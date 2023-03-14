Як купити криптовалюту: надійні обмінники та біржі?

Криптовалюта – це цифровий актив, який кимось сприймається золотою жилою, а кимось – фінансовою пірамідою. Але як би там не було, за роки розвитку з'явилося понад 7000 різних криптовалют, що свідчить про розвиток ринку та популярність.

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Криптовалюта – це цифровий актив, який кимось сприймається золотою жилою, а кимось – фінансовою пірамідою. Але як би там не було, за роки розвитку з'явилося понад 7000 різних криптовалют, що свідчить про розвиток ринку та популярність.

Разом з розвитком криптовалюти з'явилася велика кількість обмінників, криптовалютних бірж та інших обмінних сервісів. Така різноманітність суттєво ускладнила вибір для звичайного користувача. Ускладнює вибір велика кількість реклами, через які можна потрапити на шахраїв, які прагнуть отримати особисту та платіжну інформацію користувача. Важливо відповідально ставитись до вибору обмінного сервісу.

Оптимальним рішенням для вибору сервісу будуть спеціалізовані моніторингові сервіси – Bestchange, Scanbit, ExchangeSumo. Серед них сервіс Bestchange – це найбільший агрегатор, який найдовше знаходиться на ринку. Але найоптимальнішим вибором для українського користувача стане рейтинг обмінників Scanbit. Його особливість – повна орієнтація на українських прихильників криптовалюти, які шукають відповідний сервіс. Розглянемо ТОП-10 сервісів, які пропонує моніторинг.

ТОП-10 сервісів для купівлі криптовалюти

Усього послуги для обміну криптовалюти можна розділити на 2 великі категорії - онлайн-обмінники та криптовалютні біржі. Обмінники мають простий функціонал, часто не вимагають реєстрацію та верифікацію. Криптовалютні біржі – це функціональні ресурси, які складні для новачків. Розглянемо 5 обмінників та 5 криптовалютних бірж з моніторингу Scanbit.

Назва Тип Оцінка Changeit Обмінник 61 Btcbit.net Обмінник 57 Cashflow.best Обмінник 52 AnyExchange Обмінник 52 Crybex Обмінник 52 ByBit Біржа 80 Binance Біржа 78 WhiteBit Біржа 75 Coinbase Біржа 74 Huobi Біржа 72

1. Changeit

Changeit – сервіс обміну основних криптовалют, який стабільно працює з усіма банками України. Працює з 2018 року і за час діяльності набув позитивної репутації серед користувачів. Пропонує клієнтам виключно вигідний курс без прихованих комісій та платежів, зручність проведення платежів, високу швидкість транзакцій та анонімність.

Для проведення обміну криптовалюти необов'язково проходити реєстрацію та верифікацію. Працює цілодобова служба підтримки, яка допоможе вирішити будь-які складнощі під час проведення обміну. Сервіс продовжує розвиватися, щоб тішити користувачів висококласним сервісом.

2. Btcbit.net

Btcbit.net – це ще один молодий обмінник криптовалют, який розпочав роботу у 2018 році в Польщі. Пропонує своїм клієнтам обмін усіх популярних криптовалют. Подобається клієнтам тим, що чітко прописані всі ліміти, комісії та умови угод – повна прозорість свідчить про чесність сервісу.

Обмін здійснюється автоматично, що гарантує високу швидкість транзакцій. Зручний офіційний сайт, на якому може розібратися навіть новачок. Сучасний захист забезпечує безпечне проведення всіх обмінних операцій. Потішать користувачів великі ліміти на обмін.

3. Cashflow.best

Cashflow.best – це онлайн-обмінник для проведення безпечних, швидких та вигідних операцій з продажу/купівлі криптовалют. Працює з 2016 року та продовжує розвиватися. Пропонує вигідний курс на всі запропоновані монети без прихованих платежів та невеликою комісією.

Великі резерви, з якими можна завжди ознайомитись безпосередньо на офіційному сайті. Використовуються виключно передові технології забезпечення безпеки під час проведення платежів. Кваліфікована та оперативна технічна підтримка допоможе вирішити будь-які проблеми.

4. AnyExchange

AnyExchange – онлайн-обмінник, який підходить для обміну криптовалюти та електронних валют. Сервіс створений спеціалізованими розробниками, що позитивно позначилося на якості послуг, що надаються. Обмін здійснюється в автоматичному режимі, тому працює цілодобово та займає мінімум часу.

Користувачам доступно понад 100 різних торгових пар. Вся особиста та платіжна інформація надійно захищена від третіх осіб. Особливістю сервісу і те, що вся криптовалюта обов'язково перевіряється на «чистоту». Працює цілодобова служба підтримки, яка дозволяє оперативно вирішувати будь-які питання. Сервіс працює абсолютно з будь-якими сумами.

5. Crybex

Crybex – сервіс для проведення швидкого та вигідного обміну криптовалют, який працює у ніші з 2015 року. Історія сервісу починалася ще з офлайн-обмінника, де набув позитивної репутації, тому при появі в інтернеті швидко знайшов армію шанувальників. Пропонує вигідні умови для обміну без прихованих комісій та додаткових платежів.

Процес обміну криптовалюти займає трохи більше 30 хвилин, незалежно від напрямку. Є досить велика кількість резервів у всіх напрямках. Для постійних клієнтів передбачено гнучкі умови. Співпраця з біржею Binance свідчить про надійність та безпеку сервісу.

6. ByBit

ByBit – це криптовалютна біржа, яка розпочала діяльність у 2018 році та основний офіс розташований в ОАЕ. За час існування вдалося стати однією з найшанованіших криптовалютних бірж з армією шанувальників понад 10 мільйонів користувачів.

Цьому сприяє те, що застосовуються виключно передові, безпечні та зручні рішення у криптовалютній індустрії. Функціонал актуальний для інституційних та роздрібних трейдерів. Встановлено торговий двигун, який здатний проводити обробку до 135 000 транзакцій на секунду. Є окремий мобільний додаток, призначений для операційної системи iOS та Android. Приваблива бонусна політика.

7. Binance

Binance – найвідоміша криптовалютна біржа, де ви зможете не тільки купити криптовалюту, але також повноцінно торгувати, вчитися, аналізувати та багато іншого. Підтримує понад 280 криптовалютних пар, серед яких ви знайдете відповідне рішення для себе. Є можливість купівлі у гривні, тож не потрібно витрачатися на додаткові комісії.

Має низькі торгові комісії для вигідних транзакцій. Є не тільки десктопна версія, а й мобільний додаток для торгівлі за допомогою мобільних пристроїв. Все це сприяє тому, що криптовалютна біржа буде чудовим вибором не тільки для просунутих користувачів, а й для новачків. Є російськомовна служба підтримки.

8. WhiteBit

WhiteBit – це найбільша криптовалютна біржа, яка орієнтована на європейський ринок. Розпочала діяльність компанія у 2018 році. Творці з України подбали про те, щоб біржа мала зручний інтерфейс, з яким може розібратися не тільки досвідчений користувач, а й новачок.

Всього на сайті представлено понад 400 торгових пар, тому гарантовано знайдете підходящий варіант для себе. Має просту реєстрацію. Низькі торгові комісії роблять обмін криптовалюти вигіднішим. Є спеціально розроблена мобільна програма, в якій доступні всі основні опції. Має високий рівень безпеки. Є цікаві додаткові послуги.

9. Coinbase

Coinbase – це біржа криптовалют, яка з'явилася ще 2012 року з головним офісом у Каліфорнії. Пропонує клієнтам широкий вибір валютних пар. Важливо, що є гарантії для користувачів, які зберігають криптовалюту на гаманцях криптовалютної біржі. Існує реферальна програма для пасивного заробітку.

Є можливість випуску фізичної карти дебету. Передбачено цілодобову службу підтримки клієнтів. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс гарантує максимальну простоту купівлі криптовалют та виведення коштів. Є мобільний додаток для різних операційних систем.

10. Huobi

Huobi – це китайська криптовалютна біржа, яка стане чудовим вибором для новачків та досвідчених користувачів. Має просту процедуру реєстрації та верифікації, що займає мінімум часу.

Деякі функції доступні без підтвердження особистості, що може гарантувати жодна інша біржа. Представлений широкий вибір сервісів для успішної та комфортної торгівлі. Має відносно низькі комісії з гнучкою системою нарахування. Є мобільний додаток для торгівлі зі смартфонів та планшетів.

Кожен із представлених сервісів є надійним, чесним та безпечним. Ви також можете самостійно вибрати відповідний сервіс через моніторинг Scanbit, оцінивши всі важливі для вас критерії.