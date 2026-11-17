Сучасні виробники пропонують шуруповерти з різними характеристиками. Наприклад, для збирання меблів вистачить компактної моделі, а монтаж дерев'яного каркаса вимагає більшого крутного моменту і ємного акумулятора. Вдало підібраний шуруповерт допомагає швидше впоратися з кріпленням та не пошкоджувати матеріал. Тому розпочинати вибір варто з оцінювання переліку запланованих робіт.

Особливості роботи із шуруповертом: що варто знати

Під час складання шафи або встановлення петель особливо корисна муфта обмеження моменту. Вона зупиняє передачу зусилля, коли гвинт затягнутий, та зменшує ризик зірвати різьблення в ДСП. Для таких завдань зручний акумуляторний інструмент на 12 В із моментом орієнтовно 20–35 Н·м. У тісній ніші його габарити часто важливіші за високу потужність.

Для монтажу решетування, настилу або кріплення довгих шурупів у деревину практичніше розглядати моделі на 18 В із моментом 40–60 Н·м. Однак тверда порода дерева та товщина кріплення можуть вимагати попереднього свердління.

Конкретне завдання підказує, які функції справді знадобляться. Зіставте майбутні операції з оснащенням інструменту:

збирання меблів – точне регулювання моменту та компактний корпус;

гіпсокартон – обмежувач глибини закручування, щоб не рвати картон;

дерев'яні конструкції – високий крутний момент, дві швидкості та запасна батарея;

отвори в дереві та металі – швидкозатискний патрон та режим свердління;

цегляна кладка – ударний режим за наявності відповідного свердла та допуску виробника.

Враховуйте, що звичайний ударний дриль-шуруповерт не замінить перфоратор для частої роботи з бетоном. Для армованих стін потрібен інструмент, орієнтований саме на таке свердління.

Що перевірити в характеристиках та комплектації

Крутний момент вимірюється в Нм, але порівнювати моделі лише за максимальним значенням некоректно. У паспорті можуть окремо вказувати жорсткий та м'який момент. Перша передача потрібна для закручування з високим зусиллям, друга – для швидшого свердління.

Акумулятор на 2 А·год робить інструмент легшим, а варіант на 4 А·год зазвичай забезпечує тривалу роботу, але збільшує масу. Перевірте сумісність батарей із зарядним пристроєм: деякі комплектації продаються без обох аксесуарів.

Візьміть інструмент у руку та оцініть баланс, доступ до реверсу та підсвічування робочої зони. Для домашнього ремонту часто достатньо 12 В, а для регулярного монтажу зручніший запас за крутним моментом у 18-вольтової моделі.

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