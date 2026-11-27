Для цеху металоконструкцій чи підрядника, який монтує каркаси, закупівля профільних труб — регулярна операція. Помилки тут рідко стосуються самого металу. Частіше проблеми виникають через невдало обрану довжину, відсутність місця для розвантаження або плутанину з одиницями розрахунку, і кожна з них забирає час у виробництва.

Метри чи тонни

Коли труби профільні замовляють невеликими партіями, їх зручно рахувати в погонних метрах, а оптові обсяги — у тоннах. Щоб перейти від одних одиниць до інших, потрібна маса метра конкретного типорозміру. Орієнтовно метр труби 40×40×2 мм важить близько 2,3 кг, а 80×80×4 мм — приблизно 9,3 кг. Отже, у тонні першого профілю понад 400 м, а другого — лише близько 108 м.

У комерційній пропозиції попросіть указати, за яким принципом виставлено ціну. Якщо один постачальник рахує за метр, а інший — за тонну, порівнювати їх без перерахунку некоректно. Також уточніть, чи враховано в ціні порізку, доставку й розвантаження, адже саме ці позиції часто змінюють підсумкову суму рахунку.

Шість чи дванадцять метрів

Для виробництва довжина заготовок впливає і на відходи, і на логістику. Перерізи до 60×40 мм постачають по 6 м, від 80×60 мм — по 12 м, а розміри 60×60 і 80×40 мм доступні в обох варіантах. Довгий метал скорочує кількість стиків, але потребує відповідного транспорту та простору для маневрування.

Обираючи довжину, зіставте її з розмірами деталей. Якщо стійка навісу має 3 м, із шестиметрового прута вийде дві заготовки з мінімальними втратами на різ. Для деталей завдовжки близько 4 м варто розглянути дванадцятиметрову трубу, врахувавши припуск на різання під час складання карти розкрою. Для деталей різної довжини складають карту розкрою, щоб обрізки йшли на дрібні елементи, наприклад, розпірки чи косинки.

Підготовка до приймання партії

Розвантаження довгомірного металу варто продумати ще до відправлення машини. Перед поставкою перевірте кілька моментів:

чи зможе транспорт із 12-метровим вантажем під’їхати до місця складування;

яким способом знімати пакети — краном, маніпулятором чи вручну;

де розмістити труби, щоб вони лежали рівно на підкладках, а не на ґрунті;

хто звірятиме кількість і типорозміри з накладною.

Якщо площадка обмежена, можна домовитися про партійні поставки під графік виробництва. Тоді на складі не накопичується зайвий запас, а метал не лежить просто неба тижнями. Для регулярних закупівель зручно погодити з постачальником типові позиції та обсяги на місяць наперед, тоді менеджер заздалегідь зарезервує потрібний метал.

Різання та супутні позиції

На металоцентрах Vartis трубу можуть порізати болгаркою під потрібну довжину, тож частину розкрою зручно перенести на етап відвантаження. Разом із профілем часто беруть пластикові заглушки для торців — вони захищають внутрішню порожнину від вологи та сміття.

Якщо конструкція працюватиме на вулиці, уточніть, чи потрібна оцинкована труба, чи достатньо пофарбувати чорний метал після складання. Окремо варто домовитися про маркування пакетів за типорозмірами — так на виробництві не доведеться сортувати труби перед розкроєм.