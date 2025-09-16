"Я просто хотіла орендувати квартиру надовго": так виникла ідея проєкту XMetr

А чи бувало у вас так, що пошук житла тягнувся тижнями, а результату — нуль? Оголошення без деталей і фото, незрозуміло навіть, чи квартира існує.

Світ постійно змінюється: люди переїжджають через роботу, навчання чи особисті причини. Останні роки до цього додалися ще й перенесення бізнесів та вимушена міграція через війну. У підсумку мільйони людей шукають житло, яке можна зняти надовго й без зайвих проблем.

Замість простого пошуку люди стикаються з плутаниною, мовним бар’єром і навіть труднощами у тому, щоб знайти контакти власника.

Як усе почалося

XMetr став реакцією на цю проблему. Це проєкт з українським корінням, який від початку створювався як міжнародний сервіс. Вже сьогодні на платформі — тисячі перевірених оголошень у різних країнах і ця кількість щоденно зростає. Від самого початку хотілося зробити сервіс зручним для всіх: студента у Варшаві, сім’ї в Бухаресті чи цифрового кочівника в Барселоні. Бо міграція сьогодні — не виняток, а щоденна реальність.

"Шукати квартиру в оренду для мене завжди було стресом. Відкриваєш десятки сайтів і груп — а там хаос. Подекуди ще й вимагають гроші, щоб отримати контакт орендодавця. Хотілося простого сайту, на якому легко можна знайти хороше житло. У якийсь момент я зрозуміла: це проблема не лише моя, а глобальна. Так з’явилася платформа XMetr — довгострокова оренда квартир, що робить пошук житла простим, швидким і зрозумілим", — розповідає засновниця проєкту Марина Демянчук.

Як ми спростили пошук квартири

У сервісі прибрали все зайве й залишили тільки те, що справді важливо:

зручні фільтри — можна відразу знайти мебльовану квартиру, "pet-friendly", із включеними комунальними чи напряму від власника;

відкриті контакти без комісій і додаткових оплат;

багатомовні оголошення з автоматичним перекладом;

детальна інформація про район: парки, кафе, безпека та рівень шуму;

рубрика "Житлові комплекси" — дозволяє дізнатися більше про сам будинок, його інфраструктуру та почитати відгуки.

Що далі?

XMetr — це не ще один сайт з оголошеннями. Це платформа, яка прибирає безлад із довгострокової оренди й робить пошук житла зручним і зрозумілим.

Наша мета — щоб у будь-якому місті світу людина могла відкрити XMetr і за кілька хвилин знайти потрібне житло. Уже в найближчі роки ми плануємо стати сервісом, який задає нові стандарти на ринку довгострокової оренди.

Досить витрачати тижні на безрезультатний пошук. Знайдіть квартиру для себе — або розмістіть оголошення на платформі вже сьогодні.