договірним матчам та загалом корупції в українському спорті.

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