Як перестати губити повідомлення із соцмереж та месенджерів? Рішення від української CRM - KeyCRM

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Більшість клієнтів надають перевагу месенджерам і соцмережам для спілкування з брендами. Текстові повідомлення – це не тільки швидко, а й зручно запитати про товар, уточнити розмір чи умови оплати.

15-30 хвилин – середній час відповіді в соціальних мережах, на який розраховує потенційний покупець.

Але що робити менеджеру, коли магазин вже набув популярності й на нього щохвилини падають запити з різних джерел? Як витримувати лавину повідомлень, реагувати вчасно та якісно обробляти замовлення?

Відповідь проста – підключити CRM-систему з уже вбудованими модулями соціальних мереж та месенджерів.

Чати у вікні СRM: новий погляд на звичні комунікації

Українська CRM – KeyCRM одна з перших на ринку презентувала офіційну інтеграцію з Instagram. Користувачі бачать у системі повідомлення з директу, коментарі під постами, та навіть реакції та взаємодії зі сторіс.

«Для нас критично важлива інтеграція з Інстаграм, бо 70-90% продажів приносить саме це джерело. Після того, як ми перенесли процеси в KeyCRM, команді стало зручно вести переписки та розбивати через канбан діалоги відповідно до воронки продажів», - Андрій Шулик, бренд дизайнерського одягу Impact

В розділ Чати з’являються всі повідомлення не лише з Instagram, але й з Facebook Messenger, Telegram та Viber (включаючи особисті номери), а також імейли. Всі інтеграції працюють якісно, не відвалюються. Доступні для користування будь-якої кількості менеджерів з вашої команди БЕЗ доплат.

Що дає рішення від української CRM - KeyCRM?

1. Вся комунікація з клієнтами в одному вікні.

Діалоги месенджерів і соцмереж (Instagram, Viber, Telegram, Facebook Messenger), а також повідомлення з маркетплейсів OLX та Rozetka автоматично підтягуються в інтерфейс KeyCRM. Налаштування прості, за інструкцією.

2. Легка робота з діалогами та створення заявки, замовлення прямо з чату

В системі є все для зручної переписки з клієнтами: відправка аудіо-файлів, відео, зображень, голосових повідомлень, цитування у відповідь. Видно скільки повідомлень потребують відповіді, працює автоматичний розподіл між менеджерами, подальше створення заявки прям з чату та ведення по воронці продажів.

3. Загальний контроль за командою

Керівник може перевірити дотримання скриптів, налаштувати шаблони відповідей. Перенесення процесів в CRM дозволяє НЕ надавати працівникам фізичний доступ до акаунтів – максимум безпеки для власника бізнесу.

4. Привʼязка повідомлень із різних каналів до одного покупця

Завдяки KeyCRM всі діалоги з різних джерел підвʼязуються в єдину картку клієнта, в якій завжди зберігається повна інформація. При необхідності можна додавати кастомні поля.

5. Збір аналітики по чатах

Автоматично формуються діаграми зі статистичними даними – від кількості діалогів до того, як швидко відповідає менеджер та вирішує задачу.

Губити повідомлення та тонути в переписках – це про відсутність якісно побудованих процесів.

Налаштуйте взаємодію з вашими клієнтами в KeyCRM вже сьогодні. До 30 днів безкоштовно після реєстрації.