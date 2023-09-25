Всі види професійного екіпірування від компанії "Північ-Спецодяг"

Лікарі, механіки, будівельники, електрики та багато інших професій щодня на робочому місці стикаються з певними небезпеками. Тому в Україні безпека на робочому місці регулюється Законом України "Про охорону праці", а також санітарними правилами і нормами (СанПіН). Щороку підприємства проходять спеціалізовані перевірки на дотримання норм безпеки. Також підприємства повинні мати відповідну документацію, наприклад, дозвільні документи на діяльність, положення, накази, інструкції тощо.

Відповідно зобов'язання щодо забезпечення безпеки на робочому місці покладаються на роботодавця. Крім того, що роботодавець повинен надати робоче місце, яке відповідає всім вимогам безпеки, також обов'язково кожному працівнику має видаватися захисне профільне екіпірування. Залежно від сфери використання вона має різну комплектацію і може включати:

Спеціалізований одяг.

Робоче взуття.

ЗІЗ для органів дихання (маски, протигази, респіратори).

ЗІЗ для органів слуху (беруші, навушники).

ЗІЗ для обличчя та очей (окуляри, щитки).

ЗІЗ для голови (каски, шоломи).

ЗІЗ для роботи на висоті (страхувальні пояси, сидіння підвісні, лази).

Робочі рукавички (для загального захисту, маслобензостійкі, господарські, хімстійкі, медичні, для захисту від порізів, високих температур і низьких).

На українському ринку представлено безліч продавців спеціалізованої екіпіровки, але справді якісні товари за прийнятною ціною потрібно пошукати. Ми пропонуємо перейти в інтернет-магазин "Північ-Спецодяг" з кількох причин:

По-перше, це український маркетплейс, на якому ви зможете знайти все - від робочого одягу, засобів індивідуального захисту до професійного обладнання та інструментів. Так ви зможете придбати все в одному місці.

По-друге, інтернет-магазин працює тільки з перевіреними та якісними українськими, європейськими та американськими виробниками.

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По-четверте, компанія має власне виробництво робочого одягу під торговою маркою "STUGA". Цей бренд користується величезним попитом в Україні та Європі, завдяки відмінній якості та стильному ергономічному дизайну. Також на весь спеціалізований одяг бренду "STUGA" компанія надає офіційну гарантію від 3 місяців, а на деякі товари на рік!

По-п'яте, "Північ-Спецодяг" пропонує додаткові послуги, як-от індивідуальне пошиття робочого одягу, розробка фірмового стилю, брендування робочого екіпірування.

Якісна спеціалізована екіпіровка важлива для забезпечення безпеки під час робочого процесу. Воно має відповідати робочому середовищу використання, тому рекомендуємо проконсультуватися з фахівцями, які підберуть найбільш підходящий варіант, враховуючи всі особливості робочого процесу. Життя і здоров'я людини - найцінніше! Не економте на безпеці та дотримуйтесь законів і нормативів!