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Як перестати губити повідомлення із соцмереж та месенджерів? Рішення від української CRM - KeyCRM
Більшість клієнтів надають перевагу месенджерам і соцмережам для спілкування з брендами. Текстові повідомлення – це не тільки швидко, а й зручно запитати про товар, уточнити розмір чи умови оплати.
15-30 хвилин – середній час відповіді в соціальних мережах, на який розраховує потенційний покупець.
Але що робити менеджеру, коли магазин вже набув популярності й на нього щохвилини падають запити з різних джерел? Як витримувати лавину повідомлень, реагувати вчасно та якісно обробляти замовлення?Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відповідь проста – підключити CRM-систему з уже вбудованими модулями соціальних мереж та месенджерів.
Чати у вікні СRM: новий погляд на звичні комунікації
Українська CRM – KeyCRM одна з перших на ринку презентувала офіційну інтеграцію з Instagram. Користувачі бачать у системі повідомлення з директу, коментарі під постами, та навіть реакції та взаємодії зі сторіс.
«Для нас критично важлива інтеграція з Інстаграм, бо 70-90% продажів приносить саме це джерело. Після того, як ми перенесли процеси в KeyCRM, команді стало зручно вести переписки та розбивати через канбан діалоги відповідно до воронки продажів», - Андрій Шулик, бренд дизайнерського одягу Impact
В розділ Чати з’являються всі повідомлення не лише з Instagram, але й з Facebook Messenger, Telegram та Viber (включаючи особисті номери), а також імейли. Всі інтеграції працюють якісно, не відвалюються. Доступні для користування будь-якої кількості менеджерів з вашої команди БЕЗ доплат.
Що дає рішення від української CRM - KeyCRM?
1. Вся комунікація з клієнтами в одному вікні.
Діалоги месенджерів і соцмереж (Instagram, Viber, Telegram, Facebook Messenger), а також повідомлення з маркетплейсів OLX та Rozetka автоматично підтягуються в інтерфейс KeyCRM. Налаштування прості, за інструкцією.
2. Легка робота з діалогами та створення заявки, замовлення прямо з чату
В системі є все для зручної переписки з клієнтами: відправка аудіо-файлів, відео, зображень, голосових повідомлень, цитування у відповідь. Видно скільки повідомлень потребують відповіді, працює автоматичний розподіл між менеджерами, подальше створення заявки прям з чату та ведення по воронці продажів.
3. Загальний контроль за командою
Керівник може перевірити дотримання скриптів, налаштувати шаблони відповідей. Перенесення процесів в CRM дозволяє НЕ надавати працівникам фізичний доступ до акаунтів – максимум безпеки для власника бізнесу.
4. Привʼязка повідомлень із різних каналів до одного покупця
Завдяки KeyCRM всі діалоги з різних джерел підвʼязуються в єдину картку клієнта, в якій завжди зберігається повна інформація. При необхідності можна додавати кастомні поля.
5. Збір аналітики по чатах
Автоматично формуються діаграми зі статистичними даними – від кількості діалогів до того, як швидко відповідає менеджер та вирішує задачу.
Губити повідомлення та тонути в переписках – це про відсутність якісно побудованих процесів.
Налаштуйте взаємодію з вашими клієнтами в KeyCRM вже сьогодні. До 30 днів безкоштовно після реєстрації.