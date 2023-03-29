Як правильно придбати авто з пробігом?

В Україні авто з пробігом користуються набагато більшим попитом, ніж нові. Це й не дивно, адже у країні війн, а ціна вживаних транспортних засобів привабливіша.

В Україні авто з пробігом користуються набагато більшим попитом, ніж нові. Це й не дивно, адже у країні війн, а ціна вживаних транспортних засобів привабливіша. При цьому їх стан може бути досить непоганим, а у деяких випадках, навіть чудовим. Але для того, щоб купівля автомобіля з пробігом була вдалою, спеціалісти рекомендують дотримуватись певних правил під час вибору та перевірки.

Де обирати авто з пробігом?

Сучасні продавці авто розділені на дві категорії – власників та тих, хто заробляє на продажу чужої техніки. Працювати з першими, зазвичай, простіше, адже власник не так вправно ховає недоліки та швидше погоджується «скинути» ціну. Але й з сучасними «перекупами» не все так погано. Майданчики, які піклуються про свій імідж, все рідше обманюють клієнтів, адже від відгуків покупців залежить їх майбутнє. Обирати автомобіль краще в інтернеті. Для цього існує декілька можливостей.

Одним з найцікавіших варіантів є ресурс auto.ria. Тут все побудовано таким чином, щоб зробити пошук максимально комфортним та безпечним. Обрати авто можна за допомогою фільтрів марки та моделі, року випуску, модифікації двигуна та кузова, ціни тощо.

Підібрати непоганий варіант можна й на ОЛХ. Більша частина оголошень на цьому ресурсі – від власників авто. При цьому кількість шахраїв тут теж багато, тому працювати з майданчиком слід обережно.

На що звертати увагу при огляді?

Автомобіль обрано і тепер потрібно переконатись в тому, що його справжній технічний стан відповідає інформації, розміщеній продавцем на сайті. Що перевіряти? Відповідь однозначна – все, що можна оглянути, перевірити та прослухати.

Двигун

Почати краще з огляду двигуна. Добре, якщо він не буде ретельно вимитим, адже в такому випадку можна з легкістю виявити будь-які підтікання. Запускаємо двигун та прислуховуємось. Сторонні звуки відсутні? Чудово! Додатково слід перевірити рівень та стан масла, оглянути вихлопну трубу, перевірити свічки. Це допоможе з’ясувати, чи «бере» двигун масло.

Кузов

Його необхідно оглянути на предмет корозії, вм’ятин та інших пошкоджень. Ретельно слід перевірити пороги, зазирнути під днище, заглянути під арки, адже саме в цих місцях метал руйнується в першу чергу. Обов’язково потрібно перевірити авто на ДТП. Зробити це можна за допомогою спеціального пристрою – товщиноміру, який вимірює товщину шару фарби. Зазвичай, заводське фарбування має товщину 90-160 мкм. Якщо показник перевищує 200 мкм – машина перефарбована.

Додатково слід перевірити стан світлотехніки, тобто чи всі фари, габаритні вогні та стоп-сигнали працюють. Стан підвіски та ходової можна оцінити під час поїздки, звернувши увагу на те, чи уводить авто в бік та, чи відсутні сторонні звуки.

Як і де правильно переоформити б/в авто?

Найкращим варіантом переоформлення авто є звернення до Сервісного центру МВС. Для проведення перереєстрації при собі необхідно мати наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код продавця та покупця;

свідоцтво про реєстрацію ТС;

довіреність, якщо продавець не є власником.

В Сервісному центрі необхідно пройти експертизу та здійснити оплату належних зборів. Слід зазначити, що останнім часом процедуру переоформлення значно спрощено, тому витратити на неї потрібно буде не більше години.

Ще один варіант – складання нотаріального доручення.

ТОП 5 речей, які потрібно зробити з авто з пробігом після покупки

Навіть якщо здалося, що куплене авто з пробігом перебуває у гарному стані, є речі, які необхідно обов’язково зробити після покупки.

Заміна масла та фільтрів – дасть змогу не хвилюватися через пробіг та почати відлік з «чистого аркуша». Для цього слід обрати для заміни якісні фільтруючі елементи. Важливіше за все зупинитись на хорошому масляному фільтрі аби подовжити термін роботи двигуна.

обрати для заміни якісні фільтруючі елементи. Важливіше за все зупинитись на хорошому масляному фільтрі аби подовжити термін роботи двигуна. Шиномонтаж – недорога, але дуже важлива процедура. Необхідна вона для того, щоб попередити завчасний знос шин та виключити відведення машини в бік під час руху.

Повна хімчистка салону – це не тільки комфорт, а й безпека. Професіональна обробка позбавить авто від бруду, неприємних запахів, грибка та патогенної флори.

Комплексна мийка, проведена професіоналами – можливість зробити зовнішній вигляд транспортного засобу дійсно привабливим.

Загальна діагностика двигуна ходової та підвіски – запорука безпеки на дорозі. На авто, оснащених ременем ГРМ, цю деталь після купівлі авто краще за все замінити.

Довіряти огляд автомобіля після покупки та проведення профілактичних робіт слід тільки фахівцям.