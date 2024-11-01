Як купити смартфон з початкового сегмента і не помилитися: вибираємо нормальний ультрабюджетник

Зайшовши на сторінку https://androprice.com.ua/ , можна побачити, що в наявності багато мобільних пристроїв від різних виробників. Але переважає середньорівневий і флагманський сегмент. Як же бути, якщо потрібно максимально заощадити, придбати девайс для дитини або літньої людини?

У статті розповімо, які смартфони купити з ультрабюджетної категорії, щоб був яскравий екран, адекватний процесор і нормальні камери. Орієнтовна ціна – до 9 000 грн.

Три найкращі ультрабюджетники від Xiaomi, Realme і Motorola

Королі бюджетного сегмента – це три китайські красені Сяомі, Реалмі та Моторола. Тож гідні моделі шукатимемо в їхньому асортименті.

Актуальна новинка – Xiaomi Redmi 13

Xiaomi Redmi 13

Відрізняється привабливим дизайном і скляним корпусом. Щоправда, грані вже пластикові. Завезли навіть вологозахист IP53. IPS-екран діагоналлю 6.79 дюймів яскравий і барвистий: з роздільною здатністю 1080 x 2460 пікселів і частотою оновлення 90 Гц.

Процесор Mediatek Helio G91 Ultra, звісно, не флагманського рівня, але додатки відкриваються швидко, інтерфейс спритний і плавний. Якщо пристрій купується для месенджерів, перегляду відео та вебсерфінгу – питань до продуктивності не буде.

Оптимальна за ціною модифікація з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. Виробник залишив слот microSDXC. Вагомий плюс – актуальна операційна система Android 14 з прошивкою HyperOS.

Основна камера на 108 Мп: її можливостей достатньо для аматорської зйомки. Ультраширика немає, як і запису відео з 60fps. Аудіоджек на місці, підійде любителям дротових навушників. Акумулятор на 5030 мАг, як у дорожчих моделей.

Компактний і симпатичний – Realme C21

Realme C21

Девайс повністю виконаний із пластику, зате радують відносно невеликі розміри і вага. Фронтальна камера поміщена в краплеподібний виріз. IPS-дисплей діагоналлю 6.5 дюймів з роздільною здатністю 720 x 1600 точок. Те, що відбувається на екрані, добре видно.

Чипсет Mediatek Helio G35 підійде тільки для простих ігор і повсякденних завдань. Радимо версію на 4/64 ГБ, менше брати не варто. Якщо пам'яті виявиться мало, можна встановити карту microSDXC.

Камера Realme C21 проста і тільки для аматорських фото: основна роздільною здатністю 13 Мп, макро і датчик глибини по 2 Мп. Фронтальна на 5 Мп. Скромно, але користуватися можна. Зате за автономністю не поступається дорогим апаратам завдяки ємності 5000 мАг.

Стильний і продуктивний – Motorola G24

Motorola G24

Бренд Моторола, який полюбився багатьом, вигідно продемонстрував себе в бюджетному сегменті. Цей смартфон з 6.56-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 720 x 1612 точок і частотою оновлення 90 Гц. Корпус пластиковий, але дизайн виконаний цікаво, особливо блок камер. Фіолетове забарвлення свіже і цікаве.

Процесор Mediatek Helio G85 працює без зависань, лагів і вильотів. З коробки встановлений новітній Андроїд 14, а модифікації 4/128 ГБ вистачить для повноцінної експлуатації. 50-мегапіксельна основна камера просто нормальна. Батарея ємністю 5000 мАг.

В ультрабюджетній категорії можна відшукати ще багато гідних варіантів. Вищеописані смартфони стабільно працюють і тримають заряд до півтора дня. Користуватися ними просто і приємно, а ціна не вдарить по кишені.