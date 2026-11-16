Як розрахувати реалістичний бюджет ремонту квартири

Кошторис, який на старті здавався вичерпним, зазвичай зростає на 15–30% ще до завершення чорнових робіт. Причина рідко в недобросовісних майстрах: просто частину витрат не врахували на етапі планування. Щоб цього уникнути, варто з першого дня працювати з детальним розрахунком, а для швидкої орієнтовної оцінки скористатися калькулятором ремонту від RBK Kronos . У цій статті розглянуто, з чого складається бюджет і як залишити в ньому запас на непередбачувані ситуації.

З яких статей складається кошторис ремонту

Бюджет ремонту складається з кількох груп витрат, і кожну слід рахувати окремо. Якщо змішати їх в одну суму, втрачається контроль над тим, куди йдуть гроші. Основні складники:

демонтажні роботи та вивезення будівельного сміття;

чорнові роботи: вирівнювання стін і підлоги, стяжка, електрика, сантехніка;

чистове оздоблення: фарбування, плитка, підлогове покриття, стелі;

чорнові та оздоблювальні матеріали;

двері, вікна, сантехнічні прилади, освітлення;

меблі та техніка, якщо вони входять у загальний бюджет.

Окремим рядком варто закласти доставку, підйом матеріалів на поверх і оренду інструменту. Ці дрібні позиції разом нерідко складають кілька відсотків від загальної суми.

Як визначити обсяг робіт до початку ремонту

Точність кошторису залежить від точності замірів. Спершу потрібно зафіксувати площу підлоги, стін і стелі кожної кімнати, висоту приміщень, кількість віконних і дверних прорізів. Площу стін, яку потрібно обробити, рахують за периметром і висотою, віднімаючи площу прорізів.

Далі слід оцінити стан основи. Нерівні стіни, старе проведення, застарілі труби, сліди вологи суттєво змінюють обсяг чорнових робіт. Для вторинного житла бажано запросити майстра на огляд ще до складання кошторису: прихований дефект, виявлений посеред ремонту, коштує дорожче, ніж той самий дефект, врахований заздалегідь.

Як порахувати вартість матеріалів і робіт

Для матеріалів використовують просту формулу: площа поверхні, помножена на норму витрат, плюс запас на підрізання та брак. Для плитки та ламінату запас зазвичай становить 10–15%, для шпалер і фарби — 5–10%. Норми витрат вказані на упаковці, тож орієнтуватися варто на дані конкретного виробника.

Вартість робіт розраховують за одиницею виміру: квадратний метр, погонний метр або штука. Перед підписанням договору корисно зібрати щонайменше три кошториси від різних бригад і порівняти не лише підсумкові суми, а й перелік позицій. Якщо в одному кошторисі немає стяжки чи підготовки стін, а в іншому вони є, різниця в ціні буде оманливою.

Резервний фонд і поетапне планування

Резерв у розмірі 10–20% від кошторису — стандартна практика у ремонті. Він покриває зміну цін на матеріали, додаткові роботи та рішення, які змінюються в процесі. Для квартир у старих будинках резерв краще збільшити до верхньої межі.

Допомагає й розбивка бюджету за етапами. Спочатку фіксують суму на чорнові роботи й комунікації, потім на оздоблення, наприкінці — на меблі й декор. Так простіше побачити, на якому кроці витрати вийшли за план, і вчасно скоригувати вибір матеріалів на наступних етапах.

Типові помилки, що роздувають бюджет

Найчастіше кошторис збільшують зміни проєкту посеред ремонту: перенесення розеток, перепланування, заміна вже закупленого матеріалу. Кожна така правка тягне за собою переробку виконаних робіт.

Друга поширена причина — закупівля матеріалів без точного розрахунку. Надлишок залишається невикористаним, а нестача змушує докуповувати іншу партію, яка може відрізнятися за відтінком. Третя — відсутність письмового кошторису та акта виконаних робіт, через що важко довести, що саме входило в узгоджену суму.

Підсумок

Реалістичний бюджет ремонту будується на точних замірах, детальному переліку робіт, перевірених нормах витрат матеріалів і резервному фонді. Чим докладніше розписано кожну статтю на старті, тим менше сюрпризів чекає на фінішній прямій. Розпочніть із орієнтовного розрахунку, уточніть його після огляду квартири майстром і зафіксуйте остаточну суму в договорі.