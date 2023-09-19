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Як оформити погашення кредиту онлайн на сайті city24.ua

Як оформити погашення кредиту онлайн на сайті city24.ua

Сьогодні дата погашення кредиту, а ви згадали про це пізно ввечері, коли банк уже закрився? На допомогу прийде система прийому онлайн-платежів City24. Сервіс працює в режимі 24/7, тож дозволить своєчасно погасити заборгованість, уникнувши пені.

Компанія Сity24 займає одне з провідних місць в Україні серед систем прийому онлайн-платежів. Мережа налічує понад 20 тисяч терміналів самообслуговування, розташованих у 2 тисячах населених пунктів України. Здійснити платіж можна і з офіційного сайту city24.ua у будь-який час, навіть не виходячи з дому. Система дозволяє:

  • внести черговий внесок за кредитним договором;
  • сплатити штраф порушення ПДР;
  • поповнити мобільний телефон, рахунки у провайдерів інтернету та телебачення;
  • сплатити комунальні послуги;
  • купити квитки;
  • провести оплату податків та регулярні платежі до бюджету.

Загалом компанія пропонує понад 3 тисячі послуг. Щоб ними скористатися з комп'ютера або мобільного телефону, необхідно мати стійкий інтернет-зв'язок або близько фірмовий ПТКС City24 і необхідну суму на банківській карті. У терміналах самообслуговування (ПТКС) можна проводити оплату готівкою або за допомогою банківської картки.

Як сплатити кредит на сайті city24.ua

Для погашення кредиту зареєструватись на офіційному веб-ресурсі не обов'язково. Сплата боргових зобов'язань провадиться за таким алгоритмом:

  1. У вертикальному меню зліва вибрати пункт «Кредитні організації» або «Банки та фінансові послуги», у списку, що відкрився, знайти потрібну установу і натиснути на неї.
  2. Ввести всі дані, які потрібні для авторизації. Для різних кредитних організацій список даних дещо відрізняється. Серед них можуть бути: сума погашення, номер кредитного договору, номер телефону, на який зареєстровано позику.
  3. Можна скористатися методом оплати Apple Pay/Google Play або вручну ввести номер картки, термін дії та CVV банківської картки та натиснути «Оплатити». Якщо ж у списку банків та кредитних організацій, запропонованих системою, потрібної назви не знайдеться, потрібно повернутися на головну сторінку та здійснити погашення кредиту за реквізитами: IBAN чи ЄДРПОУ.

Які переваги платіжного онлайн-сервісу

Усім, хто ще не скористався послугами City24, доцільно проаналізувати вигоди, які можна отримати, сплачуючи боргові зобов'язання онлайн. Для всіх своїх клієнтів система забезпечує:

  • абсолютну конфіденційність платіжних даних за рахунок використання сучасних протоколів шифрування;
  • можливість проводити термінові платежі у будь-який час доби без свят та вихідних;
  • низька комісія;
  • швидке оформлення платежу з мінімальною кількістю даних, які необхідно вказати;
  • економію особистого часу.

Інтерфейс сайту компанії максимально простий та інтуїтивно зрозумілий. На погашення кредиту доведеться витратити менше ніж три хвилини особистого часу.