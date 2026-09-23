Як перенести великі відеофайли зі смартфона на комп’ютер

Після відпустки кілька довгих роликів можуть зайняти значну частину пам’яті телефона. Перед новою зйомкою їх зручно перенести на комп’ютер для зберігання й монтажу. Для відзнятого на 15 Про Макс матеріалу можна використати дротове з’єднання, перевіривши копії до очищення медіатеки. Варто заздалегідь визначити обсяг матеріалу й підготувати папку для його збереження.

Кабель, порт і вільне місце на диску

Смартфон iPhone 15 Pro Max підтримує USB 3 зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Для такого з’єднання потрібні відповідний кабель і порт комп’ютера. Роз’єм USB-C використовується в аксесуарах із різними можливостями передавання. Перед підключенням варто перевірити характеристики й підготувати місце для великих файлів:

кабель із підтримкою даних та потрібної швидкості USB 3;

вільний порт без ненадійного перехідника або пошкодженого контакту;

достатньо місця на диску для всіх вибраних роликів;

підключення ноутбука до живлення на час тривалого копіювання.

Відео ProRes займає значно більше місця, ніж звичайний запис HEVC. Обсяг матеріалів варто оцінити до запуску імпорту, залишивши запас для монтажу. Якщо в пам’яті телефона є лише оптимізовані версії з iCloud, оригінали потрібно попередньо завантажити. Для передавання на Windows це особливо важливо перевірити заздалегідь.

Файл може копіюватися повільніше за максимальну швидкість порту через можливості накопичувача чи кабелю. Потрібно дочекатися завершення процесу й не роз’єднувати пристрої під час передавання. Якщо підключення переривається, варто перевірити інший справний провід або порт.

Копіювання оригіналів та перевірка результату

На Mac імпорт можна виконати через програму Фото. Після підключення потрібно розблокувати смартфон і підтвердити довіру до власного комп’ютера, якщо з’явиться відповідне повідомлення. Далі варто вибрати матеріали та місце їх збереження. На Windows потрібно встановити Apple Devices і виконати імпорт у програмі Фотографії.

Готові копії потрібно відкрити безпосередньо з папки або медіатеки на комп’ютері. Варто перевірити початок, середину й завершення довгого запису та прослухати звук. Якщо відео не відтворюється, причина може бути в підтримці формату програвачем. До з’ясування цього питання початковий файл на телефоні має залишатися недоторканим.

Для важливих матеріалів корисно зробити додаткову копію на окремому носії. Після перевірки можна прибирати з телефона лише ті ролики, які вже збережені й відкриваються. За ввімкнених Фото iCloud видалення поширюється на синхронізовані пристрої. Самостійний архів потрібно тримати поза цією медіатекою.

Очищати пам’ять телефона варто після перевірки перенесених оригіналів і другої незалежної копії. Кабель для даних із comfy.ua зручно залишити біля комп’ютера, щоб наступного разу почати передавання одразу після повернення додому.